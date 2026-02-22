Ruxandra Donose și Sergiu Tuhuțiu la Ateneul Român, pe 22 februarie. „Melodie, Dor, Magie”, un recital care pune laolaltă lied, operă și musical, într-o seară gândită ca o călătorie pe urmele melodiei

Biletele sunt deja disponibile online: https://oveit.com/hub/event/melodie-dor-magie-ruxandra-donose-sergiu-tuhutiu-8nQwwLzm

Pentru întâlnirea cu publicul bucureștean, cei doi artiști propun un program nou, gândit ca un parcurs continuu, fără delimitări rigide între genuri. De la Händel, Schubert sau Richard Strauss la Rossini, Offenbach, musical american și cântec românesc, piesele curg firesc una din alta, ca într-o poveste spusă dintr-o singură respirație.

„Într-un recital nu te poți ascunde în spatele unui personaj sau al unei producții spectaculoase. Rămâi foarte expus, iar asta face întâlnirea cu publicul mai sinceră. La Ateneu simți imediat reacția oamenilor, iar pentru mine asta e partea cea mai prețioasă”, spune mezzosoprana Ruxandra Donose.

Colaborarea cu pianistul Sergiu Tuhuțiu, începută în urmă cu aproape 15 ani, stă la baza acestui dialog muzical flexibil, în care vocea și pianul funcționează ca doi parteneri egali:

„Lucrăm mult la felul în care respirăm împreună și la continuitatea serii”, spune pianistul. „Ne dorim ca publicul să uite de etichete – operă, lied, musical – și să rămână pur și simplu în poveste. Ateneul e o sală care nu iartă artificiile, dar răsplătește sinceritatea, iar asta ne place cel mai mult.”

Programul serii reunește pagini foarte diferite ca stil și epocă: de la „Ombra mai fu” (Händel), Schubert, Richard Strauss sau aria lui Rossini, la lucrări românești semnate Nicolae Bretan, Tiberiu Brediceanu, Gheorghe Dima, Edmond Deda și Jolt Kerestely, dar și piese din zona musicalului și a songului, precum Irving Berlin, Joni Mitchell, Erik Satie, Rolf Løvland, Agustín Lara. Un repertoriu eclectic, de la baroc la song contemporan.

Turneul Melodie, Dor, Magie face parte din seria Turnee de poveste, inițiată de Pro Contemporania, și ajunge anul acesta în cinci orașe din țară: Sibiu, Deva, Bistrița, București și Iași.

Detalii pe: https://turneedepoveste.ro/melodiedormagie

ITINERAR

17 februarie, ora 19 – Sibiu, Sala Thalia

18 februarie, ora 19 – Deva, Sala Pro Arte

20 februarie, ora 19 – Bistrița, Palatul Culturii

22 februarie, ora 19 – Bucureşti, Ateneul Român

24 februarie, ora 19 – Iaşi, Palatul Culturii

PROGRAM

Georg Friedrich Händel – „Ombra mai fu” din opera Serse

Nicolae Bretan – „Casa noastră”

Tiberiu Brediceanu – „Bagă Doamne luna-n nor”

Gheorghe Dima – „A venit un lup din crâng”

Richard Strauss – „Zueignung”

Franz Schubert – „An den Mond”

Gioachino Rossini – „Cruda sorte” din opera Italiana in Algeri

Erik Satie – „Tendrement”

Edmond Deda – „Mă mai gândesc la dumneata”

Irving Berlin – „I love a piano”

Joni Mitchell – „Both sides now”

Jacques Offenbach – „La griserie” din opereta La Périchole

Rolf Løvland – „You raise me up”

Agustín Lara – „Granada”

Jolt Kerestely – „Copacul”

Producător: Pro Contemporania

Parteneri instituţionali: Institutul Cultural Român, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română

Partener principal: Asociaţia Castel Salbek

Partener de mobilitate: Animawings

Cu sprijinul: Profi, Grand Hotel Continental, Orkla Foods, Aqua Carpatica

Partener: The Culture Club

Parteneri media: Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Regional, Radio România Internațional, Mediatrust, România TV, RFI România, Liternet, Agenția de carte, Ziarul Metropolis, Cronicari digitali, www.demilioane.ro, ACTA

Parteneri culturali şi organizatori locali: Filarmonica George Enescu din Bucureşti, Filarmonica de Stat din Sibiu, Ateneul Naţional din Iaşi, Palatul Culturii din Iaşi, Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva, Primăria Municipiului Deva, Colegiul Național Decebal din Deva, Primăria Bistriţa, Centrul cultural municipal George Coşbuc Bistriţa, Palatul Culturii Bistriţa.

BIOGRAFII

Mezzosoprana Ruxandra Donose

Printre cele mai cunoscute și apreciate mezzosoprane din generația sa, Ruxandra Donose a captat atenția publicului și a criticii de specialitate în teatre de operă și săli de concerte din întreaga lume. Asociată inițial mai mult cu stilul Belcanto, muzica lui Mozart sau muzica franceză, în ultimii ani s-a îndreptat spre repertoriul dramatic german și italian, bucurându-se de un enorm succes în rolul Kundry din opera „Parsifal” de Wagner cu Filarmonica din Berlin sub bagheta lui Sir Simon Rattle, în Elektra din opera „Orest” de Manfred Trojahn la Opera din Zürich, Sieglinde în „Walkiria” de Wagner, la Londra, sub bagheta lui Vladimir Jurowski.

Într-o carieră care se desfășoară de peste 30 de ani la nivel internațional, Ruxandra Donose a lucrat cu dirijori precum Sergiu Celibidache, Claudio Abbado, Mariss Jansons, Pierre Boulez, Sir Colin Davis, Zubin Mehta, Charles Dutoit etc. Renumita mezzosoprană a interpretat și a înregistrat și mult repertoriu baroc pentru EMI, Deusche Gramphone, Decca, Naive și alte importante case de discuri, cu orchestre ca Armonia Atenea, La Cetra, Concerto Köln, I Barrochisti etc. Repertoriul său mai cuprinde și multe lucrări vocal simfonice sau lieduri. Înregistrarea ei cu Stabat Mater de Dvořák sub bagheta lui Giuseppe Sinopoli a fost nominalizată la cea de-a 44-a ediție a premiilor Grammy.

Printre proiectele sale recente se numără recitaluri de lied la Viena, opera „Tristan și Isolda” de Wagner la Tokio, sub bagheta lui Marek Janowski, premiera americană a operei “Innocence” de Kaija Saariaho la opera din San Francisco, iar în 2025, la Opera din Bonn, opera „Fraue Ohne Schatten” de R. Strauss, în 2026 fiind programată producţia cu „Don Carlos” de Verdi la Grange Park Festival.

Pianistul Sergiu Tuhuțiu

A absolvit studiile de licență la Universitatea Națională de Muzică din București în 2006, și două programe de Masterat în interpretare pianistică la Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst din Stuttgart și la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. În 2011 primește o bursă de studii și se stabilește la Londra, iar în iulie 2013 este distins cu Artist Diploma la Royal College of Music. În anul 2018 obține diploma de Advanced Music Production and Sound Engineering la Abbey Road Institute din Londra, iar în 2022, titlul de doctor din partea Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Sergiu Tuhuțiu este un artist plurivalent care în afara activității concertistice compune muzică clasic-minimalistă, muzică de film sau pop-jazz cu influențe electronice, face fotografie, producție muzicală, inginerie de sunet, scrie poezie și eseu. Este deopotrivă pasionat de sunet și de artele vizuale.

Este fondator și președinte al asociației Lipatti Music Production și inițiatorul proiectelor In Memoriam Dinu Lipatti, Piano Colours și Leading Young Musicians. În 2015, Sergiu Tuhuțiu împreună cu cântăreața americană Peisha McPhee au lansat un nou proiect de duet muzical crossover numit Chopin Meets Broadway. Acest spectacol unic a devenit curând popular, având debutul la Hollywood în octombrie 2016. Au urmat alte spectacole în Europa, New York și California, având invitați de renume precum actrița și cântăreața Katharine McPhee și violoncelista Bingxia Lu.