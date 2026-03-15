Limba română: Ce înseamnă cuvântul „temerar”

Termenul apare adesea în contexte care implică curaj, îndrăzneală sau spirit aventuros.

Definiția cuvântului „temerar” în DEX

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul „temerar” are următoarea definiție:

Temerár, -ă, temerari, -e (adj.) – care este foarte îndrăzneț, cutezător, care înfruntă pericolele fără teamă; uneori, care dă dovadă de prea multă îndrăzneală.

Prin urmare, o persoană temerară este cineva care are curajul de a încerca lucruri dificile sau riscante, chiar și atunci când alții ar ezita.

Cum este folosit termenul „temerar”

Cuvântul „temerar” poate descrie atât o persoană, cât și o acțiune sau o decizie.

De exemplu, se poate vorbi despre:

un explorator temerar care descoperă locuri necunoscute

un alpinist temerar care urcă pe munți periculoși

o decizie temerară , luată cu mult curaj

un proiect temerar, care implică riscuri mari

În toate aceste cazuri, termenul sugerează îndrăzneală și spirit aventuros.

Originea cuvântului

Cuvântul „temerar” provine din limba latină, din termenul „temerarius”, care înseamnă „îndrăzneț”, „necugetat” sau „care acționează fără teamă”.

De-a lungul timpului, sensul cuvântului a păstrat ideea de curaj extrem, dar uneori poate sugera și o îndrăzneală dusă la limită.

Sensul figurat al termenului

În limbajul modern, „temerar” este adesea folosit pentru a descrie persoane care au curajul de a încerca lucruri noi sau dificile, fie că este vorba despre aventuri, proiecte ambițioase sau decizii importante.

De exemplu, în context profesional sau personal, cineva poate fi considerat temerar dacă își asumă riscuri mari pentru a-și urma visurile.

Cuvântul „temerar” descrie o persoană foarte îndrăzneață și curajoasă, care nu se teme să înfrunte riscurile. Conform definiției din DEX, termenul se referă la cineva cutezător, care acționează cu mult curaj, uneori chiar cu o îndrăzneală care poate părea exagerată.