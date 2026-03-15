Secretul fericirii: Timpul petrecut cu alți oameni face minuni

Studiul, publicat în Social Psychological and Personality Science, subliniază că interacțiunea socială este un ingredient-cheie pentru bunăstarea emoțională.

De ce fericirea crește în preajma altor oameni

Analiza a inclus 107.766 de episoade de activitate, raportate de 41.094 de persoane care au participat la American Time Use Survey, între 2010 și 2021. Rezultatele au arătat că oamenii au evaluat aproape toate activitățile ca fiind mai plăcute atunci când le făceau împreună cu altcineva, comparativ cu atunci când erau singuri.

Curățenia în bucătărie a fost excepția, fiind considerată mai plăcută atunci când era făcută singură. În rest, chiar și activități considerate în mod tradițional solitare, precum cititul, activitățile creative sau naveta, au fost mai plăcute în preajma altora.

Explicația psihologilor

„Oamenii sunt, prin natura lor, ființe sociale. Suntem construiți să prosperăm în grupuri. Activitățile făcute împreună activează o nevoie biologică profundă de conexiune”, explică Aaron P. Brinen, profesor asistent la Vanderbilt University Medical Center.

Thea Gallagher, profesor asociat de psihologie la NYU Langone Health, spune că sentimentul de comunitate poate apărea chiar și atunci când împărțim același spațiu cu cineva fără a vorbi, concept numit „singur împreună”. Această apropiere subtilă poate crește producția de oxitocină, hormon asociat cu recompensele emoționale și fericirea.

Activități mai plăcute în celorlalți

Cercetarea a arătat că o gamă largă de activități devin mai agreabile atunci când sunt făcute împreună cu altcineva:

Mâncatul și băutul

Mersul pe jos și alergatul

Jocurile și călătoriile

Activitățile casnice, precum spălatul rufelor

Activități solitare considerate creative sau de relaxare, inclusiv cititul

Chiar și îngrijirea animalelor a fost mai plăcută în prezența altora.

Echilibrul social, esențial pentru bunăstare

Psihologii avertizează că nu este necesar să faci totul împreună cu alții. Este important să găsești un echilibru între propriul spațiu și interacțiunile sociale. „Oamenii se pot bucura și de propria companie, iar liniștea solitudinii are rolul ei”, afirmă dr. Saltz.

Gallagher recomandă să observi cum te simți după interacțiuni: te-au încărcat cu energie sau te-au epuizat? „Chiar și simpla prezență a altcuiva în același spațiu poate satisface nevoia de conexiune fără a consuma energia socială.”

Concluzia experților

Studiile sugerează că pentru a crește nivelul de fericire este important să petreci mai mult timp în preajma altor persoane și să fii conștient de impactul pozitiv al acestora interacțiuni asupra stării tale emoționale, potrivit longevitymagazine.ro.