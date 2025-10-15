Sfârșitul unei epoci. MTV Music se închide. Ce urmează pentru fani?

MTV a fost mai mult decât un post de televizune, era o fereastră spre cultura pop globală, un ritual nocturn de videoclipuri noi, numărătoare inversă și dramă muzicală.

Dar acum peisajul media se schimbă. Compania-mamă Paramount Global a anunțat că cinci dintre canalele muzicale îndrăgite ale MTV vor fi închise în Marea Britanie, Europa și în alte țări până la 31 decembrie 2025.

Planul de închidere

Conform planului, dezvăluit pe 10 octombrie 2025, MTV va întrerupe difuzarea MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live până la sfârșitul anului.

MTV HD va rămâne dar programul se va concentra în mare măsură pe reality show-uri și conținut non-muzical.

Motivul se regăsește în scăderea costurilor și pivotarea strategică. Compania își propune să reducă cu aproximativ 500 de milioane de dolari cheltuielile globale și să acorde mai multă importanță platformeleor digitale și de streaming, cum ar fi Paramount+ și Pluto TV.

Potrivit analiștilor, MTV se repoziționează astfel pentru o eră a streaming-ului.

Deși închiderea este confirmată doar pentru Marea Britanie și Europa, observatorii se așteaptă la reduceri similare în Asia, America Latină și, eventual, Orientul Mijlociu. De fapt, „pan-feed”-ul MTV Live este programat să înceteze operațiunile pe mai multe piețe internaționale pe 31 decembrie 2025.

O scurtă istorie

MTV a fost lansat în august 1981, în SUA, ca un canal de videoclipuri muzicale 24 de ore din 24, începând cu faimosul „Video Killed the Radio Star”.

Acesta a schimbat modul în care muzica era ascultată, transformând prezentarea vizuală, imaginea și povestirea videoclipurilor muzicale în părți esențiale ale identității unui artist.

Până la sfârșitul anilor 1980 și 1990, formula MTV se răspândise la nivel global, cu fluxuri regionale, VJ locali și emisiuni adaptate. În multe părți ale lumii, inclusiv în Asia de Sud-Est și Orientul Mijlociu, MTV a devenit o punte culturală. A contribuit la definirea modei tinerești, a fanatismului muzical și a discursului despre cultura pop.

În timp, însă, identitatea MTV s-a schimbat. În multe regiuni, canalul de videoclipuri muzicale principal a fost diluat, înlocuit cu reality TV, seriale de marcă și conținut non-muzical. De fapt, MTV UK a abandonat în mare parte programele muzicale continue cu ani în urmă.

Până în anii 2010, cea mai mare parte a consumului nou de videoclipuri a migrat spre YouTube, platforme de streaming și rețele sociale, astfel că MTV a devenit din ce în ce mai mult un brand de identitate, mai degrabă decât un punct de referință pentru muzica nouă.

Ce urmează?

Marca principală MTV se va concentra probabil mai mult pe francize de reality, cultura celebrităților și conținut de divertisment, decât pe muzică.

Platformele de streaming, serviciile video de format scurt (TikTok, YouTube)și algoritmii vor avea o influență și mai mare.

Pentru fanii muzicii, această închidere înseamnă o destinație liniară. Descoperirea muzicii devine mai descentralizată.

Canalele muzicale locale și serviciile digitale ar putea încerca să umple golul, în special pe piețe precum Emiratele Arabe Unite, unde diversitatea demografică și consumul puternic de media prezintă oportunități.

În concluzie, închiderea canalelor muzicale MTV reprezintă un punct de cotitură. Se încheie un capitol al unei tradiții televizate, anunțând în același timp dominația completă a culturii muzicale digitale, notează gulfnews.com.

