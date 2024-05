Shrek, detalii în premieră din culisele celui mai așteptat musical al anului. La ce ar trebui să se aștepte publicul?

Jucat inițial pe Broadway la New York, spectacolul din România este produs de Opera Națională București și Musicals.ro, aceeași echipă din spatele altor producții de succes precum “Fantoma de la Operă”, “Mamma Mia” și “My Fair Lady”.

Artiștii dezvăluie în premieră la ce ar trebui să se aștepte publicul care vine la spectacol

Horia Brenciu: Din toate experiențele pe care le-am avut în musical e prima dată când față îmi este acoperită de o “piele de căpcăun”. Iar dacă vei combina costumul lui Shrek cu partitura de interpretat, ei bine, asta va fi o adevărată provocare din toate punctele de vedere. Cred ca cei mai câștigați din povestea asta vor fi spectatorii. Cei care vor veni la spectacol să-și pregătească vocile! Piesele din musical sunt demne de topurile radio. Dincolo de asta, să vezi atâtea personaje din povești e o mare încântare pentru toată familia!

Dan Helciug: Vă așteptăm la spectacolele noastre pentru că veți avea parte de o experiență extraordinară. Shrek Musicalul este o terapie plină de umor veritabil și emoții, o terapie pusă pe note muzicale vibrante. În personajul Shrek se oglindesc milioane de adolescenți, tineri, adulți, care sunt excluși de societate sau care se autoexclud, doar pentru simplul fapt că sunt diferiți de majoritatea. Shrek este dovada vie a faptului că a fi diferit presupune de fapt o invitație de a te urca pe scenă sub luminile rampei ca să îți spui povestea ta minunată întregii lumi. Toți avem un mic Shrek ascuns în buzunarele noastre.

Oana Laura Gabriela: Cred că Fiona e un rol pe care l-am așteptat, e un rol prin care sunt convinsă că mă voi maturiza din punct de vedere profesional. Provocarea mea e, de fapt, provocarea noastră, a tuturor celor implicați în acest proiect minunat: cum aducem la viață niște personaje de poveste, înțelegând substanța fiecăruia dintre ele, fără să alunecăm în caricaturizare sau să trasăm linii mult prea îngroșate? E un rol care presupune o mobilitate interioară extraordinară și o pregătire fizică si vocală pe măsură, precum și o rezistență la presiunea de a performa în fața a mii de oameni. Dar n-am fost niciodată mai pregătită și mai încrezătoare!

Adrian Nour: Mi-aş dori ca publicul să vină în număr cât mai mare la Shrek. E un musical care trebuie savurat împreună cu familia. Cei mici, dar şi cei mari, se vor bucura de povestea asta frumoasă, plină de umor dar şi de emoție. Simt că, dintre toate musicalurile în care am jucat, acesta va fi cel mai spectaculos dar, în acelaşi timp, şi cel mai greu de pus în scenă. Sunt convins că veți pleca de la Shrek cu zâmbetul pe buze dar şi cu gândul ăla că da, dom'le! Se poate şi la noi!

Ernest Fazekaș: Oamenii să vină pregătiți să vadă un musical care a făcut istorie, să se convingă de faptul că nu este o poveste muzicală pentru copii, ci este o poveste muzicală pentru adulții cu suflet de copil.

Shrek Musicalul, un spectacol cu totul și cu totul special

Shrek Musicalul va avea parte de scenografii dinamice, costume elaborate, coregrafii cu personalitate, efecte de scenă, lumini și video care vor da spectacolului un aer actual, dar și o estetică relevantă lumii digitale a secolului nostru. Shrek este un spectacol destinat întregii familii, care vă va amuza, vă va surprinde, dar în același timp care invită la introspecție și explorarea propriilor emoții. Este un spectacol despre prietenie și despre diferența dintre aparență și esență, o metaforă a transformărilor prin care trece umanitatea, practic o nouă reafirmare a poveștilor copilăriei noastre.

Shrek Musicalul, o poveste atemporală despre prietenie și iubire, pentru toată familia

Plasat într-o lume mitică din vremuri demult apuse, Shrek Musicalul spune povestea unui căpcăun uriaș și verde, care, după ce a fost batjocorit și temut întreaga lui viață de orice și oricine i-a trecut prin cale, se retrage într-o mlaștină ca să își trăiască viața găsind bucurie în izolare. Destinul lui se schimbă pe măsură ce factori externi îl determină să iasă din zona de confort, să evolueze și, în final, să înceapă să înțeleagă mai bine valoarea prieteniei și a iubirii.

Shrek va avea o durată de trei ore, cu pauză, având la bază filmul animat cu același nume produs de DreamWorks Animation și cartea lui William Steig. Musicalul Shrek a fost produs inițial pe Broadway de DreamWorks Theatricals și Neal Stree Productions. Vârsta minimă recomandată este de opt ani.

Filmul Shrek, încasări de peste 492 de milioane de dolari în întreaga lume și câștigător al unui Oscar

Filmul Shrek i-a avut în distribuție pe cunoscuții actori americani Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz și John Lithgow, pelicula fiind prezentată la Festivalul de Film de la Cannes din 2001, unde a concurat pentru Palme d'Or, făcându-l primul film de animație, după Peter Pan din 1953, selectat în competiția cinematografică. Filmul a fost lansat de DreamWorks Pictures în cinematografele în Statele Unite pe 18 mai 2001 și a încasat peste 492 de milioane de dolari în întreaga lume, devenind al patrulea film cu cele mai mari încasări din 2001.

Filmul a fost lăudat la scară largă de critici pentru animație, voce, coloana sonoră, scenariu și umor. Shrek a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat și a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film animat. De asemenea a mai obținut șase nominalizări la Academia Britanică de Arte de Film și Televiziune (BAFTA), câștigând pentru cel mai bun scenariu adaptat .

Ulterior au fost lansate alte trei filme: Shrek 2 (2004), Shrek al treilea (2007) și Shrek Forever After (2010), împreună cu două filme spin-off: Puss in Boots (2011) și Puss in Boots: The Last Wish ( 2022). De asemenea Shrek este considerat unul dintre cele mai influente filme de animație ale anilor 2000 și unul dintre cele mai importante filme de animație realizate vreodată. Biblioteca Congresului SUA a selectat Shrek pentru a fi arhivat în Registrul Național de Film în 2020, devenind astfel primul film de animație din secolul 21 care a fost inclus în această listă. Pe lângă faptul că a fost un succes incredibil de box office, Shrek a primit și aprecierea criticilor, 88% din cele 211 recenzii ale filmului de pe faimosul Rotten Tomatoes, fiind pozitive.

