Comisia Europeană relaxează normele privind emisiile de CO2, iar constructorii auto evită amenzi de 15 miliarde de euro

Conform acestui amendament propus marți, producătorii de automobile din UE vor avea la dispoziție 3 ani în loc de 1 pentru a respecta limitele mai stricte de emisii la vânzările de mașini noi. Măsura de flexibilitate propusă, explică executivul UE, permite evaluarea conformității producătorilor cu obiectivele de CO2 pentru 2025, 2026 și 2027 prin realizarea unei medii a performanței acestora pe întreaga perioadă de trei ani, mai degrabă decât anual. Comisia își menține totuși angajamentele față de producătorii de vehicule cu patru roți și constrângerile care le impun un prag de 95 de grame de CO2 pe kilometru. permițându-le să-și facă o medie a emisiilor pe o perioadă de trei ani, din 2025 până în 2027, în loc să atingă obiectivele anuale. Propunerea vine în condițiile în care producătorii de automobile europeni se confruntă cu o presiune crescândă pentru decarbonizare, pe fondul intensificării concurenței globale și al obiectivului pe termen lung al Uniunii Europene de a atinge un transport rutier cu emisii zero până în 2050. La sfârșitul anului trecut, Comisia Europeană refuza categoric să modifice limitele stricte de emisii de CO2 care urmau să intre în vigoare din 2025.

Producătorii auto din blocul comunitar avertizează de mai multe luni că riscă să ajungă în situaţia în care vor trebui să plătească amenzi de 15 miliarde de euro pentru că nu vor reuşi să respecte ţintele privind emisiile de CO2 din 2025. Practic, dacă un constructor nu respectă regulile din 2025 (adică emisii maxime per mașină de 92,5 grame CO2/km), atunci riscă o amendă de 95 de euro per mașină vândută care nu respectă reglementările. Comisia Europeană a purtat discuţii cu industria auto pentru a răspunde la provocările cu care se confruntă sectorul, inclusiv pe partea de reglementare, pentru a se asigura că producătorii auto europeni îşi pot electrifica flotele şi concura cu rivalii mai avansaţi din China şi Statele Unite. Comisia a cerut acum legislatorilor UE să adopte fără întârziere amendamentul propus pentru a oferi certitudine producătorilor auto că reglementarea se aplică.

Se va aplica principiul compensării

Conform planului, producătorilor de mașini li se va permite să compenseze emisiile mai mari într-un an sau doi, depășind obiectivele de reducere în alți ani în intervalul 2025-2027. Comisia a spus că flexibilitatea adăugată este menită să sprijine capacitatea industriei de a investi în tranziția către energie curată. În prezent, cadrul legal care a intrat în vigoare la 1 ianuarie, stabilește noi plafoane ale emisiilor medii, producătorii de automobile fiind evaluați anual și supuși amenzilor mari pentru că nu își îndeplinesc obiectivele anuale.

310 miliarde de euro ar fi investițiile în tehnologii de transport curate necesare pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru 2030 de către statele UE, estimează Asociația Transport & Environment (T&E)

Industria transportului electric s-a opus

Grupul din industria transportului electric E-Mobility Europe a avertizat că modificarea limitelor de CO2 pentru 2025 va pune Europa în urmă cu China în ceea ce privește vehiculele electrice și va descuraja investițiile în infrastructura de încărcare, a scris Reuters.

UE are, de asemenea, un obiectiv climatic pe termen mai lung pentru ca toate mașinile noi vândute începând cu 2035 să aibă emisii zero - punând efectiv capăt noilor vânzări de vehicule cu motor cu combustie. Unii legislatori ai UE și guverne membre intenționează să facă eforturi pentru a răsturna această țintă într-o revizuire a politicii la sfârșitul acestui an, argumentând că va afecta producătorii de automobile care se confruntă deja cu probleme. Până acum, Comisia Europeană a refuzat să modifice termenul pentru 2035, despre care consideră că este crucial pentru îndeplinirea obiectivelor ecologice și pentru asigurarea unui climat investițional previzibil pe termen lung.

Producătorii de automobile europeni sunt în această perioadă foarte afectați de scăderea cererii, ceea ce a dus la închiderea de fabrici și disponibilizări, și acum se pregătesc să fie loviți de tarifele de import din SUA. De asemenea, ei au de suportat investiții costisitoare în tehnologiile verzi și se luptă cu o concurență tot mai intensă pe plan mondial.

Trimestrul III, termen PNRR pentru taxa de poluare auto

România are al patrulea cel mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană, în condițiile în care vârsta medie a unei maşini în țara noastră este de 14,9 ani. Potrivit reformelor fiscale asumate în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, România şi-a asumat taxarea mijloacelor de transport poluante, iar ținta trebui îndeplinită în trimestrul trei al acestui an. Intrarea în vigoare a noului mod de taxare ar trebui să aibă loc începând cu anul 2026, conform planului asumat de guvern. Deocamdată Guvernul nu a venit cu niciun proiect de lege în acest sens, dar pe piață se vehiculează sumele pe care posesorii de mașini ar urma să le plătească. De exemplu, pentru o mașină veche de 20 de ani, în normă de poluare EURO 2, proprietarul va avea de plătit undeva între 350 și 400 de euro.

