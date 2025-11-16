SoNoRo 20 Anniversary Tour continuă la Madrid și Sevilla cu sprijinul Institutului Cultural Român

Concertele vor avea loc la Academia Regală de Arte Frumoase „San Fernando” din Madrid, pe 18 noiembrie 2025, ora 12:00, și la Arhivele Generale ale Indiei din Sevilla, pe 19 noiembrie 2025, ora 19:00. Programul va include compoziții de Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriel Fauré, George Enescu și Richard Strauss.

Concertele fac parte din turneul internațional SoNoRo 20 Anniversary Tour din acest an, care a inclus treisprezece concerte în opt țări. Călătoria SoNoRo a început cu un Preludio la Teatrul Colón din Buenos Aires (Argentina), la finalul anului trecut, și a continuat cu un Concert de lansare la Ateneul Român din București (România) și cu o serie de evenimente programate în remarcabile spații de concert din Belgia, Germania, Austria, Ungaria și Spania, urmând să se încheie în SUA, la Carnegie Hall, în data de 4 decembrie.

Institutul Cultural Român este partener al SoNoRo 20 Anniversary Tour, fiind coorganizator al concertelor susținute la MIRY Concertzaal, Gent – 28 aprilie, la Muzeul Instrumentelor Muzicale din Bruxelles (MIM) – 30 aprilie și la De Singel (Blue Hall) din Anvers – 4 mai (prin ICR Bruxelles), la Allerheiligen Hofkirche der Residenz, München – 25 mai și pe scena Filarmonicii din Berlin, Kammermusiksaal – 21 octombrie 2025 (prin ICR Berlin), la Sala Mozart a Konzerthaus din Viena – 26 mai (prin ICR Viena) și la Academia de Muzică „Liszt Ferenc“ din Budapesta – 25 octombrie (prin ICR Budapesta). De asemenea, pe lângă cele două concerte de la Madrid și Sevilla, organizate cu sprijinul ICR Madrid, ICR este partener al concertului de final, de la Carnegie Hall, prin ICR New York, eveniment programat pentru data de 4 decembrie.

Concertul din Madrid este parte a programului multianual „România în muzică” și este organizat de Institutul Cultural Român din Madrid, în parteneriat cu Academia Regală de Arte Frumoase „San Fernando”, sub auspiciile Ambasadei României în Regatul Spaniei. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Concertul de la Sevilla are loc în cadrul evenimentelor de diplomație publică dedicate Zilei Naționale a României și este organizat de Consulatul General al României de la Sevilla în colaborare cu Arhivele Generale ale Indiei și Primăria din Sevilla.

Înființat în anul 2006, Festivalul SoNoRo a fost fondat de violistul Răzvan Popovici și de pianista Diana Ketler, fiind considerat unul dintre cele mai rafinate festivaluri de muzică de cameră din Europa de Est. Prin misiunea de a aduce muzica de cameră în prim-planul vieţii culturale româneşti, festivalul a inclus scena muzicală românească într-o reţea de festivaluri europene de înaltă ţinută. Pe lângă parteneriate tradiționale cu evenimente de gen din Italia, Letonia, Germania, Anglia, Israel şi Japonia, SoNoRo a concertat în unele dintre cele mai renumite săli din lume precum Carnegie Hall din New York, Musikverein și Konzerthaus in Viena, Wigmore Hall din Londra, Bozar din Bruxelles, Concertgebouw din Amsterdam, Suntory Hall din Tokyo, Kennedy Center din Washington și YMCA din Ierusalim.

În arhitectura timpului, un festival de muzică de cameră ce ajunge la 20 de ani de existență înseamnă viziune, perseverență și formarea unui public vibrant, în continuă creștere. Internaționalizarea festivalului a însemnat crearea SoNoRo On Tour și turnee timp de13 ani, pe trei continente și în 15 țări, printre care Franța, Marea Britanie, Italia, Grecia, Turcia, Israel sau Japonia.

„Suntem extrem de emoționați și de bucuroși că Festivalul SoNoRo a ajuns la a douăzecea ediție și că am putut să celebrăm această cifră în România, țara în care l-am creat, dar și prin intermediul unui turneu internațional. Crearea unui festival poate însemna inițial materializarea unui vis, dar apoi este vorba despre viziune pe termen lung, tenacitate și foarte multă muncă. Nu am fi reușit performanța de a ajunge la 20 ani fără toți oamenii care au crezut în noi, sponsori și parteneri de încredere și un public care ne-a urmat la fiecare ediție. Suntem onorați să susținem în Spania două concerte organizate de Institutul Cultural Român de la Madrid și Consulatul General al României la Sevilla, sub auspiciile Ambasadei României în Regatul Spaniei, în emblematice instituții istorice și de cultură spaniole”, au declarat Răzvan Popovici și Diana Ketler, cofondatorii Festivalului SoNoRo.

Despre artiști

Laureată a Premiului I la Concursul de vioară Joseph Joachim din Hanovra, la al XV-lea Concurs Internațional Ceaikovski din Moscova și la Concursul Internațional de Vioară din Singapore, Alexandra Conunova a fost apreciată pentru virtuozitatea sa, tonul cald, gama impresionantă de culori și tehnica impecabilă. De asemenea, ea a primit prestigioasa bursă din partea Borletti-Buittoni Trust din Londra. Conunova a interpretat cu Orchestre de Paris, Mahler Chamber Orchestra, NDR Radiophilharmonie, Orchestre de la Suisse Romande, Mariinsky Orchestra, Orchestra Teatro Regio Torino și Barcelona Symphony, printre altele. Alte evenimente recente includ debuturi cu Oxford Philharmonic, Tokyo Metropolitan Orchestra, Belgrade Philharmonic, Kristiansand Symphony, Mexico National Symphony Orchestra și seria de recitaluri San Francisco Symphony Spotlight. În toamna anului 2020, ea a înregistrat și lansat „Cele patru anotimpuri” ale lui Vivaldi, la Aparté, obținând recenzii elogioase. În ultimii ani, Alexandra a lucrat sub îndrumarea și mentoratul unuia dintre cei mai importanți profesori din lume, Edouard Wulfson, la Geneva. În prezent, cântă pe o vioară Giovanni Batistta Guadagnini cca. 1785, ex „Ida Levin”, împrumutată cu amabilitate de la un iubitor de muzică.

Răzvan Popovici s-a născut în Bucureşti într-o familie de muzicieni şi a început studiul violei cu tatăl său, Mugur Popovici. Ca solist, a cântat alături de Orchestra de Cameră din Köln, Orchestra de Cameră din Kobe, Orchestra Națională Radio, Filarmonica „George Enescu”, Filarmonica Transilvania, Chaarts Chamber Artist din Zürich și Kamerata Kronstadt. Este invitat regulat la festivaluri precum Lucerne Festival, Wiener Festwochen, Kuhmo Festival, Schwetzinger Festspiele, Spoleto Festival, Ferrarra Musica, Boswil Musiksommer și Kobe Music Festival. Printre sălile în care a cântat se numără Carnegie Hall din New York, Suntory Hall din Tokyo, Concertgebouw din Amsterdam, Musikverein din Viena, Wigmore Hall din Londra, YMCA din Ierusalim și Bozar din Bruxelles. A colaborat cu Juliane Banse, Shlomo Mintz, Konstantin Lifschitz, Nobuko Imai, Elena Bashkirova, Radovan Vlatkovic, Daishin Kashimoto, Olli Mustonen, Gilles Apap, Frans Helmerson, Mihaela Martin, Louis Lortie, Patrick Gallois, Sergej Nakriakov şi Giovanni Sollima. Împreună cu pianista Diana Ketler, Răzvan Popovici este iniţiatorul Festivalului Chiemgauer Musikfrühling din Germania (22 de ani) şi al Festivalului Internaţional de Muzică de Cameră SoNoRo (20 de ani). Concertează în întreaga lume ca membru al Ansamblului Raro și este profesor de violă la Conservatorul Regal din Anvers.

Andrei Ioniță este considerat „unul dintre cei mai interesanți violonceliști care au apărut în ultimul deceniu” (The Times of London) și „un violoncelist cu o tehnică superbă, imaginație muzicală și un angajament față de muzica contemporană” (British Gramophone). A studiat cu Ani-Marie Paladi și Jens Peter Maintz la Universität der Künste din Berlin. În 2015 a câștigat Medalia de Aur la Concursul Internațional Ceaikovski, devenind primul român laureat al marelui premiu. În perioada 2016–2018 a fost „BBC New Generation Artist”, colaborând cu BBC Philharmonic, Bournemouth Symphony, Royal Scottish National și Royal Philharmonic Orchestra. A concertat cu orchestre de prestigiu, printre care Filarmonica din München, Tonhalle Zürich, Filarmonica Cehă și Orchestra Națională Poloneză și a susținut turnee în Statele Unite împreună cu orchestrele simfonice din Chicago, Detroit, Milwaukee, San Diego și Grand Rapids. A cântat alături de Martha Argerich, Christian Tetzlaff, Sergei Babayan și Steven Isserlis, printre alții. Albumul său solo, „Oblique Strategies” (2019), prezintă o premieră mondială a lui Brett Dean, alături de piese de Bach și Kodály. Andrei cântă la un violoncel realizat de Filippo Fasser din Brescia (Italia).

Născută în Letonia, la Riga, Diana Ketler a început studiul pianului la 5 ani, încurajată de părinții ei – tatăl, un cunoscut bariton, și mama, dirijoare de cor și profesoară de canto. Și-a început cariera solo la o vârstă fragedă, debutând alături de Orchestra Simfonică Națională Letonă la doar 11 ani. Cariera muzicală, atât ca pianistă solo, cât și în calitate de interpretă de muzică de cameră, a purtat-o în nenumărate țări din Europa și Asia sau în Statele Unite ale Americii, interpretând la Musikverein, Konzerthaus, Carnegie Hall, Suntory Hall, Konzertgebouw și Teatro La Fenice, printre altele. Membru fondator al Ansamblului Raro, Diana și colegii ei au fost recompensați cu mai multe premii pentru discurile lor. Alături de Răzvan Popovici, este fondatoarea platformei culturale SoNoRo și a Festivalului Chiemgauer Musikfrühling din Bavaria. Este profesoară de pian la Royal Academy of Music din Londra și profesoară de muzică de cameră la Haute École de Musique din Geneva (Elveția) și la Robert Schumann Hochschule din Düsseldorf (Germania). A primit din partea statului leton Great Music Award, cea mai înaltă distincție letonă din domeniul muzical.