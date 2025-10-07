Soprana Leontina Văduva și pianistul Cătălin Răducanu, recital în seria Turnee de poveste... pretutindeni la Accademia di Romania din Roma, pe 8 octombrie

Evenimentul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, şi realizat cu sprijinul Ambasadei României în Republica Italiană, Malta și San Marino și al Accademia di Romania din Roma.

Revenirea Leontinei Văduva pe o scenă italiană este întotdeauna un eveniment în sine – vocea sa, recunoscută pe cele mai mari scene lirice ale lumii, va reînvia, într-o seară dedicată muzicii și emoției, sonorități clasice și fragmente de patrimoniu românesc. Programul propus cuprinde lucrări din repertoriul de operă, dar și pagini muzicale aparținând romanței românești, canzonettei și chanson-ului.

Cătălin Răducanu, pianist cu o versatilitate deja remarcată de critică, îi va fi alături pe scenă, într-un parteneriat muzical și uman solid construit datorită acestui proiect, dedicat comunităților românești din afara granițelor țării.

Evenimentul face parte din cea de-a ediție a turneului internațional Turnee de poveste… pretutindeni, desfășurat în octombrie 2025 în Germania, Franța, Italia, Austria și Marea Britanie, care aduce laolaltă unii dintre cei mai importanți artiști lirici români ai momentului: Leontina Văduva, Teodora Gheorghiu, Iulia Isaev, Ruxandra Donose și Sorin Coliban, acompaniați de pianiștii Cătălin Răducanu, Diana Ionescu, Sergiu Tuhuțiu și Cristian Niculescu.

Proiectul își propune să aducă muzica românească mai aproape de publicul internațional, oferind o imagine vie a valorilor culturale românești și a contribuției acestora la moștenirea muzicală europeană.

Recitalul este precedat de o conferință introductivă susținută de muzicologul Oltea Șerban-Pârâu, care va aduce în atenție creații valoroase din repertoriul prezentat și contextul în care acestea își regăsesc actualitatea.

Turnee de poveste este un proiect care s-a dezvoltat din 2011 până în prezent la nivel național, cu multiple extensii internaţionale, prin care sunt promovați interpreţi români de operă care fac personal parte din comunitatea românilor de pretutindeni sau au făcut parte din aceasta pe parcursul carierei.

Un proiect Pro Contemporania 20 din seria Turnee de poveste.

PROGRAM MUZICAL Bella voce, Bella musica

Felicia Donceanu - „Tatăl nostru”

Gioachino Rossini – „La danza”

Fernando Obradors - „El vito”

Giuseppe Verdi - „Stornello”

Edith Piaf - „Padam, Padam”

„Mon Dieu”

„Non, je ne regrette rien”

„Milord”

„La foule”

„Hymne à l’amour”

Henry Mălineanu – „Nu se poate"

Maria Tănase - „Cântec de leagăn”

„Cine iubește si lasă”

„Tulnicu”

„Butelcuţa mea”

„Sanie cu zurgălăi”

ITINERARIU al proiectului Turnee de poveste... pretutindeni 2025

2 octombrie 2025, ora 19

Londra, ICR Londra, Belgrave Square 1

Ruxandra Donose – mezzosoprană, Sergiu Tuhuţiu – pian

Melodie, Dor, Magie

8 octombrie 2025, ora 19

Roma, Accademia di Romania, Viale delle Belle Arti, 110

Leontina Văduva – soprană, Cătălin Răducanu – pian

Bella voce, Bella musica

16 octombrie, ora 19

Viena, Mozarthaus Vienna, Bösendorfer-Saal, Domgasse 5

Sorin Coliban- bas-bariton, Diana Ionescu – pian

Rezonanţe

20 octombrie 2025, ora 19

Paris, Ambasada României la Paris, Palatul Béhague, Rue de l'Exposition 5

Teodora Gheorghiu – soprană, Diana Ionescu – pian

Zâmbetul muzicii

21 octombrie 2025, ora 18

Berlin, Ambasada României la Berlin, Dorotheenstraße 62•66

Iulia Isaev – soprană, Cristian Niculescu – pian

Glasul emoţiei

Detalii pe: www.turneedepoveste.ro

BIOGRAFII

Leontina Văduva – soprană

Leontina Văduva este una dintre cele mai apreciate soprane lirice ale generației sale, recunoscută pe marile scene internaționale pentru timbrul său cald, rafinamentul frazării și sensibilitatea interpretativă.

A urmat studiile muzicale la Conservatorul din București, sub îndrumarea legendarei soprane Arta Florescu, apoi și-a perfecționat tehnica vocală în Franța. A debutat internațional în 1986, la Théâtre du Capitole din Toulouse, în rolul Manon din opera omonimă de Massenet – rol cu care avea să se impună rapid pe marile scene ale lumii.

În 1988, Leontina Văduva a fost distinsă cu prestigiosul Premiu Laurence Olivier pentru debutul său la Royal Opera House Covent Garden din Londra, confirmându-și poziția în elita lirică europeană. Cariera sa internațională a inclus apariții de prim rang la Opéra Bastille și Théâtre des Champs-Élysées din Paris, Teatro alla Scala din Milano, Wiener Staatsoper, Metropolitan Opera din New York, Teatro Real din Madrid, San Francisco Opera, Grand Théâtre de Genève, printre altele.

A interpretat cu mare succes roluri emblematice precum Mimi (La Bohème), Juliette (Roméo et Juliette), Micaëla (Carmen), Antonia (Les Contes d’Hoffmann), Liù (Turandot), Gilda (Rigoletto), Marguerite (Faust), câștigând aprecierea dirijorilor și publicului deopotrivă.

A colaborat cu nume ilustre ale baghetei dirijorale precum Sir Colin Davis, Michel Plasson, Zubin Mehta, Antonio Pappano, Kent Nagano, James Conlon, Riccardo Muti, Carlo Rizzi și Alain Lombard.

Pentru contribuția sa la promovarea culturii franceze, a fost decorată de statul francez cu Ordinul Artelor și Literelor – în rang de Chevalier (1999) și ulterior Officier.

Leontina Văduva este și o prezență activă în viața muzicală a comunităților românești din diaspora, fiind implicată în proiecte educaționale și de promovare a repertoriului românesc în context internațional. De-a lungul carierei, a înregistrat pentru case de discuri de prestigiu și a fost invitată în numeroase gale și festivaluri internaționale.

Cătălin Răducanu - pianist

Pianistul Cătălin Răducanu (n.1992) este absolvent al colegiului Național de Arte "Dinu Lipatti" și al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, la aceasta din urmă finalizându-și studiile de licență, master și doctorat în muzica clasică la secția pian principal.

A câștigat numeroase concursuri naționale și internaționale, având ocazia să susțină recitaluri solo în Ungaria, Franța, Italia. A participat la cursuri de măiestrie susținute de Gabriel Amiraș, Cristian Beldi, Imre Rohmann, Tunde Kurucz și mulți alții.

Este un pianist versatil care pe lângă ipostazele solistice și camerale concretizează proiecte artistice în calitate de pianist improvizator în formule solo, de duo sau în grupuri muzicale mai ample. A participat ca interpret la pian și țambal și în proiecte interdisciplinare precum La steaua... Cuvinte, necuvinte și Aplauze pentru poet… pe scenă.

Din anul 2022, este pianistul grupului Violoncellissimo condus de Marin Cazacu, cu care a realizat turneul naţional anual Clasic la puterea a treia – Violoncellissimo, dar şi mai multe concerte în străinătate.

Din 2023, este protagonistul proiectului artistic naţional şi internaţional intitulat Un artist, un pian și un țambal – clasic, jazz, folclor - turneu de recitaluri în care pianistul Cătălin Răducanu înfățișează distinct și bine delimitat trei stiluri muzicale: clasic, jazz, folclor.

În 2024 a făcut parte din proiectul Aplauze pentru poet pe scenă… în Italia, care a avut rolul de a duce poezia românească în mijlocul celei mai mari comunități de români din afara țării.

Tot în 2024, a participat la prima ediţie a proiectului itinerant Turnee de poveste pretutindeni, în care a susţinut două recitaluri alături de Leontina Văduva la Lausanne şi la Paris.

A susţinut recitaluri solo şi de muzică de cameră în Italia, Franţa, Elveţia, Marea Britanie, Spania, Ungaria, Cehia şi nu numai.

În 2024-2025, a susținut, împreună cu celebra soprană Leontina Văduva, prima ediţie a Turneului Național Bella voce, Bella muzica.

În prezent, este lector universitar al Universităţii Naţionale de Muzică București în calitate de pianist acompaniator, cât și de profesor de improvizație.

