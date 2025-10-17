Soprana Teodora Gheorghiu și pianista Diana Ionescu, în recital la Ambasada României de la Paris, cu Zâmbetul muzicii, pe 20 octombrie, în seria Turnee de poveste…pretutindeni - ediția a II-a

Protagonistele serii vor fi soprana Teodora Gheorghiu și pianista Diana Ionescu, două artiste consacrate ale scenei internaționale, care vor aduce în fața publicului un program muzical emoționant conceput special pentru românii din diaspora.

Recitalul de la Paris va purta titlul Zâmbetul muzicii, o seară de muzică în care emoția, nostalgia și bucuria se întâlnesc într-un repertoriu ce va cuprinde arii de operă, chanson, lieduri, piese românești se inspiratie folclorica, pagini muzicale din patrimoniul universal și național.

Evenimentul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni şi realizat cu sprijinul Ambasadei României la Paris şi ICR Paris.

Proiectul Turnee de poveste…pretutindeni își propune să redea publicului, oriunde s-ar afla, frumusețea muzicii și puterea ei de a conecta identități, emoții și amintiri. Ediția a II-a a proiectului internațional propune întâlniri între mari artiști români ai operei și românii din diaspora, printr-o serie de concerte desfășurate în perioada septembrie - octombrie 2025 în Germania, Franța, Italia, Austria și Marea Britanie.

Turnee de poveste este un proiect care s-a dezvoltat din 2011 până în prezent la nivel național, cu multiple extensii internaţionale, prin care sunt promovați interpreţi români de operă care fac personal parte din comunitatea românilor de pretutindeni sau au făcut parte din aceasta pe parcursul carierei.

În 2025, sopranele Leontina Văduva, Teodora Gheorghiu, Iulia Isaev, mezzosoprana Ruxandra Donose şi bas-baritonul Sorin Coliban susțin 5 spectacole care panoramează integrarea repertoriului românesc de la cel clasic, la romanţă şi folclor în tezaurul muzical internaţional, de la operă şi lied, la canzonetta și chanson. Cei cinci artiști lirici susțin recitaluri alături de pianiștii Cătălin Răducanu, Diana Ionescu, Sergiu Tuhuţiu si Cristian Niculescu.

Un proiect Pro Contemporania 20 din seria Turnee de poveste.

PROGRAM MUZICAL:

G. Caccini - "Amarilli, mia bella"

R. Hahn - "À Chloris"

R. Hahn - "Quand je fus pris au Pavillon"

T. Brediceanu - "Vai, bădiță, dragi ne-avem"

T. Brediceanu - "Doina Stăncuței"

G. Stephănescu - "Mândruliță de la munte"

M. Ravel - "Habanera"

L. Delibes - "Les filles de Cadix"

P. Mascagni - "Son pochi fiori" din opera "L'amico Fritz"

T. Grigoriu - "Muzica" din opereta "Valurile Dunării"

G. Menotti - "Hello? Hello! Oh, Margaret, it's you!" din opera de cameră "The Telephone"

F. Poulenc - "Les chemins de l’amour"

F. Loewe - "I could have dance all night" din musicalul "My Fair Lady"

ITINERARIU al proiectului Turnee de poveste... pretutindeni 2025:

2 octombrie 2025, ora 19

Londra, ICR Londra, Belgrave Square 1

Ruxandra Donose – mezzosoprană, Sergiu Tuhuţiu - pian

Melodie, Dor, Magie

8 octombrie 2025, ora 19

Roma, Accademia di Romania, Viale delle Belle Arti, 110

Leontina Văduva – soprană, Cătălin Răducanu – pian

Bella voce, Bella musica

16 octombrie, ora 19

Viena, Mozarthaus Vienna, Bösendorfer-Saal, Domgasse 5

Sorin Coliban- bas-bariton, Diana Ionescu - pian

Rezonanţe

20 octombrie 2025, ora 19

Paris, Ambasada României la Paris, Palatul Béhague, Rue de l'Exposition 5

Teodora Gheorghiu – soprană, Diana Ionescu - pian

Zâmbetul muzicii

21 octombrie 2025, ora 19

Berlin, Ambasada României la Berlin, Dorotheenstraße 62•66

Iulia Isaev – soprană, Cristian Niculescu– pian

Glasul emoţiei

BIOGRAFII

Teodora Gheorghiu - soprană

Soprana Teodora Gheorghiu a absolvit cursurile Academiei de muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, destinul ei muzical fiind influențat în mod direct de marele José Carreras, care a remarcat-o în cadrul concursului Julián Gayarre International Singing Competition. Deşi nu a câştigat acest concurs, Carreras i-a oferit o bursă de studii care i-a schimbat definitiv cursul carierei. Ulterior, a câștigat mai multe competiţii, fiind laureată, între altele, a Concursului Internaţional “George Enescu” de la Bucureşti, dar şi a prestigioasei Queen Elizabeth Competition şi a primit bursa de studii Herbert von Karajan.

A debutat pe scena muzicală internațională la Opera de Stat din Viena, la doar 25 de ani, unde a cântat ca solistă între 2007 şi 2010. La Opera din Viena a interpretat roluri ca Adele („Liliacul”), Regina Nopții („Flautul fermecat”), Nanetta („Falstaff”), Fiakermilli („Arabella”), Adina („Elixirul dragostei”), Elvira („Italianca în Alger”), Sophie („Werther”), Eudoxie („La juive”). A colaborat cu nume sonore ale scenei muzicale internaționale, ca Juan Diego Florez, Neil Shicoff, Leo Nucci, Ramón Vargas, Seiji Ozawa, Adam Fischer, Marco Armiliato, Bertrand de Billy sau Franz Welser- Möst.

După colaborarea cu Opera de Stat din Viena, în 2010, a decis să îşi continue cariera ca artist freelancer. Acesta a fost momentul când dirijorul Christophe Rousset i-a propus să realizeze un album, ca omagiu al celebrei soprane Anna de Amicis care a trăit în secolul al XVIII-lea. Albumul, publicat de casa de discuri Harmonia Mundi, include înregistrări în premieră cu arii din Mozart, Gluck, Borghi, Cafaro şi Mysliveček. A fost numit Discul lunii de către Internațional Record Review şi de Opera Magazine și a fost Discul săptămânii la BBC Radio timp de trei săptămâni la rând.

În ultimul deceniu a apărut pe multe scene de operă în rolul Mimì din Boema de Puccini, în rolul Contesei în „Nunta lui Figaro” de Mozart (pe care l-a abordat şi într-un turneu susţinut în Japonia), în rolul Violeta din „Traviata” de Verdi, Nedda din „Paiaţe” de Leoncavallo şi nu numai.

Talentul Teodorei Gheorghiu nu se limitează doar la genul operei. Soprana este pasionată şi de lied şi a oferit numeroase recitaluri cu programe variate, iar în 2013 a publicat al doilea album, Art Nouveau, cu lieduri de Strauss, Zemlinsky, Ravel şi Respighi, ca expresii emblematice ale Jugendstil în muzică. În anul 2018 a revenit în România pentru un turneu extraordinar de recitaluri în mai multe orașe ale țării, iar în 2023, alături de pianista Diana Ionescu, a susținut Turneul național de lieduri Franz Schubert, iar din 2024, Turneul naţional Zâmbetul muzicii.

Diana Ionescu - pianistă

După ce a absolvit Liceul „George Enescu”, unde a studiat pianul cu Olga Szell, a fost admisă la clasa lui Dan Grigore la Universitatea Națională de Muzică București, unde a studiat şi cu Steluța Radu, Sandu Sandrin şi Dinu Ciocan. În 2003 s-a mutat în Marea Britanie, ca să îşi continue studiile cu Ronan O'Hora, Joan Havill şi Marc Racz la Birmingham Conservatoire şi Guildhall School of Music and Drama. Și-a perfecționat arta pianistică cu Viktor Merzhanov la Conservatorul Tchaikovsky de la Moscova, cu Alexis Weissenberg la Engelberg, cu Dmitri Bashkirov la Chapelle Reine Elisabeth de la Bruxelles şi la Madrid, şi cu Richard Goode la New York.

Câştigătoare a Marelui Premiu al Concursului Internațional de Pian „George Enescu” din 2001, şi ultimul pianist român care a reuşit această performanță, Diana Ionescu se bucură de o activitate internațională ca solistă, muzician de cameră, pedagog şi director de festival.

A fost distinsă cu Premiul Alexis Weissenberg și Premiul EWLE al Radioului Elvețian pentru Best Live Recording, Premiul II la Missouri Southern International Piano Competition SUA și Concursul Internațional Lory Wallfisch, Glass Sellers Trophy şi Premiul I la Romantic Piano Competition Londra, cât și cu Diploma Ambasadorului pentru servicii aduse culturii româneşti în străinătate.

