Spiritul sărbătorilor de iarnă, pe scenă cu ProTicket: concerte, comedii și colinde în toată țara

Concert Extraordinar de Crăciun - Regal Vienez

9 decembrie, ora 19:00, Buzău

10 decembrie, ora 17:30 și ora 20:00, Craiova

11 decembrie, ora 20:00, Ploiești

12 decembrie, ora 17:30 și ora 20:00, Târgoviște

13 decembrie, ora 19:00, Pitești

14 decembrie, ora 17:30 și ora 20:00, Sibiu

15 decembrie, ora 19:00, Deva

Orchestra di Teatro d’Opera Italiana, una dintre cele mai celebre orchestre din Europa a fost aplaudată pe marile scene de operă din întreaga lume. Recunoașterea orchestrei este dată și de colaborările cu mari nume ale liricii mondiale, soliști și dirijori de la Arena din Verona, Teatrul Scala din Milano, Teatrul de Opera din Roma, Opera de Stat din Viena, etc.

Membrilor Orchestrei di Teatro D’opera Italiana li se alatură și artiști instrumentiști din Orchestra Operei Vox, cunoscută și apreciată la nivel național și internațional. Este un concept nou în România când artiști instrumentiști din două orchestre de prim rang din Europa își dau mâna pentru a oferi publicului seri memorabile și experiențe muzicale unice. Concertul extraordinar de Crăciun Regal Vienez vă aduce pe scenă cele mai frumoase capodopere muzicale vieneze ale dinastiei Strauss, Franz Lehar, Emmerich Kalman și multe, multe alte surprize muzicale și coregrafice.

O noapte furtunoasă

10 decembrie, ora 19:00, Pitești

11 decembrie, ora 20:00, București – Palatul Național al Copiilor

Spectacolul este o comedie savuroasă, plină de încurcături amoroase, intrigi și personaje pitorești, tipică stilului inconfundabil al lui Caragiale. Spectacolul dezvăluie fragilitatea relațiilor de cuplu și ipocrizia socială printr-o noapte haotică, în care sentimentele și minciunile se amestecă într-un vârtej comic. Într-un București de altădată, personajele jonglează cu amoruri clandestine, bârfe și planuri neașteptate, oferindu-ne un carusel de situații care stârnesc râsul de la început până la final.

Ștefan Hrușcă – recital de colinde

10 decembrie, ora 20:00, Cluj-Napoca

12 decembrie, ora 20:00, Sibiu

13 decembrie, ora 20:00, Târgoviște

15 decembrie, ora 19:00, Craiova

Un nou Crăciun, o nouă poveste magică adusă de inconfundabila voce a lui Ștefan Hrușcă. La fel ca în fiecare an, artistul care a devenit simbolul colindelor românești ne invită să ne reîntâlnim sub lumina caldă a cântecelor sale, într-un turneu de suflet ce continuă o tradiție neîntreruptă de mai bine de trei decenii. Pentru Hrușcă, fiecare colind este o mărturie a rădăcinilor noastre spirituale, o legătură între trecut și prezent care ne unește prin credință și dragoste de neam. Fiecare spectacol al său devine un moment de introspecție și regăsire, o oază de liniște în mijlocul agitației moderne. În acest an, Hrușcă ne surprinde cu o selecție specială de colinde, unele binecunoscute și iubite de toată lumea, altele mai puțin ascultate, dar la fel de pline de semnificații și farmec.

Fuego – împreună de Crăciun

10 decembrie, ora 20:00, Sibiu

11 decembrie, ora 19:00, Craiova

Este deja un brand al sărbătorilor, iar concertele sale de colinde și cântece de Crăciun au devenit o tradiție în toată țara și sunt așteptate cu interes. Publicul se va emoționa la teme despre părinți, despre reîntoarcerea acasă, dar și la colinde tradiționale, la sonorități aparte și orchestrații pe măsură. Spectacolul are în prim plan bucuria care ne cuprinde pe toti atunci când se aproprie Crăciunul, fiind conștienți că ar fi o mare veselie în lume dacă ar fi Crăciun în fiecare zi.

Corala Ciprian Porumbescu - A Christmas Blessing

14 decembrie, ora 18:00, Suceava

După succesul internațional uriaș dobândit în ultimii 12 ani, cu peste 200 de concerte susținute în Europa, fiind totodată și deținătoare a primelor două medalii de aur pentru un cor mixt autohton la World Choir Games (Coreea de Sud, 2023), Corala Ciprian Porumbescu organizează primul său concert de Crăciun de amploare, acasă, la Suceava, sub genericul „A Christmas Blessing”.

Această producție extraordinară este dedicată atât tradiției românești a colindatului, aducând pe scenă colinde vechi românești, dar și cântecelor de Crăciun recunoscute la nivel internațional, interpretate în patru limbi: engleză, germană, franceză și italiană. În program se regăsesc colinde precum „La Vitleem colo-n jos” de N. Lungu, „Domnuleț și Domn din Cer” de Gh. Cucu, „Steaua sus răsare” de I.D. Chirescu, dar și „Silent Night” sau „Jingle Bells”.

