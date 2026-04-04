„Sunet pentru Pace” – un eveniment umanitar unic, sub patronaj UNESCO, la Palatul Parlamentului

Evenimentul se desfășoară sub patronajul UNESCO și propune o premieră națională și internațională: lansarea Orchestrei Mondiale a Păcii, un ansamblu simbolic în care artiști proveniți din zone de conflict ale lumii vor urca pe aceeași scenă, într-un gest artistic de unitate și reconciliere.

Alături de aceștia, peste 100 de copii vor participa la acest demers, oferind un mesaj puternic despre viitor, speranță și responsabilitate colectivă.

„Sunet pentru Pace” nu este un concert comercial, ci un proiect umanitar și spiritual, construit în jurul ideii că pacea nu este un concept abstract, ci o realitate care începe în conștiința fiecărui om.

Repertoriul va îmbina elemente de tradiție românească, prin sunetul naiului – instrument cu o istorie de peste 6000 de ani – cu lucrări universale, într-un parcurs artistic ce reflectă drumul de la rădăcină la universalitate.

Evenimentul are loc într-un context internațional marcat de tensiuni și conflicte, propunând un răspuns prin cultură, dialog și expresie artistică comună.

Accesul publicului se face începând cu ora 17:00, prin intrările S1 și S2 ale Palatului Parlamentului, pe baza unui act de identitate, conform protocolului instituțional.

