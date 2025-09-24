Taylor Swift promovează lansarea următorului album cu un documentar din culisele filmărilor

x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Sep 2025   •   20:45
Taylor Swift promovează lansarea viitorului ei album cu un documentar din culisele filmărilor. Documentarul se numește The Official Lansation Party of a Showgirl și va fi prezentat înainte de lansarea oficială a albumului The Life of a Showgirl.

Cântăreața revine pe marele ecran cu un documentar care prezinte momente din timpul realizării noului său album, The Life of a Showgirl. Proiecțiile sunt programate începând cu 2 octombrie, potrivit Le Figaro.

Vedeta mondială sărbătorește lansarea din octombrie a viitorului său album, The Life of a Showgirl, cu un documentar inedit. Intitulat The Official Lansation Party of a Showgirl, filmul aruncă o privire înn culisele realizării noului album.

„Vă invit la o petrecere orbitoare”, a scris cântăreața pe rețelele de socializare într-un mesaj postat în acest weekend. „La The Official Lansation Party of a Showgirl, exclusiv în cinematografe între 3 și 5 octombrie, veți putea vedea premiera mondială a videoclipului pentru noua mea piesă”, promite vedeta pop.

The Life of a Showgirl apare la un an după lansarea albumului The Tortured Poets Department, care s-a vândut în aproximativ 2,61 milioane de exemplare. Taylor Swift are 12 albume.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: taylor swift documentar
