Taylor Swift intră în universul Pixar: Melodie nouă pentru următoarea animație „Toy Story”

"Ştiaţi asta! Noul meu cântec original 'I Knew It, I Knew You', compus pentru filmul 'Toy Story 5', produs de Disney şi Pixar, va fi disponibil pentru voi începând din 5 iunie", a scris Taylor Swift în mesajul ei online. Ea a precizat că "adoră" personajele din saga "Toy Story" ("Povestea jucăriilor") încă de la primul film al francizei, lansat în 1995.



Fanii artistei americane au lansat numeroase speculaţii în ultimele săptămâni despre prezenţa ei pe coloana sonoră a noului film, după apariţia pe site-ul vedetei a unei numărători inverse pe un fundal care amintea de tapetul din camera lui Andy, un personaj din filmului original.



La sfârşitul săptămânii trecute, au apărut şi afişe publicitare care reluau acel motiv însoţit de iniţialele "TS" (pe care cântăreaţa Taylor Swift le împarte cu titlul acestor filme).



Lungmetrajul animat "Toy Story 5" va fi lansat în cinematografele din lumea întreagă începând din 17 iunie. Filmul prezintă noile aventuri ale personajelor Woody, Buzz Lightyear şi grupului lor de prieteni-jucării, care luptă pentru supravieţuire împotriva concurenţei făcute de tehnologie, inclusiv împotriva unei tablete.



Taylor Swift, în vârstă de 36 de ani, este logodită cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce, în vârstă tot de 36 de ani.



Potrivit tabloidelor americane, căsătoria lor ar urma să aibă loc pe 3 iulie la New York.

AGERPRES