Tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban vor fermeca publicul cu un încântător duet în premieră, în concertul CRĂCIUN VIENEZ din 22 decembrie de la Sala Palatului

Va fi o întâlnire de neuitat între fermecătorul tenor care tocmai a cucerit publicul latino-american în concertele „Los Tres Tenores”, şi graţioasa soprană Oana Maria Şerban, a cărei voce a răsunat în Grădina de la Versaille în deschiderea Jocurilor Olimpice de anul trecut. Cei doi vor interpreta, prentru prima dată împreună, un duet celebru din una din cele mai îndrăgite operete ele lui Emerich Kalman, creând un moment ce va ilustra specificul feeric, dar şi bucuria explozivă a sărbătorilor.

Tenorul Ştefan von Korch detaliază: „pentru o astfel de seară, de sărbătoare vom avea un duet cum altfel decât în paşi de vals, un duet vesel şi spumos, pe care vă invităm să îl descoperiţi pe 22 decembrie la Sala Palatului”.

Tenorul Ştefan von Korch va încânta publicul şi cu frumoase acorduri de origine austro-germană, cu care solistul rezonează prin moştenire pe linie paternă, iar Oana Maria Şerban va încălzi publicul cu o interesantă tranziţie de la repertoriul clasic la cel tradiţional.

Nota sărbătorească a evenimentului va fi completată de momente muzicale antrenante şusţinute de cei 3 Tenori Ieșeni, care vor aduce strălucire și vivacitate în program.

Acompaniamentul va fi asigurat de remarcabilele instrumentiste ale White Symphony Orchestra, sub bagheta distinsei dirijoare Donna Bianca Maier, alături de maestrul concert Monica Calofir. Ansamblul va oferi publicului un repertoriu festiv cu parfum imperial, alcătuit din valsuri sclipitoare, polci vibrante, mazurci elegante şi uverturi celebre, într-o interpretare ce evocă splendoarea balurilor vieneze.

Evenimentul-simbol al sărbătorilor de iarnă din Capitală, CRĂCIUNUL VIENEZ îşi continuă, astfel, tradiţia, ajungând în acest an la cea de-a XXI-a ediţie, o celebrare a tradiţiei muzicale desăvârşite.

Biletele se găsesc pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro.

Despre protagonişti

Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova.

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a performat în 2025 în America Centrală, în concertele de mare tradiţie “Los Tres Tenores” a debutat la Ateneul Român în „Concert la Curtea Imperială” a interpretat partitura sa semnătură din Carmina Burana la Filarmoniciile din Cluj-Napoca, Arad şi Târgu-Mureş şi a fost aplaudat la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban.

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariţie aclamată în presa din peninsula şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla”, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff”, dar şi de premiera naţională a operei „I Puritani”, de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: „I Puritani” şi „La Sonnambula”, ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică „Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană „Traiano in Dacia”.

În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: „Rigoletto”, „Bărbierul din Sevilla”, „Elixirul Dragostei”, „Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, „Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Longesangt” de Mendelssohn.

Pe plan internaţional, a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul Național Bratislava.

Oana Maria Şerban – ** Soprană **

Cu un zâmbet cald și o voce care îmbină sensibilitatea cu forța, Oana Șerban cucerește scenele din țară și din străinătate. Timbrul ei aparte are puterea de a transforma fiecare piesă într-o poveste și fiecare notă într-o emoție. De la energia rolurilor de operă, la delicatețea pop-operei și bucuria musicalului, Oana trăiește fiecare apariție pe scenă ca pe o întâlnire cu publicul de suflet.

În anul curent soprana Oana Maria Şerban a fost „Elle” – unicul personaj din „Frumosul indiferent” şi „Vocea umană” pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”, a interpretat personajul Miss Honey în „Matilda”, musicalul Operei Comice pentru Copii premiat în Gala UNITER şi a dubutat în rolul Rosina din „Barbierul din Sevilla” de Rossini, producţie a Operei Naţionale din Bucureşti.

Anul trecut, talentata soprană de coloratură a cântat în Grădinile Palatului Versailles, cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice de la Paris, a performat la Musikverein din Viena în rolul „Dochiţa” din Opereta „Crai nou”, alături de Opera Naţională din Bucureşti şi a debutat la Opera Națională din București în 2023 în rolurile „Olympia” din opera Povestirile lui Hoffmann, de J.Offenbach, „Gilda” din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi, si cel mai recent „Susanna” din opera Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Este eroina favorită a celor mici în roluri memorabile pe scena Operei Comice pentru copii, unde a fost, printre altele, „Rosina” din opera Bărbierul din Sevilla, „Clorinda” din opera Cenușăreasa, ambele de Gioachino Rossini, „Norina” din opera Don Pasquale și „Adina” din opera Elixirul dragostei, de Gaetano Donizetti.