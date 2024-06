Trupe din toată Europa vin în România să-și prezinte muzica în fața profesioniștilor și a publicului larg - primele confirmări la MMB Showcase Festival

Timp de trei zile, în perioada 3-5 septembrie, Clubul Expirat din București va găzdui o nouă ediție a MMB Showcase Festival. Evenimentul aduce pe scena clubului formații în ascensiune din toată lumea, cuprinzând artiști din toate genurile muzicale, de la industrial, dream pop și jazz fusion, până la trip-hop, indie și punk rock. Acestea vor concerta atât în fața profesioniștilor domeniului de pe plan local și european, prezenți la conferința Mastering the Music Business – oportunitate care le-ar putea aduce viitoare colaborări, cât și în fața publicului ce nu participă la conferință, dar e dornic să descopere voci și acorduri fresh.

Cosmin Ionescu, Music Program Director la MMB Showcase, a declarat: „Ca în fiecare an, suntem bucuroși să aducem în fața publicului bucureștean și a participanților la conferința MMB o selecție de artiști impresionanți din toată Europa. Ne dorim ca la MMB Showcase Festival să vii dornic să descoperi muzică nouă, curatoriată profesionist, iar în acest an selecția este incredibil de variată atât geografic, cât și ca stiluri. Avem alt/hip-hop estonian, downtempo din Armenia, alt/pop franțuzesc, surf/punk lituanian, indie/dream pop din Insulele Baleare, stoner rock românesc și multe, multe alte combinații care sună fantastic. Dacă vrei să descoperi live ce mai e nou în muzica românească și internațională, festivalul nostru este cel mai bun punct de plecare.”

Printre primele nume confirmate la MMB Showcase Festival se numără: Alanaire (Spania), Alone at Parties (România), Immortal Onion (Polonia), Michelle & Les Garçons (Franța), WOOMB (Bulgaria), Roadkillsoda (România) VEiiLA (Armenia), Kadjavsi (România), shishi (Lituania), GØK2 (Estonia).

Mai mult, MMB continuă și anul acesta parteneriatul cu EEMA (Eastern European Music Academy), proiectul care contribuie la educarea tinerilor profesioniști din industria muzicală europeană. În 2023, la EEMA au participat peste 60 de studenți din 12 țări europene.

MMB Showcase Festival a fost fondat în 2017 și a găzduit până acum peste 70 de artiști din România și multe alte țări Europene (UK, Italia, Franța, Bulgaria, Germania, Ungaria, Moldova, Slovenia, Ucraina, Polonia, Belgia, Grecia, Cehia etc).



Poveștile de succes ale MMB Showcase Festival variază de la colaborări între artiști români și străini, ale căror baze au fost puse în cadrul festivalului (Dan Byron și sârbii de la Ana and the Changes au lansat un single comun), trupe internaționale care au fost bookuite la festivaluri din România (Theodore din Grecia, Ana and the Changes din Serbia și Piqued Jacks din Italia) și chiar artiști și trupe din România (așa cum sunt Mihail, byron, Lucia, Zimbru) invitați la festivaluri din Serbia (Exit), Țările de Jos (Eurosonic), Suedia (Live at Heart și Future Echoes), Ungaria (BUSH), Slovenia (MENT) sau Bulgaria (Spike).

Intrarea la MMB Showcase Festival este liberă, în limita locurilor disponibile.

Despre MMB Showcase Festival

MMB Showcase Festival este festivalul asociat conferinței Mastering the Music Business care, vreme de trei zile, în perioada 3-5 septembrie, va aduce la București profesioniști de top ai industriei muzicale românești și internaționale.

Mastering the Music Business este primul și cel mai mare eveniment din industria muzicală organizat în România. Dar MMB nu e doar o conferință, este locul unde poți semna cu viitoarea ta casă de discuri, unde ai ocazia să cânți împreună cu artistul preferat sau să bei o cafea alături de vedetele pe care le-ai admirat mereu. MMB e locul unde se întâlnesc și schimbă idei sute de participanți, printre cei mai cunoscuți profesioniști din domeniu: artiști, compozitori, manageri, agenți de booking, oameni de PR cultural și muzical, promoteri, publicitari, specialiști în online și digital, oameni de radio, jurnaliști, sunetiști, profesori de canto, reprezentați ai label-urilor majore și independente și nu numai.