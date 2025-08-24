Turneul FRIENDS. ENCORE: patru pianiști interpretează compoziții românești contemporane în capitale din Europa, cu sprijinul ICR

Patru pianiști de renume – Adriana Toacsen (inițiatoarea proiectului), Horia Maxim, Loreta Porumbescu și Oana Zamfir – vor prezenta opt lucrări de bis în primă audiție, semnate de compozitori români contemporani: Cristian Bence-Muk, Sabina Ulubeanu, Gabriel Mălăncioiu, Sebastian Androne-Nakanishi, Irina Perneș, Andrei Petrache, Andrei Virgil Popescu și Rubin Szabó Bázsa Lovász. Turneul se desfășoară între 26 august și 25 septembrie 2025 la Salonul Bösendorfer din Viena (26 august), Sala Unirii din Chișinău (12 septembrie), Ambasada României din Viena (18 septembrie) și Muzeul Instrumentelor din Bruxelles (25 septembrie).

Proiectul FRIENDS. ENCORE este organizat de Asociația Encore și este co-finanțat de Institutul Cultural Român, prin Programul Cantemir, un program de finanțare dedicat proiectelor culturale cu vizibilitate internațională. Turneul beneficiază și de sprijinul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și al partenerilor culturali și instituționali din Austria, Belgia și Republica Moldova.

Programul turneului include patru lucrări comisionate special pentru proiectul Encore, în 2023, și patru compoziții câștigătoare ale Concursului Național Encore, dedicat tinerilor creatori. Publicul va avea ocazia să descopere lucrările și într-o ediție tipărită, cu studiu introductiv semnat de Adriana Toacsen, iar înregistrările sunt deja disponibile pe canalul YouTube youtube.com/@Encoreproiect.

Mai multe informații despre artiști, compozitori și parteneri sunt disponibile pe encoremusic.ro și pe pagina de Facebook facebook.com/concursEncore.

Institutul Cultural Român finanțează anul acesta 20 de proiecte internaționale în cadrul Programului CANTEMIR 2025, cu tema „Cultura contează!”, pe patru continente, în 22 de țări. Bugetul total alocat este de 2.000.000 de lei. Programul CANTEMIR, prin mecanismul de cofinanțare, sprijină promovarea culturii române în mediul internațional și facilitează parteneriate între operatorii culturali români și instituții de prestigiu din străinătate.