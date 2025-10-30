Violoncellissimo, în al 7-lea turneu naţional, a cucerit publicul din întreaga țară. Turneul  Național Clasic la puterea a treia se încheie la Iași, pe 8 noiembrie, la Palatul Culturii

Ediția 2025 a turneului se încheie la Iași, cu aceeași bucurie de a împărtăși forța și frumusețea violoncelului românesc, cu un concert care va avea loc la sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 19:00, la Sala Voievozilor de la Palatul Culturii.

Biletele online se găsesc aici: Concert la Palat | Violoncelissimo | Marin Cazacu - Ateneu Iași

”Ovații și ropote de aplauze! Un concert de excepție, un repertoriu și o atmosferă deosebite. Mulțumim, Violoncellissimo!”, ”A fost de vis! Mulțumim!”Acestea sunt doar câteva dintre reacțiile celor care au umplut până la refuz sala Ateneului Român de la București să îi asculte și să îi vadă pe cei care alcătuiesc ansamblul Violoncellissimo, cel mai vestit ansamblu de violonceliști din România, condus de Marin Cazacu.

”Seara de la Ateneu a fost o bucurie imensă pentru noi toți. Să simți energia publicului, să vezi sala plină și să auzi aplauzele venind din inimă, asta ne confirmă că muzica ajunge acolo unde trebuie: în sufletul oamenilor” a declarat Marin Cazacu.

Ansamblul a oferit publicului un spectacol de forță, dar și emoție, aducând pe scenă energia și sensibilitatea care au făcut din Violoncellissimo una dintre cele mai apreciate formații camerale din România.

”Acest turneu a fost o adevărată călătorie prin România și prin emoțiile pe care le poate aduce muzica. Am întâlnit un public extraordinar, deschis și cald, iar pentru noi, artiștii, asta este cea mai mare răsplată. Violoncellissimo continuă să ducă muzica mai departe, cu aceeași pasiune și aceeași credință în puterea ei de a uni oamenii”, a mai spus violoncelistul Marin Cazacu, directorul Filarmonicii George Enescu.

După deschiderea de la Pitești, violoncelistul Marin Cazacu și ansamblul Violoncellissimo au susținut concerte Deva (12 octombrie), Reghin (18 octombrie), Bistrița (19 octombrie), urmând cele de la Brasov (25 octombrie), București (26 octombrie), cu finalul la Iași (8 noiembrie).

Programul propus este conceput ca o călătorie sonoră „de la baroc la rock”, îmbinând lucrări reprezentative din repertoriul clasic cu transcripții și adaptări contemporane. Publicul va asculta piese semnate de Tomaso Albinoni, Edvard Grieg, Constantin Dimitrescu, David Popper sau Astor Piazzolla, alături de reinterpretări ale unor teme celebre precum Bohemian Rhapsody (Queen) sau Viva la Vida (Coldplay).

Se remarcă și prezența unor aranjamente realizate special pentru această formație de violoncele, ce pun în valoare diversitatea timbrală a instrumentului și spiritul de ansamblu al tinerilor muzicieni.

Prin alternarea între registre lirice, ritmuri de dans și teme moderne, programul oferă o perspectivă amplă asupra versatilității violoncelului și asupra modului în care muzica clasică poate fi adusă în contemporaneitate fără a-și pierde profunzimea.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

ITINERAR 2025

4 octombrie, ora 17:00 – Brăila, Teatrul Maria Filotti - Avanpremieră

10 octombrie, ora 19:00 – Piteşti, Sala Filarmonicii

12 octombrie, ora 19:00 – Deva, Centrul cultural

18 octombrie, ora 19:00 – Reghin, Casa de cultură „Eugen Nicoară”

19 octombrie, ora 19:00 – Bistriţa, Palatul Culturii

25 octombrie, ora 19:00 – Brașov, Sala Patria

26 octombrie, ora 19:00 – Bucureşti, Ateneul Român

8 noiembrie, ora 19:00 – Iaşi, Sala Voievozilor din Palatul Culturii

Detalii pe www.violoncellissimo.ro

Spot video 2025: Marin Cazacu și Violoncellissimo pornesc în cel de-al 7-lea turneu Clasic la puterea a treia

Filmul ediției 2024: Clasic la puterea a treia - Violoncellissimo, ediția a VI-a, 2024

Film Violoncellissimo la Osaka 2025: Violoncellissimo - succes în două concerte extraordinare la Expo 2025 și Teatrul NOH din Osaka