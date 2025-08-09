Violonista Rusanda Panfili şi Orchestra La Chapelle Sauvage  vor fermeca Bucureștiul cu muzica lui Hans Zimmer pe 28 septembrie la Ateneul Român

Sub bagheta dirijorului KAREL DE WILDE, prestigioasa orchestră LA CHAPELLE SAUVAGE din Belgia va oferi publicului o călătorie muzicală captivantă prin cele mai emblematice coloane sonore din filme premiate cu Oscar și Grammy!

Invitată specială: RUSANDA PANFILI – violonista oficială din Hans Zimmer Live!

Evenimentul capătă o dimensiune impresionantă prin prezența Rusandei Panfili, violonista de excepție care il acompaniază pe Hans Zimmer în celebrele sale turnee mondiale.

Recunoscută pentru virtuozitatea și pasiunea sa inegalabile, Rusanda readuce pe scena Ateneului Român energia autentică și emoția pură care definesc muzica maestrului Zimmer.

O reprezentație care va însufleţi universul sonor al unor capodopere muzicale, precum: Interstellar, Inception, Pirații din Caraibe, The Lion King sau Gladiator. Astfel, La Chapelle Sauvage, orchestră de elită, formată din cei mai talentați tineri muzicieni ai momentului, va interpreta preț de 90 de minute, fără pauză, suitele orchestrale care au transformat fiecare film într-o experiență sonoră de neegalat.

Biletele sunt disponibile pe bilete.ro, entertix.ro, eventim.ro, iabilet.ro, myticket.ro la următoarele categorii de preț:

VIP – 629 lei

Categoria I – 529 lei

Categoria II – 429 lei

Categoria III – 329 lei

LA CHAPELLE SAUVAGE – ORCHESTRA CARE SFIDEAZĂ LIMITELE MUZICII

Creată din dorința de a explora noi orizonturi sonore, orchestra La Chapelle Sauvage îmbină perfecțiunea clasică cu o viziune modernă asupra interpretării muzicale. Formată inițial ca un ansamblu de tineri muzicieni talentați, sub îndrumarea dirijorului Karel De Wilde, orchestra a cucerit rapid scenele internaționale, remarcându-se prin versatilitatea și profunzimea emoțională a fiecărui concert.

O abordare îndrăzneață, un echilibru perfect între tehnică impecabilă și pasiune pură – aceasta este semnătura muzicală a La Chapelle Sauvage. Cu un repertoriu vast, care variază de la muzică de cameră la lucrări simfonice grandioase, orchestra colaborează în mod frecvent cu soliști și coruri internaționale, oferind publicului experiențe artistice unice.

HANS ZIMMER – ARHITECTUL SUNETULUI CINEMATOGRAFIC

Deținător a două Premii Oscar, patru Premii Grammy și trei nominalizări Emmy, Hans Zimmer este numele care a revoluționat muzica de film. Îmbinând sunetele electronice cu orchestrațiile clasice, el a creat coloane sonore care au definit generații.

De la debutul său în industria muzicală și colaborările timpurii cu Stanley Myers, până la consacrarea prin Rain Man (1988) și The Lion King (1994), Zimmer a transformat fiecare partitură într-o operă de artă. Filme precum The Dark Knight, Dune, Dunkirk sau Man of Steel poartă amprenta inconfundabilă a compozitorului iar sound-ul său unic continuă să inspire cineaști și muzicieni din întreaga lume.

Oportunitatea de a trăi această experiență este aici! Pe 28 septembrie 2025, Ateneul Român devine tărâmul în care muzica lui Hans Zimmer prinde viață!

