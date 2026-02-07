Violonistul francez David Grimal: concert Gounod/ Mendelssohn/ Haydn la Sala Radio

Evenimentul va continua cu lucrarea lui Felix Mendelssohn: Concertul în re minor pentru vioară și orchestră de coarde și se va încheia cu Haydn: Simfonia nr. 82 – Ursul. Parte din faimoasele „Simfonii pariziene”, compuse la solicitarea unui organizator de concerte din capitala franceză, lucrarea lui Haydn îmbină eleganța clasică cu umorul și energia dansului popular. Supranumele nu aparține lui Haydn, ci a fost atribuit ulterior. El provine din tema din finalul lucrării, unde apare un bas repetitiv, ritmic, aproape „mormăit”, care i-a făcut pe ascultători să asocieze muzica cu ursul dresat care dansează pe muzică de bâlci, o imagine familiară în Europa secolului XVIII.

David Grimal interpretează pe un instrument de colecție: o vioară Stradivarius din 1710. A absolvit Conservatorul din Paris și cariera sa a însemnat în ultimii 20 de ani concerte susținute ca solist în cele mai importante săli din întreaga lume. Începând din toamna anului 2024, acesta a răspuns invitației adresate de Radio România de a deveni artist în rezidență al Orchestrei de Cameră Radio, fiind primul muzician internațional căruia Radio România îi adresează această propunere de colaborare. Muzicianul francez va asigura conducerea artistică a evenimentului și, în paralel, îl veți aplauda în ipostază solistică.

David Grimal a fost invitat să concerteze în importante săli din întreaga lume, precum Suntory Hall – Tokyo, Philharmonie de Paris, Musikverein – Viena, Concertgebouw - Amsterdam, Berlin Konzerthaus, Wigmore Hall – Londra, Lincoln Center – New York, Conservatorul Ceaikovski – Moscova, Théâtre des Champs Élysées – Paris etc.

Mulți compozitori contemporani i-au dedicat creațiile lor. Unul dintre proiectele de suflet ale lui David Grimal l-a constituit ansamblul Les Dissonances - al cărui fondator și director artistic a fost timp de peste 20 de ani. Les Dissonances a fost considerată singura orchestră simfonică din lume care interpreta repertoriul standard fără dirijor.

Ca o prelungire firească a acestei dorințe de a împărtăși cu ceilalți, violonistul francez a creat "L'Autre Saison", o stagiune de concerte pentru persoanele fără adăpost din Paris. David Grimal a fost numit Chevalier dans l'Ordre des Arts et Lettres de către Ministerul francez al Culturii (în 2008).

David Grimal a înregistrat pentru casele de discuri EMI, Harmonia Mundi, Aeon, Naïve, Transart și Dissonances Records. Înregistrările sale au fost aclamate de presă, cu premii precum BBC Music Magazine Choice, Choc de l'Année în Classica, Arte Sélection în Télérama.

David Grimal este și un apreciat pedagog – predă la Hochschule für Musik - Saarbrücken (Germania) – și este invitat frecvent să facă parte din jurii de concursuri internaționale.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio. Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro - secțiunea Bilete.