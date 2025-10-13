Violonistul Liviu Prunaru revine, în octombrie, cu ediția de toamnă a Turneului Național Concertmaestro cu trei recitaluri la Roma, în Italia, la Deva şi Alba Iulia

Noua călătorie muzicală cuprinde trei recitaluri: 12 octombrie, ora 19:00, la Roma, Chiesa San Vitale (în cadrul Festivalului Internațional Pro Patria), 14 octombrie, ora 19:00, la Deva, la Sala Pro Arte, 15 octombrie, ora 19:00, la Alba Iulia, la sala Dietei (Palatul Principilor Transilvaniei), în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Încoronării Regilor României.

Liviu Prunaru va aduce publicului lucrări semnate de Bach, Paganini, N. Milstein și Vasile Filip, continuând ideea sa de a rupe barierele convenționale dintre scenă și sală și de a transforma muzica într-un dialog intim cu spectatorii.

„După emoțiile extraordinare din primăvară, simt că această a doua ediție a turneului este o continuare firească, dar și o nouă provocare. Fiecare oraș are energia lui, iar faptul că voi cânta la Roma, la Deva și la Alba Iulia, într-un context atât de special, îmi dă un sentiment de recunoștință și bucurie. Publicul a fost sufletul primei ediții și sunt convins că și acum vom trăi împreună momente frumoase.” spune violonistul Liviu Prunaru.

După 35 de ani de carieră internațională și un parcurs impresionant de 18 ani în postura de concertmaestru al Royal Concertgebouw Amsterdam, violonistul Liviu Prunaru a început în primăvară Concertmaestro - primul său turneu solo în România: „Turneul a reprezentat un pariu cu mine însumi. M-am întrebat dacă pot aduce muzica clasică mai aproape de oameni, la propriu. Răspunsul a venit din energia și emoția fiecărei săli," spunea Liviu Prunaru după concertul final din primăvară.

Turneul Național Concertmaestro a transformat granița dintre artist și public într-un dialog muzical direct. Ideea lansată de Liviu Prunaru la Ateneul Român, de a cânta nu doar de pe scenă, ci și printre spectatori, a reconfirmat faptul că cea mai potrivită descriere a Turneelor de poveste este „Aducem muzica printre oameni!”.

Un proiect Pro Contemporania 20 din seria Turnee de poveste.

ITINERARIU:

12 octombrie, ora 19:00 – Roma, Chiesa San Vitale (în cadrul Festivalului Internațional Pro Patria)

14 octombrie, ora 19:00 – Deva, Sala Pro Arte

15 octombrie, ora 19:00 – Alba Iulia, sala Dietei – Palatul Principilor Transilvaniei, parte din manifestările dedicate Zilei Încoronării Regilor României

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

PROGRAM MUZICAL:

J.S. Bach – Sonata nr. 1 pentru vioară

N. Paganini – Capriciile nr. 2, 9, 10,

V. Filip – Suita românească

N. Paganini – Capriciile nr. 13, 17, 23

N. Milstein – Paganiniana pentru vioară solo

Filmul Concertmaestro 2025: https://www.youtube.com/watch?v=DU4mMUplHKc

Spot video: https://youtu.be/NHxg3mwhKC4

Site: https://turneedepoveste.ro/concert-maestro-toamna-2025/

Facebook: https://www.facebook.com/concertmaestro

Instagram: https://www.instagram.com/_concert_maestro_?igsh=OTN2NjNlM2t5ODNp&utm_source=qr





Producător: Pro Contemporania

Partener de tradiție: JTI

Parteneri instituţionali : Institutul Cultural Român, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română

Sponsori: ORKLA FOODS, Grand Hotel Continental, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmbureşti

Parteneri: The Culture Club, Asociaţia pentru comunicare, transparenţă şi artă ACTA, Asociaţia culturală Dobondi Art, Asociaţia culturală Pro Patria

Parteneri culturali ediţia de toamnă: Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva, Primăria Municipiului Deva, Colegiul Național Decebal din Deva, Primăria Alba Iulia, Centrul cultural Palatul Principilor

Parteneri media: Radio România Muzical, Mediatrust, RFI România, România TV, Liternet, Agenția de carte, Ziarul Metropolis, Cronicari digitali, www.demilioane.ro, Ordinea zilei

BIOGRAFIE:

Născut în Craiova, Liviu Prunaru și-a început studiile de vioară la vârsta de 6 ani. În perioada de început a educației sale muzicale, a câștigat șapte concursuri naționale și premiul I la competiția internațională Kocian din Cehoslovacia. Apoi, în 1990, a fost invitat de violonistul și maestrul Alberto Lysy să studieze cu el la renumita Academie Menuhin din Gstaad, Elveția, unde a lucrat alături de mari artiști precum Lordul Yehudi Menuhin, Igor Oistrakh, Ruggiero Ricci, Nikita Magaloff, Jean-Pierre Rampal, Peter-Lukas Graf și Pierre Amoyal. Prunaru și-a încheiat studiile profesionale cu doamna Dorothy DeLay la New York, unde a participat și activ la cursuri de măiestrie cu Itzhak Perlman.

Violonistul român a obținut recunoaștere internațională la cele mai prestigioase competiții de vioară din lume: a fost medaliat cu aur în 1997 la Concursul Internațional de Vioară Dong-A din Coreea, medaliat cu argint în 1998 la Concursul Internațional de Vioară Indianapolis din SUA, medaliat cu argint la Concursul Regina Elisabeta din Bruxelles în 1993, medaliat cu aur în 1991 la Concursul Internațional de Vioară Rodolfo Lipizer din Italia și medaliat cu aur la Concursul de Vioară R. Molinari din Elveția, printre multe altele.

Și-a făcut debutul în New York alături de Orchestra Juilliard în Sala Alice Tully din Lincoln Center, după ce a câștigat marele premiu în Competiția Juilliard Mendelssohn. De asemenea, în 1999, Prunaru a câștigat marele premiu la Competiția E. Nakamichi Wieniawski Violin Concerto.

Liviu Prunaru a fost invitat să cânte ca solist cu mari orchestre ale lumii: Concertgebouw Amsterdam, Orchestra Filarmonică Regală, Orchestra Simfonică din Londra, Orchestra Națională din Belgia, Westdeutsche Sinfonia, Orchestra Filarmonică din Atena, Orchestra Simfonică din Bari, Orchestra Radio-Simfonică București, Orchestra Mayo din Buenos Aires, Orchestra de Cameră Indianapolis, Orchestra Simfonică Meridian, Orchestra Simfonică din Mississippi, Orchestra Juilliard și Orchestra Filarmonică Puchon din Coreea, printre altele. A colaborat cu numeroși dirijori de renume, printre care Yehudi Menuhin, Fabio Luisi, Emmanuel Krivine, Arthur Arnold, Alexandru Lascae, Georges Octors, Dmitri Lyss, Alexander Dimitriev, Peter Oundjian, Yuri Simonov, Andrew Litton, Peter Braschkat, Cristian Mandeal, Lukas Vis, Horia Andreescu, Mario Benzecry, Park Eun Seong și mulți alții. A participat la multe festivaluri importante, printre care Menuhin (Elveția), George Enescu (România), Incontri in Terra di Siena (Italia) și Festivalul de la Salzburg.

Totodată, Prunaru a înregistrat mai multe CD-uri cu Camerata Lysy, precum și primul său CD solo care cuprinde lucrări de Strauss, Brahms, Gluck, de Falla, Saint-Saëns și Sarasate, alături de pianistul Luc Devos, lansat de Pavane Records. Casa de discuri elvețiană Claves a editat toate cele trei concerte pentru vioară ale lui Saint-Saëns, înregistrate cu violonistul Liviu Prunaru alături de Ensemble Orchestral de Paris și distinsul dirijor Lawrence Foster. În 2005, au apărut încă 3 înregistrări cu Integrala sonatelor pentru vioară și pian de Beethoven, cu Dana Protopopescu la pian, Anotimpurile lui Vivaldi cu Virtuosos din Lviv, sub conducerea lui Serhyi Burko și Concertul pentru vioară de Dvořák, cu Orchestra Simfonică a Flandrei sub bagheta lui David Angus.

În septembrie 2006, după 14 ani de activitate didactică la Academia Menuhin, Liviu Prunaru a devenit concertmaestru al Orchestrei Regale Concertgebouw din Amsterdam care a primit în 2008 titlul de cea mai bună orchestră din lume. Rămâne în această poziție timp de 18 ani, cântând pe o vioară Stradivarius denumită „Pachoud”, construită în 1694.

În octombrie 2010, Prunaru a făcut un alt pas important, acceptând să devină director muzical al Academiei Internaționale de Muzică Menuhin din Elveția și, prin urmare, să continue tradiția iubiților săi maeștri Yehudi Menuhin și Alberto Lysy.

În afara activității sale didactice și a celei de concertmaestru, Liviu Prunaru are o carieră solistică foarte activă. Primește foarte des invitații de a concerta ca solist din Asia (Japonia, Taiwan, Coreea) până în cele două Americi, trecând prin întreaga Europă. În paralel, susține multe recitaluri și realizează înregistrări în studiouri profesionale aproape în fiecare an.