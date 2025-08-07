„VIVO PER LEI” - concert pop-opera la FILARMONICA PITEŞTI cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii pe 14 august la Teatrul de Vară “Gheorghe Zamfir”

Prezenţă şarmantă şi constantă a scenelor din capitală, unde coordonează stagiunea lirică “Musical Extravaganza,” tenorul Ştefan von Korch spune: «Concertul “Vivo per lei” este o adevărată celebrare a muzicii, un spectacol în care eleganţa sofisticată a operei se împleteşte armonios cu vâltoarea pasională din muzica pop. Dacă eu şi soprana Oana Maria Şerban suntem exponenţii repertoriului European – cu duete ca “Con te partiro,” perechea solistică formată din Alin Stoica şi Stephanie Radu va arăta că dragostea este la fel de sublimă şi în compoziţii cum sunt “Can’t Help Falling in Love” sau “What a Wonderful World. ”

Managerul Filarmonicii din Piteşti, Gabriel Niţă, completează: “Ne mândrim cu diversitate programelor noastre şi ne bucurăm să fim gazde pentru această incursiune de crossover pop-opera, de care îii invităm să se bucure pe piteşteni, dar şi pe cei din oraşele apropiate.”

Soliştii vor fi acompaniaţi de Orchestra Filarmonicii Piteşti, orchestră ce în decursul acestui an a urcat pe scenă alături de tenorul de renume mondial Johnathan Tetelman şi anul trecut a luat parte la un turneu gigant în China.

La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Constantin Grigore, dirijor şi fondator al Cameratei Regale, dar şi al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” din Bucureşti.

Tenorul Ştefan von Korch este recunoscut pentru eleganţa interpretării şi este aclamat pentru apariţii în roluri lirice prin excelenţă, unul din ele fiind chiar Tamino din “Flautul fermecat,” în care a încântat publicul din Piteşti, pe scena Filarmonicii, în 2014.

Tenorul Alin Stoica este apreciat pentru forţa sa dramatică şi rolurile din “Tosca” sau “Boema.” Soprana Oana Maria Şerban întregeşte registrul concertului cu versatilitatea vocală şi apariţia încântătoare, iar Stephanie Radu îmbogăţeşte programul cu vocea suavă şi prezenţa diafană, astfel încât întâlnirea muzicală programată la 19.30 la Teatrul Gheorghe Zamfir va fi cu adevărat memorabilă.

Programul “Vivo per lei” este parte a stagiunii “Musical Extravaganza,” a avut deja reprezentaţii de succes în Bucureşti şi ajunge în premieră la Piteşti pe 14 august.

Despre protagonişti

** Ştefan von Korch – Tenor **

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova.

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff.”

Cu o evoluţie exponențială, națională şi internaţională, Ştefan von Korch a început anul 2025 pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,” a trecut pe la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban şi continuă seria de concerte Musical Extravaganza, pentru care este solist-gazdă şi coordonator artistic.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara.

Interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: Rigoletto, Bărbierul din Sevilla, Elixirul Dragostei, Don Pasquale, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi dar şi o prezenţă costantă pe scenele filarmonicilor naţionale.

Alin Stoica - Tenor

Alin Stoica este singurul tenor român care, la finalul anului 2024, a performat în cadrul concertului de Crăciun de la Vatican şi a fost invitatul Papei într-o întrevedere privată. Solistul este şi unicul deţinător din România al premiului Luciano Pavarotti. Pe scena Operei Naţionale din Bucureşti se remarcă în “La Traviata”, ”Carmen” sau ”La Boheme.”

Premiul “Luciano Pavarotti” dobândit în 2017 i-a fost înmânat de însăși soția celebrului tenor, Nicoletta Mantovani alături de premiul al II-lea și premiul publicului “ Vota la voce “ ambele obținute în cadrul festivalului de la Sarzana, Italia. Datorită acestei reușite, tenorul Alin Stoica a primit invitația de a cânta la Concertul omagial cu ocazia împlinirii a zece ani de la dispariţia lui Luciano Pavarotti la Arena di Verona alături de nume sonore din lumea muzicii cum ar fi: Placido Domingo, Jose Carreras, Andrea Bocelli, Il Volo, Eros Ramazzotti, soprana Angela Gheorghiu și alții.

În decursul timpului, artistul şi-a desăvârşit pregătirea vocală cu tenorul Ionel Voineag și cu tenorul Marius Budoiu, a participat la Masterclass-urile lui Rockwell Blake și Liora Maurer (Metropolitan Opera, New York), ale Marianei Nicolesco şi ale altor specialişti.

Oana-Maria Șerban – soprană

Cu o prezenţă fermecătoare şi versatilitate interpretativă aparte, în anul curent soprana Oana Maria Şerban a fost „Elle” – unicul personaj din „Frumosul indiferent” şi „Vocea umană,” pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian,” a interpretat personajul Miss Honey în „Matilda,” musicalul Operei Comice pentru Copii premiat în Gala UNITER şi a dubutat în rolul Rosina din „Barbierul din Sevilla” de Rossini, producţie a Operei Naţionale din Bucureşti.

Talentata soprană de coloratură a cântat în Grădinile Palatului Versailles, cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, a performat la Musikverein din Viena în rolul Dochiţa din Opereta „Crai nou”, alături de Opera Naţională din Bucureşti şi a debutat la Opera Națională din București în 2023 în rolurile Olympia din opera Povestirile lui Hoffmann, de J.Offenbach, Gilda din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi, si cel mai recent Susanna, din opera Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Este eroina favorită a celor mici în roluri memorabile pe scena Operei Comice pentru copii, unde a fost, printre altele, Rosina din opera Bărbierul din Sevilla, Clorinda din opera Cenușăreasa, ambele de Gioachino Rossini, Norina din opera Don Pasquale și Adina, din opera Elixirul dragostei, de Gaetano Donizetti.

Stephanie Radu – Soprană

Soprana cu o apariţie fermecătoare şi voce ce face mângâie suflete, este absolventă de Pedagogie muzicală – dirijat cor academic, şi a dedicat 8 ani studiului baletului clasic şi contemporan. În anul 2024, s-a numărat printre finaliştii concursului de Crăciun de la Vatican cu compoziţia proprie « Regalo di Natale,« compusă în 10 minute de inspiraţie şi a înregistrat peste 1 million de vizualizări la clipul piesei « Te uită, cocorii. »

De la rolul plin de culoare din “Flatul fermecat”, până la prezenţe în show-uri Disney, tânara soprană are apariţii ce nu trec neobservate. Palmaresul solistei include numeroase premii la concursurile de muzică ușoară, canto clasic, balet și pian, precum și diplome de excelență din partea ambasadelor Turciei și Ucrainei. A cântat în numeroase țări din care amintim: Slovenia, Ucraina, Germania, Spania, Bulgaria, Franța, Turcia etc.

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele. Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Prima stagiune Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 10 concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan, tenorul Alin Stoica, baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, MH Orchestra şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon.