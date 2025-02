Women in Music Mentorship Program revine!

Cea de-a 5-a ediție Women in Music Mentorship Program continuă să adreseze problema subreprezentării profesionale a femeilor în industria muzicală. Deși vocile lor se aud pe marile scene din țară și ale lumii, este nevoie ca acestea să se audă și în spatele cortinelor, în mediul antreprenorial. Edițiile precedente ale programului au avut un impact semnificativ asupra industriilor creative, oferind unor participante primul job în industria muzicală, marcând trecerea de la pasiune la profesie, sau o viziune mai clară asupra acestei industrii și răspunsuri la întrebări pe care nici nu știau că le aveau.

Women in Music Mentorship Program vizează atât latura profesională a femeilor, cât și cea personală, una dintre misiunile programului fiind crearea unei comunități unite, cu valori comune, în care membrii se conectează și se susțin reciproc #womensupportingwomen.

Fiecare ediție a venit cu provocările sale și cu surse noi de motivație, iar feedback-ul primit constant a dus la continuarea și la îmbunătățirea programului. Cea de-a 4-a ediție s-a derulat pe parcursul a 3 luni intense, cu întâlniri individuale și colective regulate, dar și un „proiect de absolvire” sub forma organizării primului songwritting camp din România dedicat exclusiv femeilor, numit simbolic „HerTune”.

„Pentru mine, această experiență a fost un moment de validare a ceea ce intuiam deja anul trecut, și anume că locul meu este în industria muzicală. Am avut parte de tot ce mi-am dorit de la programul de mentorat, de la informații relevante, la conexiuni, sprijin și lucru practic. Mai mult decât atât, faptul că mi s-a oferit posibilitatea să mă alătur echipei Women in Music și să creez astfel de experiențe pentru alte femei a adăugat un extra strat de bucurie și împlinire” declară Monica-Elena Costin, mentee în ediția a 4-a a Women in Music Mentorship Program și actual membru al echipei Women in Music.

Programul din această ediție se va derula pe parcursul a aproximativ 6 luni, perioadă în care participantele vor avea parte de sesiuni individuale cu cei 10 mentori, întâlniri de grup, întâlniri cu artiști, workshop-uri și vizite la sediile diferitelor organizații din industria muzicală precum Kiss FM, Global Records sau UNTOLD.

Mentorii ediției cu numărul 5 Women in Music Mentorship Program sunt:

Ana Filip - General Manager, Universal Music

Ana Mirea - Lawyer

Camelia Dudu - Operations Supervisor, Hahaha Production

Corina Vîlcu - Head of Marketing and Promotion, Global Records

Dana Lepădatu - Operational Manager, Global Records

Flavia Ionescu - Head of Business, The Drop

Patricia Brohanschi - Festival Director Rocanotherworld & Classix Festival

Paula Furir - Head of Marketing, UNTOLD

Roxana Luca - Production Manager, ARTmania & TM 2023-2024

Valeria Vdovii - Booking Agent, Forward Agency

„Să fiu mentor în programul Women in Music e o oportunitate incredibilă de a da mai departe tot ce am învățat până acum și de a susține următoarea generație din industria muzicală. Pentru mine, e despre conexiuni reale, schimb de idei și inspirație reciprocă. Sunt curioasă să descopăr visurile și viziunea mentee-ului meu, iar dacă voi putea să-i fac drumul un pic mai ușor sau mai clar, atunci pot spune ca mi-am atins scopul. Abia aștept să văd ce energie și perspective noi aduce programul – și, bineînțeles, să cresc și eu, alături de cea pe care o voi ghida.” declară Corina Vîlcu, Head of Marketing and Promotion Global Records și mentor în cea de-a 5-a ediție a programului de mentorat.

Înscrierile în Women in Music Mentorship Program au loc în perioada 3 februarie – 30 martie 2025.

Detalii despre procesul de aplicare, modalitatea de selecție, precum și despre calendarul ediției de anul acesta se regăsesc pe site-ul Women in Music.