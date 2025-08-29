O doza binemeritata de natura, autenticitate si patrimoniu la prima editie a Festivalului „Fain de Dragu”, pe 29 - 31 august

Publicul de pretutindeni este binevenit sa se cufunde intr-o atmosfera prietenoasa si autentica, explorand remarcabila istorie a locurilor, de la cladiri si povestile lor, la gastronomie specifica, prin natura si cu muzica de neuitat.

Festivalul incheie cele doua saptamani ale Școlii de Vara DRAGU, unde studenti din tara si din strainatate au lucrat alaturi de specialisti si comunitate pentru a readuce la viata patrimoniul din Dragu, de la castelul Wesselényi-Bethlen la moara cu valturi, biserica de lemn si peisajul rural transilvanean. Activitatile din cadrul festivalului fac parte din efortul de regenerare rurala prin cultura si patrimoniu. Inainte de festival, in seara de vineri, 29 august, festivitatile incep cu un concert al legendarei trupe Semnal M, care obisnuia sa viziteze Dragu anual si care erau atat de indragiti incat in castel se mai pastreaza inca un graffiti realizat de un artist local, marturie a unui capitol recent al istoriei sale, subliniind locul de cinste pe care muzica lor il are in inimile localnicilor.

Fain de Dragu este un eveniment deschis pentru toate varstele, care va incepe sambata cu un tur ghidat la pas al peisajului cultural local, urmat de deschiderea targului de producatori locali din Tara Silvaniei - „Piata cu fainosag”. Intre timp, copiii isi pot petrece timpul in preajma castelului, alaturi de Asociatia Amicii Muzeului din Zalau si de reprezentantii Bibliotecii Judetene I.S. Badescu, unde vor descoperi povestea serioasa povestita neserios a patrimoniului si istoriei locului. Experienta va fi completata de o sesiune de reenactment istoric, o forma creativa de educatie si arheologie experimentala. Dupa-amiaza va fi intesata cu ateliere pentru curiosi, de la ciupercarit cu Dan Olar, cunoscut ca Ursit, la gastronomie locala traditionala cu Horia Simion, Ionut Crisan si Mircea Groza, un atelier de facut fan cu unul dintre localnicii comunei si un tur ghidat al Morii cu Valturi din Dragu, care va fi si gazda unei expozitii de arta contemporana. Asfintitul va veni cu vibratii muzicale electrizante aduse de CORBU si invitatii sai, atat live in parcul din jurul castelului, cat si intr-o petrecere de dans „ca pe vremuri” - o discoteca de pe casete audio, in sura cunoscuta in sat ca „La Iovucu lui Zaharie” sau „La Emil al lui Fechete de pe fata”. Iar Dan Ursit isi va pune palaria de povestitor si va impartasi patanii si snoave in jurul focului de tabara din parc.

Pe langa activitatile recurente, precum targul si tururile ghidate, cea de-a doua zi de festival va contine noi ateliere pentru copii, care vor putea invata din tainele olaritului alaturi de membri ai Asociatiei ARCHÉ, iar mai tarziu vor putea invata jocul de oina, explicat de un reprezentant al Federatiei de Oina SJ. Radacinile medievale ale acestui sport sunt in continuare pline de vigoare la Dragu, unde echipele locale vor sustine meciuri demonstrative. De altfel, cea de-a doua zi a festivalului sta sub semnul competitiei prietenesti si al sarbatoririi traditiei, intrucat parcul castelului va gazdui si un concurs gastronomic intre satele comunei Dragu, iar concertele vor fi mai aproape de radacinile folclorice ale Țarii Silvaniei, cu Viorica Dolha, Amira si Antonia Petrutiu si cu un spectacol de dans traditional sustinut de Ansamblul „Mesesul”.

Comuna Dragu are o mostenire culturala impresionanta, care include aspecte deosebit de variate, de la patrimoniu material, la specific natural, de la sport la gastronomie si la cultura vie. Festivalul Fain de Dragu este asadar o sansa excelenta pentru descoperirea acestui bagaj unic, care fara indoiala merita mai multa expunere si sustinere. Mai multe informatii despre programul festivalului si alte activitati ale Asociatiei ARCHÉ sunt disponibile pe Facebook si Instagram.

Asociatia ARCHÉ este o organizatie dedicata cercetarii, conservarii, valorificarii si promovarii patrimoniului cultural. Scopul sau principal este de a sprijini si de a incuraja interesul fata de patrimoniu, punand accent pe intelegerea importantei sale sociale si a valorilor specifice. Inca de la infiintare, ARCHÉ a avut in vedere facilitarea dialogului intre specialisti din diverse domenii implicati in protejarea monumentelor istorice, precum si intre acesti specialisti si publicul larg.

Proiectul „DRAGU: regenerare comunitara prin patrimoniu si inovatie” a fost selectat in cadrul #RaiffeisenComunitati, acceleratorul de ONG-uri in sustenabilitate, o initiativa Raiffeisen Bank, cu sprijinul Asociatiei pentru Relatii Comunitare.

Fain de Dragu este un eveniment organizat de Asociatia ARCHÉ in cadrul proiectului PAVI (Patrimoniul viu intre comunitate si cunoastere), co-finantat de AFCN.

