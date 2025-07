Palatul Galben revine în viața orașului – Piața Amzei își activează viitorul creativ

Evenimentul marchează debutul concret al unei inițiative de reconversie urbană fără precedent: transformarea unui fost spațiu administrativ în hub creativ, prin colaborarea dintre Primăria Sectorului 1, Ordinul Arhitecților din România – Filiala București.

Expoziția prezintă propunerile arhitecturale înscrise în apelul de idei „Un centru pentru noi începuturi”, inclusiv proiectul câștigător realizat de studioul alt.Corp, și funcționează ca un preview al viitorului Centru de Inovare Urbană Piața Amzei. Mai mult decât o selecție de planuri și randări, deGALBEN aduce în prim-plan o nouă viziune asupra modului în care spațiile urbane pot fi recuperate, activate și puse în slujba creativității și a comunității.

În cadrul vernisajului de joi au avut loc și cinci intervenții din partea reprezentanților instituționali și creativi implicați în proiect, care au evidențiat rolul acestei transformări urbane și simbolica redeschidere a Palatului Galben.

George Tuță, Primarul Sectorului 1, a subliniat importanța comunității în păstrarea spiritului clădirii:

„Este meritul dumneavoastră, al întregii comunități care va rezista și rezistă, aș zice eu, de când s-a înființat această clădire, de când a funcționat aici primăria locală și centrul cultural comunitar. Și iată că spiritul a fost păstrat. Obligația pe care ne-o dă arhitectura zonei este de a o pune în valoare.”

Referindu-se la potențialul creativ al spațiului, acesta a adăugat: „Cel mai important este că ne dorim să avem – și asta nu putem s-o facem noi – o comunitate de oameni creativi, de oameni care dezvoltă o industrie creativă care este din ce în ce mai recunoscută la nivel mondial. Dacă am organiza o expoziție cu premiile pe care le au oamenii care lucrează în industriile creative, nu cred că ne-ar fi suficient spațiul pentru a le expune.”

Emil Ivănescu, Președintele OAR București a subliniat valoarea parteneriatului și caracterul unic al transformării: „Când domnul primar al Sectorului 1 mi-a povestit de inițiativă, am zis instantaneu că trebuie să fim aici și să o sprijinim, pentru că este primul spațiu din București, administrativ, care se transformă în spațiu cultural și creativ. Cred că și în România e printre primele inițiative de acest fel. Vorbim despre patrimoniu, vorbim despre istorie și, în același timp, vorbim despre lucruri extrem de contemporane, moderne, pentru oamenii de acum. Cred că e prima oară când, în pași mărunti, cu resurse bine gândite, că se pot face acțiuni de impact maxim.”

Andrei Borțun, Președinte The Institute, a rememorat începuturile demersului:

„Noi, din 2016, am început să discutăm despre rolul zonei Pieței Amzei și despre posibila funcțiune și omenire a clădirii. Niciodată nu ne-am imaginat că am putea discuta despre acest proiect – despre zona Piața Amzei – din interiorul acestei clădiri.”

Raluca Zega, BTL & Marketing Team Lead Banca Transilvania despre importanța parteneriatului cu The Institute: „Eu, în primul rând, vreau să vă felicit pe toți cei implicați, pentru curajul de a transforma un spațiu ca acesta într-un hub cultural pentru artiști și freelanceri, și pentru tot sufletul creativ din București. Genul ăsta de inițiative ne bucură. Sper să putem să fim în continuare alături de voi și să mai avem parte de demersuri de genul acesta”

Echipa câștigătoare alt.Corp a vorbit despre motivația din spatele amenajării expoziției: „Vă mulțumim pentru oportunitatea de a face o astfel de expoziție, acest spațiu unde să ne desfășurăm proiectul. Faptul că aici se va întâmpla centrul cultural este o nuanță a inițiativei primăriei. Și cel mai important este că această clădire va deveni spațiu public și că Piața Amzei va revendica spațiul. Și e semnul că un spațiu public nu înseamnă neapărat aer liber – spațiul public poate să aibă și pereți, și ferestre înalte, și planșee casetate.”

Expoziția poate fi vizitată în perioada 25 iulie – 17 august 2024, de luni până vineri, între orele 10:00 și 20:00. Pe 24 iulie, în ziua vernisajului, programul a fost extins până la ora 22:00 pentru public.

Evenimentul și-a propus nu doar să prezinte publicului propunerile arhitecturale, ci și să invite la reflecție asupra modului în care spațiile publice pot fi reactivate în folosul comunității și al vieții culturale urbane. Vernisajul a reunit arhitecți, reprezentanți ai administrației locale, membri ai comunității creative, lideri de opinie, jurnaliști și cetățeni interesați de viitorul Bucureștiului.

Proiectele premiate

Apelul de idei a premiat următoarele proiecte:

Premiul I: alt.Corp – arh. Alexandru-Cristian Beșliu, arh. Octavian Bârsan, arh. Cosmin O. Gălățianu, arh. Cosmin Georgescu, arh. Andrei Theodor Ioniță

Premiul II: arh. Anca Diana Popescu și arh. Sorin Vladimir Popescu (atelierform.eu)

Premiul III: arh. Ruben Pintea, împreună cu arh. Alexandru Ambrosa și arh. Dragoș Andrei-Măzărîanu

În total, în competiție au fost înscrise 21 de propuneri arhitecturale, reflectând o diversitate de perspective privind regenerarea urbană și valorificarea patrimoniului.

deGALBEN – un preview pentru viitor

Expoziția marchează începutul unei serii de inițiative de reactivare a Pieței Amzei și a fostei clădiri administrative din Amzei nr. 13. Spațiul expozițional – denumit Sala pașilor pierduți în cadrul proiectului arhitectural va fi transformat într-un centru destinat expozițiilor, evenimentelor și dialogului cultural, în cadrul viitorului Centru de Inovare Urbană Piața Amzei.

