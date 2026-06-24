Promenada Sibiu găzduieşte o serie importantă de evenimente din FITS şi oferă gratuit sute de locuri de parcare pentru turişti şi sibieni

Fiecare zi va fi marcată de spectacole, concerte şi flash mob-uri, atât în interiorul mall-ului, cât şi pe terasa panoramică.

Cei mici se vor putea bucura de spectacole de animaţie urbană de la Teatrul de Animaţie Ţăndărică din Bucureşti pe 21 iunie (orele 12:45 şi 20:00).



Pe 26, 27 şi 28 iunie, Vlad Benescu aduce „Roţi în mişcare”, un spectacol dinamic de jonglerie care îi va bucura deopotrivă pe cei mari şi cei mici, în fiecare zi începând cu orele 20:00.



Muzica Militară va răsuna în Promenada Sibiu pe 23 şi 24 iunie, începând cu ora 11:00.



Muzica Militară a Forţelor Navale Constanţa va oferi o îmbinare a valorilor artistice cu cele militare pe 23 iunie, iar Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina” se va auzi pe 24 iunie.

În perioada 19-28 iunie, publicul poate vizita în intervalul 10:00 – 20:00 două expoziţii găzduite de Promenada Sibiu: „Exist” – expoziţie a Liceului de Artă Sibiu şi „Toate steagurile noastre”, o intervenţie textilă a artistei Marlene Herberth.

Cinefilii se vor putea bucura de unele dintre cele mai apreciate filme din cadrul American Independent Film Festival, inclusiv „Two People Exchanging Saliva”, câştigătorul premiului Oscar pentru scurtmetraj în 2026. Filmul realizat de regizoarea de origine română Natalie Musteata şi de Alexandre Singh va putea fi văzut luni, 22 iunie, ora 18:00, la CineGold.

Marţi, 23 iunie, de la ora 18:00, iubitorii filmului francez vor putea viziona „La Femme d'à côté”, un clasic cu Fanny Ardant şi Gérard Depardieu în rolurile principale.

Miercuri, 24 iunie, tot de la ora 18:00, CineGold găzduieşte proiecţia filmului „La Belle Époque”, premiat de trei ori la César 2020, pentru Cea mai bună actriță într-un rol secundar (Fanny Ardant), Cel mai bun scenariu (Nicolas Bedos) și Cele mai bune decoruri.

Joi, 25 iunie, de la ora 18:00, este programat „The Voice of Hind Rajab”, un film despre consecinţele războiului din Gaza.

Vineri, 26 iunie, de la ora 18:00, este programat „The New Gospel”, un film în regia lui Milo Rau, iar sâmbătă, 27 iunie, de la ora 18:00, secţiunea American Independent Film Festival din cadrul FITS se încheie cu un film despre asediul din Mariupol.

Parcare gratuită pe tot parcursul FITS pentru turişti şi sibieni

Mii de turişti sunt aşteptaţi în fiecare zi de Festival în Sibiu, iar disponibilitatea locurilor de parcare poate deveni o problemă. În acest context, Promenada Sibiu oferă sute de locuri de parcare gratuite, la doar câteva minute de mers pe jos de Centrul Istoric.

Turiştii pot lăsa maşinile pe tot parcursul Festivalului fără niciun cost, într-un spaţiu supravegheat şi acoperit.

Ediția din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu - cu tema SUFLET - se desfășoară între 19 și 28 iunie și programează peste 848 de evenimente indoor, outdoor și online.

Mai multe detalii privind spectacolele indoor, outdoor şi online din cadrul FITS 2026 sunt disponibile pe site-ul sibfest.ro şi prin intermediul aplicaţiei mobile FITS.