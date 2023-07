„Zebra 2.0” de Saviana Stănescu – un spectacol multimedia inovator pe scena Festivalului Ice Factory 2023 din New York

Spectacolul scris de dramaturga româno-americană Saviana Stănescu aduce în prim plan unul dintre cele mai importante subiecte ale lumii contemporane: dezvoltarea aplicațiilor bazate pe Inteligență Artificială (AI) și repercusiunile acestora asupra societății contemporane. Spectacolul este regizat de Jeremy Goren și beneficiază de contribuția deosebită a consultantului științific Niki Athanasiadou.

Zebra 2.0 aduce pe scena de teatru new yorkeză povestea de dragoste uluitoare și emoționantă dintre o femeie imigrantă și un program de inteligență artificială, acțiunea fiind plasată în societatea contemporană, caracterizată de dezechilibrul și perturbările produse de tehnologie. Prin intermediul acestei relații imposibile, dar pline de simbolism, spectacolul aduce în prim plan o serie de teme de actualitate, cum ar fi impactul revoluțiilor tehnologice și biologice asupra identității umane, viața trăită la granița dintre real și virtual, imigrația, sentimentul de apartenență, natura conștiinței, ridicând, totodată, o serie de întrebări esențiale pentru fiecare dintre noi și pentru plasarea și înțelegerea umanității și a dilemelor pe care aceasta le are în prezent. Spectacolul are potențialul de a genera un dialog interesant între tehnologie, artă și politici sociale prin intermediul unei experiențe teatrale originale și a unei povești de dragoste sfâșietoare, spusă, însă, cu vervă și umor.

Spectacolul va fi prezentat în patru seri consecutive ale festivalului, din data de 5 iulie până în data de 8 iulie, iar reprezentația din 5 iulie va fi urmată de o sesiune Q&A despre efectele pozitive și negative generate de impactul tot mai mare pe care inteligența artificială îl are în industriile creative, la care vor participa Saviana Stănescu, Jeremy Goren, John Jannone și Dr. Niki Athanasiadou. Festivalul Ice Factory, ajuns la cea de-a 30-a ediție, s-a impus pe scena new yorkeză prin producțiile Off-Broadway inedite propuse publicului în fiecare vară, Time Out New York prezentându-l ca „cel mai bun și inovator festival de teatru organizat vara în NYC”.

Dramaturg: Saviana Stănescu

Regizor: Jeremy Goren

Consultant științific: Dr. Niki Athanasiadou

Actori: Alina Mihailevschi and Tim Craig

Proiecții/Video design: John Jannone, Michi Zaya and Amy Liou

Lumini: Xinan Helen Ran

Grafică: Billie Starship

Saviana STĂNESCU este scriitoare româno-americană (poetă-dramaturg). Mai multe piese de-ale ei au fost reprezentate în teatrele din New York, obținând premii ca New York Innovative Theatre Award for Outstanding Play (Waxing West, la Teatrul La MaMa) sau includerea în Indie Theatre Hall of Fame. Piesele sale au fost prezentate pe scena americană și internațională, cele mai recente spectacole americane incluzând: Bee Trapped Inside the Window (Civic Ensemble), What Happens Next (Cherry Artspace), Aliens With Extraordinary Skills (Women’s Project, Teatro La Capilla, Mexico City; publicată de Samuel French), Ants (New Jersey Rep), For A Barbarian Woman (Fordham/EST), Polanski Polanski (HERE, PS122, Chain Theatre), White Embers (Dramalabbet, Stockholm; OOB NYC Samuel French festival winner), Viză de Clown (Teatrul Odeon), Organic (TNB), Toys (Hollywood, Avignon, 59E59 NYC) ș.a. În România, înainte de mutarea la New York în 2001, Saviana a fost jurnalistă și a publicat câteva volume de poezie: Amor pe sârmă ghimpată, Sfaturi pentru gospodine și muze, Proscrisa și Black Milk, o antologie bilingvă de piese de teatru. Apocalipsa gonflabilă a câștigat premiul UNITER la categoria Cea mai bună piesă a anului 1999. Saviana Stănescu este fondatorul Immigrants Artists and Scholars in New York (IASNY) și este profesoară de scriere dramatică și teatru contemporan la Ithaca College, după ce a predat 8 ani la New York University, Tisch School of the Arts, unde a obținut un masterat în Studiul actului performativ și unul în Scriere dramatică.