Strada de C’Arte, în inima Bucureștiului

Publicul amator de carte va avea parte de concerte, lansări de carte, expoziții și dezbateri dedicate relației dintre cultură și inteligența artificială, cu numeroși invitați de marcă din literatură, muzică, arte și educație, alături de publicul larg.

Intrarea este gratuită la toate evenimentele din program. Evenimentul creează în fiecare an o platformă vibrantă de dialog și cunoaștere pentru iubitorii de carte și cultură, precum și pentru toți cei implicați sau care reflectează responsabil la viitorul educației în România: profesori, scriitori, editori, cititorii, artiști plastici și muzicieni.

Piața de carte, în epoca AI

Anul acesta, festivalul propune publicului larg o temă de actualitate, AI C’Arte, AI Parte, în contextul în care utilizarea inteligenței artificiale (AI) crește într-un ritm accelerat, având o influență din ce în ce mai mare asupra vieții de zi cu zi.

Tu ce faci după ce ridici ochii din smartphone? este tema prin care se deschide acest eveniment - maraton: un dialog al liceenilor cu prof. univ. dr. Călin-Andrei Mihăilescu, scriitorul Flaviu Predescu și psihologul Radu Leca, moderat de conf. univ. dr. Mireille Rădoi, directorul BCUB „Carol I”.

Programul festivalului include evenimente academice remarcabile: dialogul Biblioteca – o baricadă de Spiritu et Anima („spirit și suflet” - locul unde cultura și educația dau putere și profunzime vieții noastre), despre rolul acestui spațiu de reziliență culturală și formare a spiritului critic, urmat de o conferință omagială dedicată lui Dimitrie Gusti, părintele sociologiei românești. O altă dezbatere de larg interes poartă denumirea Născuți în diaspora și aduce în prim-plan povești de viață și reflecții despre identitate, cultură și apartenență.

Lansări de carte

Până duminică, în cadrul acestui festival dedicat cărții și rezilienței prin cultură, publicul se poate întâlni cu autori și cărți noi, având ocazia să intre în dialog cu autorii.

Festivalul propune nu mai puțin de 7 lansări de carte: Divorțul – început sau sfârșit? de Iulia Roșu, o reflecție lucidă asupra despărțirilor și regăsirii sinelui, Calul în mentalul românesc prin prisma artelor figurative de Alexandru Iavorovski, o incursiune interdisciplinară de excepție, sau Măștile lui Hipocrate, prin care Dr. Costin Duțu ghidează cititorii într-o călătorie prin istoria medicinei și a eticii profesionale; două lucrări de referință dedicate lui Mihai Eminescu la 175 de ani de la naștere, îmbinând date biografice cu analize critice, dar și dublul proiect literar al lui Ioan Laurențiu Vedinaș (l mio romanzo & Propriul meu roman), în care acesta combină elemente de experiență personală cu povești imaginare și reflecții personale.

Prima bibliotecă din România care lansează un proiect de Validare AI a Lecturii

Parte din tema centrală a festivalului este și Proiectul VAIL – Validarea AI a Lecturii, o inițiativă a BCUB, prima de acest tip a unei biblioteci din România, despre modul în care tehnologia ne schimbă modul de a citi. Tot aici, sesiunea „Sociologia AI: By Radu & Sentinel” invită publicul să reflecteze la felul în care inteligența artificială modelează societatea.

Atmosfera va fi animată și de un spectacol a cappella susținut de ansamblul MomentuM, dirijat de Victor Stoica. Grupul este cunoscut pentru interpretări vocale complexe, fără acompaniament instrumental, în care combină armonii moderne cu influențe pop, jazz și tradiționale, oferind publicului o experiență muzicală intensă și emoționantă.

Festivalul se încheie cu gala de premiere și cu un concert extraordinar al lui Nicu Alifantis – unul dintre cei mai iubiți artiști români, recunoscut pentru muzica sa unică, care a marcat generații întregi și a devenit parte din patrimoniul cultural și muzical al României.

Expoziții, instalații contemporane și ateliere interactive

Expozițiile completează experiența vizitatorilor, invitând publicul la explorarea unor teme variate: Dimensiunea Sebastian: 80 de ani de la moartea lui Mihail Sebastian, realizată de Muzeul Național al Literaturii Române pentru a evoca emoționant acest scriitor interbelic, iar expoziția Ars Militaris prezintă, prin gravuri rare, universul tehnicii militare antice. Artistul Adi Cojan propune, prin Simboluri pe tabla timpului, o instalație contemporană despre memorie și semnificații vizuale.

Un alt punct de atracție îl reprezintă atelierele interactive. Publicul va putea lua parte la sesiunile de artă ecvestră coordonate de Marilena Hristache și Antonia Dursch, care aduc în prim-plan frumusețea și semnificațiile reprezentărilor cu cai, dar și la atelierul de respirație Breath Human – Oxygen Advantage, susținut de Vlad Codescu, care demonstrează că modul în care respirăm ne influențează sănătatea și echilibrul.

Festivalul găzduiește și competiția educațională Boovie 2025, un proiect inovator în care elevii complexului educațional Laude-Reut transformă cărțile în scurtmetraje, stimulând apetitul pentru lectură și creativitatea tinerilor.

Ca în fiecare an, vizitatorii vor avea ocazia să descopere arhitectura Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” prin tururi ghidate. Puțini știu că arhitectura BCUB este opera lui Paul Gottereau, un arhitect francez care a marcat Bucureștiul de la sfârșitul secolului al XIX-lea cu un stil elegant, inspirat din academismul parizian.

Pe întreaga durată a evenimentului, Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România organizează un târg de carte dedicat întâlnirii cititorilor, cu cele mai noi apariții editoriale.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹