A șaptea zi a FITS, joi, 26 iunie, include „Iona” de Silviu Purcărete în japoneză, conferința Eugène Ionesco și prima reprezentație a spectacolului „Ascultă-mă” cu Katheleen Turner

26 iunie, a șaptea zi a festivalului, aduce în fața publicului o conferință-eveniment despre Eugène Ionesco, o co-producție a Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu cu Tokyo Metropolitan Theater, în regia lui Silviu Purcărete, 11 Luptători, parte din sezonul chinezesc și a doua reprezentație Cine l-a ucis pe tata?, distins cu premiul UNITER pentru cea mai bună regie în anul 2024.

A șaptea zi de festival înseamnă peste 18 țări, care prezintă peste 15 spectacole captivante, 14 spectacole outdoor gratuite, 5 spectacole difuzate online. Cel mai ieftin bilet de mâine costă numai 20 lei.

Sumarul zilei în cifre:

Peste 15 țări prezintă spectacole captivante

Peste 14 spectacole outdoor gratuite

5 spectacole difuzate online

Cel mai ieftin bilet costă 20 de lei

Recomandările zilei de 26 iunie:

Conferință Eugène Ionesco: Cristian Mungiu în dialog cu Octavian Saiu, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 12:00 (Detalii)

FITS Talks cu Marius Chivu – online, 13:00 (Detalii)

Iona, Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu & Tokyo Metropolitan Theatre, Sala mare TNRS, 15:00 & 20:00 (Detalii)

11 Luptători, Jackie Chan's Long Yun Kung Fu Troupe, Jackie Chan's Long Yun Kung Fu Troupe, 16:00 (Detalii)

Briza din Est, Mara Halunga, Biserica Evanghelică Sf. Ioan, 16:00 (Detalii)

Tertium (non) datur, Teatrul Odeon&Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” din Bistrița, Centrul Cultural „Ion Besoiu”, 17:00 & 20:00 (Detalii)

Ascultă-mă, Kathleen Turner & DK Studio, Echitație CSM Sibiu, 18:00 (Detalii)

Iarna, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Fabrica de Cultură – UniCredit – Sala „Eugenio Barba”, 18:00 (Detalii)

În numele Fado, un spectacol de Fado ao Centro feat Nuno Sérgio, Portugalia, Biserica Reformată Calvină, 18:00

TOACA, Polish Dance Theatre, Filarmonica de Stat Sibiu, 19:00 (Detalii)

Onoarea familiei Prizzi, film, Curtea Muzeului de Istorie (Casa Altemberger), 21:00 (Detalii)

Privește înapoi cu mânie, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Arte, Facultatea de Litere și Arte – Sala CAVAS, 23:00 (Detalii)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 842 de evenimente și 5000 de artiști din 82 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 20 iunie – 29 iunie, tema ediției cu numărul 32 fiind MULȚUMESC. FITS 2025 are 842 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări.

Tema din acest an – MULȚUMESC – reprezintă legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoție și relația dintre artiști și public, mijlocită de toți cei care contribuie la susținerea acestui miraculos proces.

