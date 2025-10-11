Doliu în lumea teatrului românesc: Actrița Marinela Chelaru a murit la 66 de ani, după o luptă grea cu boala

O viață marcată de suferință și curaj

Marinela Chelaru s-a stins din viață la doar 66 de ani, după o lungă perioadă de suferință. Artista, cunoscută pentru rolurile sale pline de umor, a trecut prin momente extrem de dificile în ultimii ani, fiind afectată de patru accidente vasculare cerebrale și o operație pe cord. În ciuda încercărilor, ea a rămas puternică și optimistă, așa cum o știau toți cei care au iubit-o.

„M-am resemnat, asta e viața, ce să mai fac? (...) Din punct de vedere mental sunt bine, e adevărat, sunt puternică. Am nevoie de liniște sufletească. Partea bună este că acum mă odihnesc, mă scol când vreau, dacă vreau să fac mâncare fac, soțul meu se descurcă și cu un salam,” spunea ea, cu seninătate, într-un interviu acordat lui Cristi Brancu la Prima TV.

Ultimii ani ai Marinelei Chelaru – între boală și singurătate

După o carieră plină de zâmbete și aplauze, actrița s-a retras din lumina reflectoarelor din cauza problemelor de sănătate. Pensia modestă abia îi ajungea pentru tratamentele zilnice, fiind nevoită să ia până la 20 de pastile pe zi pentru a-și ține bolile sub control, potrivit Spynews.

În primăvara acestui an, Marinela Chelaru a fost internată în spital, iar la scurt timp după externare a avut mai multe episoade de leșin, fiind nevoită să cheme ambulanța de două ori în aceeași săptămână. Deși medicii i-au recomandat o nouă internare, artista a refuzat, dorind să rămână acasă, alături de soțul ei.

Mesajul sfâșietor al prietenei sale

Vestea morții Marinelei Chelaru a fost făcută publică de Daniela Scoica, producătoare TV și apropiată a actriței, potrivti Cancan. Aceasta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare:

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp... Doar voiam să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine, și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, a scris Daniela Scoica pe Facebook.

O carieră dedicată comediei

Marinela Chelaru a cucerit publicul prin naturalețea și umorul său inconfundabil. A jucat în numeroase producții de televiziune și filme de comedie, devenind un nume apreciat în lumea artistică românească.

Dispariția ei lasă un gol imens în inimile colegilor de breaslă și ale fanilor care au crescut râzând la scenetele sale.