Bucharest International Ballet Gala: Frumos Infinit pe 5 martie 2026, la Sala Palatului

Iana Salenko, considerată una dintre cele mai bune balerine ale momentului la nivel internațional – prim-balerină de referință a marilor scene europene, este recunoscută pentru perfecțiunea tehnică, forța expresivă și eleganța interpretativă care au consacrat-o ca reper al baletului clasic contemporan. Prezența sa la București conferă galei un nivel artistic excepțional.

Alături de ea va evolua Marian Walter, prim-balerin apreciat pentru virtuozitate, rafinament scenic și parteneriatele sale cu cele mai importante nume ale baletului internațional. Prezența sa completează distribuția de elită a evenimentului, construită în jurul excelenței coregrafice.

Acesta îi include și pe Paul Marque și Bleuenn Battistoni, Étoiles ale Ballet de l’Opéra de Paris, reprezentanți ai uneia dintre cele mai prestigioase școli de balet din lume. Cei doi artiști aduc pe scena Sălii Palatului rigoarea, eleganța și tradiția baletului francez la cel mai înalt nivel.

Pe scenă vor urca și alți invitați internaționali de prim rang: Daniil Simkin, Maria Kochetkova, Evgenia Obraztsova, Semyon Chudin, Chinara Alizade și Nicolai Nazarchevici. Lor li se alătură prim-balerinii Operei Naționale București, consolidând dialogul dintre scena românească și marile scene ale lumii.

Dimensiunea artistică a galei este completată de Marius Bodochi, care va susține componenta narativă a spectacolului. Prin intervențiile sale actoricești, acesta va crea o punte între dans și universul filosofic al lui Brâncuși, adăugând profunzime și coerență evenimentului interdisciplinar.

Bucharest International Ballet Gala este un spectacol care îmbină excelența baletului clasic cu o viziune contemporană inspirată de universul artistic și filosofic al lui Constantin Brâncuși.

Reunirea artiștilor români și internaționali pe aceeași scenă, într-o singură seară, transformă gala într-un moment cultural de referință pentru anul 2026.

Biletele sunt disponibile online, pe iabilet.ro și Ticketstore.ro, precum și la Casa de Bilete a Sălii Palatului, fizic și online.