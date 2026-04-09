Concertul „Împreună... spre Înviere” în Vinerea Mare, la Cluj, pe scena Teatrului Național „Lucian Blaga”

Evenimentul va avea loc într-un cadru deosebit — Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, o clădire simbol, a cărei acustică și eleganță amplifică fiecare emoție transmisă prin muzică.
Sub conducerea muzicală a maestrului Ovidiu Lup, o distribuție remarcabilă va aduce la viață un program înălțător, inspirat de drumul de la suferință la speranță:
Soliști: Cristian Mogoșan – tenor, Robert Bede – tenor, Florin Estefan – bariton, Alex Șuteu – bas, Cornelius Zirbo – violoncel.
Alături de Corul și Orchestra Te Deum Adoramus Philharmonia, acești artiști vor crea o atmosferă de meditație și unitate, prin muzică gospel și imnuri sacre. În plus, ediția din acest an aduce orchestrații în premieră.
O seară care ne invită la liniște, reflecție și pregătirea pentru marea sărbătoare a Învierii.
Biletele sunt disponibile online https://www.bilete.ro/impreuna-spre-inviere/ și în agenția teatrală.