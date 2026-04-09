x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Teatru Concertul „Împreună... spre Înviere” în Vinerea Mare, la Cluj, pe scena Teatrului Național „Lucian Blaga”

Concertul „Împreună... spre Înviere” în Vinerea Mare, la Cluj, pe scena Teatrului Național „Lucian Blaga”

de Magdalena Popa Buluc    |    09 Apr 2026   •   20:34
Concertul „Împreună... spre Înviere” în Vinerea Mare, la Cluj, pe scena Teatrului Național „Lucian Blaga”
Sursa foto: Sub conducerea muzicală a maestrului Ovidiu Lup, o distribuție remarcabilă va aduce la viață un program înălțător, inspirat de drumul de la suferință la speranță

În Vinerea Mare, pe 10 aprilie 2026, vă propunem un eveniment aparte, care merită trăit din plin: concertul „Împreună... spre Înviere” — o experiență muzicală de o profunzime rară. După o ediție anterioară care s-a bucurat de o sală plină și de o atmosferă memorabilă, concertul revine anul acesta într-o formă și mai bogată și mai intensă.

Evenimentul va avea loc într-un cadru deosebit — Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, o clădire simbol, a cărei acustică și eleganță amplifică fiecare emoție transmisă prin muzică.

Sub conducerea muzicală a maestrului Ovidiu Lup, o distribuție remarcabilă va aduce la viață un program înălțător, inspirat de drumul de la suferință la speranță:

Soliști: Cristian Mogoșan – tenor, Robert Bede – tenor, Florin Estefan – bariton, Alex Șuteu – bas, Cornelius Zirbo – violoncel.

Alături de Corul și Orchestra Te Deum Adoramus Philharmonia, acești artiști vor crea o atmosferă de meditație și unitate, prin muzică gospel și imnuri sacre. În plus, ediția din acest an aduce orchestrații în premieră.

 

O seară care ne invită la liniște, reflecție și pregătirea pentru marea sărbătoare a Învierii.

 

Biletele sunt disponibile online https://www.bilete.ro/impreuna-spre-inviere/ și în agenția teatrală. 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: vinerea mare Teatrul Național „Lucian Blaga”
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri