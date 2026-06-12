PANĂ GLOBALĂ pe Facebook și Messenger: mii de utilizatori raportează probleme în mai multe țări, inclusiv România

Facebook pică în mai multe țări: probleme serioase și la Messenger, mii de rapoarte în timp real

O pană majoră afectează în aceste momente rețeaua socială Facebook, utilizatorii din mai multe regiuni ale lumii raportând imposibilitatea de a se conecta sau de a utiliza platforma în mod normal.

Potrivit datelor agregate de site-uri specializate în monitorizarea întreruperilor, au fost înregistrate mii de sesizări într-un interval scurt de timp, semnalând o posibilă defecțiune la scară largă.

Printre zonele cel mai afectate se numără Statele Unite și Filipine, însă raportări au apărut și din Europa, inclusiv din România, unde utilizatorii au semnalat probleme de acces și funcționare atât pe Facebook, cât și pe serviciul de mesagerie Messenger.

În acest moment, nu există o explicație oficială privind cauza întreruperii, iar compania-mamă Meta nu a transmis încă un punct de vedere public.

De asemenea, nu este clar cât va dura pana și când serviciile vor reveni complet la normal, însă astfel de incidente sunt, de regulă, investigate cu prioritate de echipele tehnice ale platformei.