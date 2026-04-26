Congresul Mondial al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru (AICT/IATC) va avea loc anul acesta în România în cadrul Festivalului Internațional Shakespeare Craiova

Congresul Mondial AICT/IATC este un eveniment bienal, găzduit la fiecare doi ani de către o altă țară în cadrul unui festival de teatru local. După două decenii de la ediția din 2003 a Congresului, desfășurat la București în cadrul Festivalului Național de Teatru (FNT), Congresul Mondial și Adunarea generală a AICT/IATC revin în România, la invitația generoasă a Festivalului Internațional Shakespeare Craiova.

În cadrul Congresului, Adunarea generală va alege în 22 mai noul Birou executiv, secretarul general și președintele AICT/IATC. În 21 mai se desfășoară conferința internațională cu tema „Is Shakespeare Still Our Contemporary? Rethinking the Bard in a World He Never Imagined”. Iar pe perioada Congresului se organizează atelierul tinerilor critici, organizat în două secțiuni, una în limba engleză coordonată de Margareta Sörensen, iar cel în limba franceză coordonat de Aglika Stefanova Oltean, două personalități internaționale ale criticii de teatru.

În cadrul Congresului, premiul Thalia onorează o personalitate a criticii internaționale. Anul acesta premiul va fi acordat în 22 mai doamnei profesor emerit Maria Shevtsova, una din cele mai importante voci ale criticii mondiale, apropiată și de mediul teatral românesc. Maria Shevtsova (profesor emerit al Universității Goldsmiths din Londra) este internațional recunoscută pentru activitatea sa didactică, de cercetare și academică în domeniul teatrului rus, atât din trecut, cât și din prezent, al regizorilor și trupelor de teatru europene contemporane, precum și al teoriilor și metodologiilor interdisciplinare ale sociologiei teatrului, pe care le-a dezvoltat și care stau la baza întregii sale activități. Maria Shevtsova a fost propunerea Biroului AICT.Ro (Oana Cristea Grigorescu, Cristina Modreanu, Mirella Patureau, Miruna Runcanu și Oana Stoica) validată de comitetul de selecție al Premiului Thalia al AICT/IATC.

Congresul Mondial al AICT/IATC aduce la Craiova reprezentații tuturor secțiilor naționale ale asociației profesionale, critici de renume internațional, și oferă ocazia vizionării și reflectării critice a spectacolelor invitate din 40 de țări la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Evenimentul este co-organizat de Festivalul Internațional Shakespeare, Teatrul Național „Marin Sorescu” și Primăria Municipiului Craiova.

AICT.Ro este organizatorul evenimentului în colaborare cu Festivalul Internațional Shakespeare, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, Primăria Municipiului Craiova și Ministerul Culturii.