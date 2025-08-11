Despre dans și înțelesul său / nr. 5-6/2025 al revistei Teatrul azi

Teatru (în) dans – dans (în) teatru este tema în jurul căreia se dezvoltă dosarul accente al acestei ediţii. Gigi Căciuleanu, Mihaela Michailov şi Claudian Șiman trasează un fir temporal prin figuri (Miriam Răducanu, Adina Cezar ori Sergiu Anghel) și momente cheie, pornind de la istoria modernă a dansului românesc, până în prezent, pregătind prim-planul pentru coregrafele şi coregrafii în vogă azi pe scena românească.

Andrea Gavriliu, Mariana Gavriciuc, Sergiu Diță, Ioana Marchidan, Filip Stoica şi Teodora Velescu au acceptat invitația Dariei Ancuţa de a participa la „Întâlnirile Teatrul azi la Masca”, masă rotundă în care s-a vorbit despre ce înseamnă, de fapt, coregrafia unui spectacol de teatru, despre diferenţele de viziune dintre a fi creator al propriului spectacol şi a servi o viziune regizorală, dar și despre necesitatea de a înțelege și a impune azi conceptul de regizor de mișcare. Au fost amintite punctele de interes în propriul parcurs profesional şi a fost dezbătut statusul unei arte vii despre care se vorbeşte prea puţin.

În același timp, Vava Ștefănescu, Florin Fieroiu, Răzvan Mazilu, Arcadie Rusu, Ştefan Lupu şi Lari Giorgescu primesc cititorii în laboratoarele lor de creaţie, cu texte despre experienţa, căutarea, curiozitatea şi evoluţia manifestate în limbajul complex al mișcării corporale și al particularității universului lor artistic.

Principalele spaţii în care dansul, performance-ul şi teatrul fuzionează în căutarea unor noi forme artistice – Centrul Naţional al Dansului, M Studio şi LINOTIP – sunt prezentate în articole-portret care le reiterează prezenţa, rezilienţa şi importanţa în peisajul artistic românesc.

Secţiunea experienţa internaţională descrie contextul larg în care coregrafia românească se formează şi creează, prin marcarea unor personalități sau experiențe de nișă. Denisa Neaţu deschide secţiunea cu un interviu inedit cu Constanza Macras, regizoare şi coregrafă de origine argentiniană, urmat de un articol dedicat producţiilor sale recente marca Dorky Park. Călin Ciobotari scrie despre demersul artistei Carolina Mendonça de a reconstrui o defensivă feministă prin practici corporale şi coregrafie. Irina Wolf povesteşte despre puterea conexiunii născută din jocul imitaţiei şi al mişcării, aşa cum e explorat de Sasha Waltz şi Rimini Protokoll, dar şi despre teatrul politic abordat în estetica ritmului şi a fizicalităţii sisifice, în viziunea regizorului german Ulrich Rasche. În încheierea dosarului, Octavian Szalad l-a invitat pe unicul Duda Paiva să vorbească despre creativitatea inepuizabilă născută din întâlnirea dintre corp şi păpuşerie.

Celebrare, memorie, posteritate

Noul număr al revistei Teatrul azi marchează, ca eveniment, cea de-a 33-a ediţie a Galei Premiilor UNITER cu un dialog între membrii echipei de creaţie. Maria Rotar, coordonator de producţie, Bobi Pricop, regizor artistic, şi Cosmin Florea, scenograf, discută despre mizele organizării unei seri dedicate excelenţei în teatru.

Cercetătoarea Ildikó Ungvári Zrínyi semnează elegantul portret de creator al regizorului Harag György, onorând Săptămâna Centenarului dedicată memoriei marelui artist de către Teatrul Maghiar de Stat din Cluj.

Oana Predescu, o actriță mereu proaspătă, o profesionistă inteligentă şi entuziastă, cu fiecare rol mai bogată în mijloace, atrage toate privirile când este pe scenă, dar şi ca invitată Teatrul azi la interviul ediţiei. Raluca Cîrciumaru a purtat cu ea o discuție despre maturizare profesională, despre căutări şi provocările meseriei.

Sfârşit de stagiune, în aşteptarea verii

În actualitate.RO este surprins în câteva tuşe finalul stagiunii, cu promisiunea unei veri plină de evenimente. Sumarul cuprinde cronici dedicate spectacolelor de dans, teatru, animaţie şi teatru pentru copii, din Bucureşti şi din ţară.

Secţiunea new generation revine în această ediţie cu Gen Z Theatre Talks – o serie de discuţii informale conduse de Daria Ancuţa şi dedicată celei mai tinere generaţii din teatrul românesc. Primii săi parteneri de dialog sunt teatrologii Amalia Tănase şi Şerban Suciu.

În centrul rubricii internațional se află puternicul interviu realizat de Raluca Rădulescu cu regizorul Theodoros Terzopoulos, navigând subiecte precum permanenţa teatrului, forţa tragediei şi sensul artei. Irina Wolf prezintă cel mai recent proiect al Teatrului Imersiv Nesterval, iar Alexandru Bumbaş oferă o privire asupra teatrului politic din Columbia.

Chiar dacă mai este puţin din vacanţa de vară, încă mai este vreme pentru câteva lecturi. Recomandările le puteți găsi la rubrica: raftul de teatru. Elisabeta Pop ne aminteşte că teatrul se vede, dar se şi citeşte, mai ales dacă este la zi cu realitatea imediată, cum este volumul Alexandrei Felseghi, Patru piese de teatru. În schimb, cei care vor să însoţească peisajele scăldate în soarele estival cu imagini teatrale iconice pot alege albumul-monografic MIRABOR. Miruna și Radu Boruzescu, semnat de Radu Boruzescu, Iuliana Gherghescu, Anca Ioniță și prezentat de Raluca Tulbure.

Copertele numărului 5-6/2025

În grafica lui Laurențiu Buglea, noul număr al revistei Teatrul azi se deschide tot în paşi de dans, cu o scenă din spectacolul NIJINSKI. Agonie şi Extaz (concept şi coregrafie: Arcadie Rusu, Teatrul Odeon Bucureşti, foto: Victor Oancea). Tema dosarului accente, este surprinsă şi în interior cu o imagine din Spiegelneuronen (concept și regie: Stefan Kaegi, produs de Sasha Waltz & Guests, împreună cu Rimini Protokoll, foto: Bernd Uhligdar) şi pe ultima copertă cu imaginea corului de bărbaţi din Perşii (r. Ulrich Rasche, Festivalul de la Salzburg, foto: APA/Barbara Gindl).

*Revistă editată de UNITER prin FUNDAȚIA CULTURALĂ „CAMIL PETRESCU”. Finanțator: Ministerul Culturii.