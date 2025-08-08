„DUELUL TENORILOR” în aer liber -  cu ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii - a umplut Grădina de Vară Herăstrău

https://youtu.be/5gPdxujPwG8?feature=shared

Fiecare dintre cei trei soliști a adus în prim-plan propria paletă artistică: Ștefan von Korch a încântat prin lirismul cald și eleganța interpretării, Mihai Urzicana a excelat în precizie şi trăire, iar Alin Stoica a impresionat prin aportul său dramatic.

Programul a inclus arii celebre din capodopere ale liricii italiene precum Elixirul dragostei sau Tosca, dar și canțonete îndrăgite – O sole mio, Granada, Torna a Surriento – care au încununat seara cu acel parfum inconfundabil al muzicii italiene autentice.

Prezentarea a fost realizată cu grație și finețe de Ruxia Șandru, care a conferit serii un plus de coerență.

Acompaniamentul orchestral a fost asigurat de Filarmonica Pitești, care a dovedit, încă o dată, atașamentul față de manifestările de înaltă ținută artistică. Orchestra a oferit un suport sonor vibrant și nuanțat, contribuind esențial la reușita serii.

Publicul, numeros și entuziast, a fost martorul unei seri în care muzica și natura s-au întâlnit într-o sinergie perfectă, într-o sărbătoare a sensibilității și pasiunii lirice. Seara a fost, potrivit solistului gazdă Ştefan von Korch – „o veritabilă celebrare a artei vocale, un omagiu adus frumuseții sunetului și emoției.”

Turneul Duelul Tenorilor continuă în toamnă, cu noi ediții programate în:

Sibiu , 17 noiembrie, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”

, 21 noiembrie, la Teatrul Național „Marin Sorescu"

Iar următorul eveniment în aer liber din stagiunea Musical Extravaganza – va fi şi prima lucrare prezentată intergal în stagiune: Carmina Burana – cea mai celebră cantată din lume - programată pe 17 iulie 2026.

Spectacolele, coordonate de tenorul Ştefan von Korch, fac parte din stagiunea Musical Extravaganza, care apropie orizontul operei şi operetei de publicul de toate tipurile prin evenimente tematice, găzduite în spaţii deosebite, care potenţează starea creată de fiecare poveste pe portativ.

Seria continuă după următorul program:

„Nessun Dorma” – 23 septembrie Sala Dalles

“Valsuri celebre – Dein is mein ganzes Herz” – 15 octombrie – Sala Dalles

„Duelul Refrenelor” – 22 octombrie Sala Dalles

„Un Amore Cosi Grande” – 10 noiembrie Iaşi

„Vivo per lei” – 19 noiembrie – Sala Dalles

“Duelul Tenorilor” – 21 noiembrie Craiova

„Invitaţie la Vals” – 12 decembrie Teatrul Constantin Tănase – Sala Savoy

„Christmas Extravganza” – 17 decembrie – Sala Dalles

„Carmina Burana” – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

Credit foto: Anca Coleaşa