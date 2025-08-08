„DUELUL TENORILOR” în aer liber -  cu ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii - a umplut Grădina de Vară Herăstrău

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Aug 2025   •   16:36
Sursa foto: Anca Coleaşa

La început de august, Grădina de Vară Herăstrău a găzduit primul eveniment în aer liber din stagiunea Musical Extravaganza: frumoasa grădină a Teatrului Constantin Tănase s-a transformat într-un adevărat tărâm al muzicii și eleganţei, odată cu desfășurarea concertului Duelul Tenorilor – un eveniment în care s-au contopit strălucirea artei lirice cu emoţia blândă a verii târzii, prin vocile soliştilor Ştefan von Korch, Alin Stoica şi Mihai Urzicana, cărora li s-a alăturat Orchestra Filarmonicii Piteşti.

https://youtu.be/5gPdxujPwG8?feature=shared

Fiecare dintre cei trei soliști a adus în prim-plan propria paletă artistică: Ștefan von Korch a încântat prin lirismul cald și eleganța interpretării, Mihai Urzicana a excelat în precizie şi trăire, iar Alin Stoica a impresionat prin aportul său dramatic.

Programul a inclus arii celebre din capodopere ale liricii italiene precum Elixirul dragostei sau Tosca, dar și canțonete îndrăgite – O sole mioGranadaTorna a Surriento – care au încununat seara cu acel parfum inconfundabil al muzicii italiene autentice.

Prezentarea a fost realizată cu grație și finețe de Ruxia Șandru, care a conferit serii un plus de coerență.

Acompaniamentul orchestral a fost asigurat de Filarmonica Pitești, care a dovedit, încă o dată, atașamentul față de manifestările de înaltă ținută artistică. Orchestra a oferit un suport sonor vibrant și nuanțat, contribuind esențial la reușita serii.

Publicul, numeros și entuziast, a fost martorul unei seri în care muzica și natura s-au întâlnit într-o sinergie perfectă, într-o sărbătoare a sensibilității și pasiunii lirice. Seara a fost, potrivit solistului gazdă Ştefan von Korch – „o veritabilă celebrare a artei vocale, un omagiu adus frumuseții sunetului și emoției.”

Turneul Duelul Tenorilor continuă în toamnă, cu noi ediții programate în:

  • Sibiu, 17 noiembrie, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”
  • Craiova, 21 noiembrie, la Teatrul Național „Marin Sorescu”

Iar următorul eveniment în aer liber din stagiunea Musical Extravaganza – va fi şi prima lucrare prezentată intergal în stagiune: Carmina Burana – cea mai celebră cantată din lume - programată pe 17 iulie 2026.

Spectacolele, coordonate de tenorul Ştefan von Korch, fac parte din stagiunea Musical Extravaganza, care apropie orizontul operei şi operetei de publicul de toate tipurile prin evenimente tematice,  găzduite în spaţii deosebite, care potenţează starea creată de fiecare poveste pe portativ.

Seria continuă după următorul program:

Nessun Dorma” – 23 septembrie Sala Dalles 

Valsuri celebre – Dein is mein ganzes Herz” – 15 octombrie – Sala Dalles

Duelul Refrenelor” – 22 octombrie Sala Dalles

Un Amore Cosi Grande” – 10 noiembrie Iaşi

Vivo per lei” – 19 noiembrie – Sala Dalles

Duelul Tenorilor” – 21 noiembrie Craiova

Invitaţie la Vals” – 12 decembrie Teatrul Constantin Tănase – Sala Savoy

Christmas Extravganza” – 17 decembrie – Sala Dalles

Carmina Burana” – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

 

Credit foto: Anca Coleaşa

