Expoziții, dezbateri, întâlniri în Festivalul Național de Teatru (FNT35)

În Festivalul Național de Teatru lumea artistică și publicul simt nevoia de a dialoga, de a sta față în față, de a arăta, relata, explica, întreba sau de a răspunde. De aceea nu lipsesc din FNT35 întâlnirile, dezbaterile, atelierele și expozițiile/instalațiile.

Chiar în prima zi a festivalului va avea loc, la Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București (între orele 12:00 și 19:00) atelierul teatral „Kantor. În jurul Întoarcerii lui Odiseu”, dedicat studenților și tinerilor interesați de creația scenică. La acest eveniment găzduit în FNT și organizat de Cricoteka – Centrul de Documentare a Artei lui Tadeusz Kantor din Polonia și MNAC București vor fi explorate texte selectate de Kantor, în care marele artist reflectă asupra procesului de creare a spectacolului său „Întoarcerea lui Odiseu” și asupra modului în care memoria poate deveni un material pentru teatru. Va fi analizat, potrivit organizatorilor, și „mitul lui Odiseu și tema arhetipală a întoarcerii acasă – o experiență universală, dar în același timp profund personală”. Atelierul va fi susținut de Gosia Jakubowska Raczkowska, absolventă a Academiei Naționale de Arte Teatrale din Cracovia, membră a consiliului Fundației Sztuka Łączenia și educatoare la Cricoteka – Centrul de Documentare a Artei lui Tadeusz Kantor, unde a coordonat și condus proiecte educaționale.

Lucrează în zona teatrului documentar, inspirându-se din povești reale și amintiri personale. La atelier pot participa cel mult 12 persoane.

În spațiul Muzeului Național de Artă Contemporană – MNAC București va fi deschisă, pe perioada FNT35, expoziția „Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale lui Kantor”, adusă de Cricoteka – Centrul de Documentare a Artei lui Tadeusz Kantor. „Vizionar. Artist total. Revoluționar al teatrului. Cel mai internațional dintre artiștii polonezi și cel mai polonez dintre artiștii internaționali. Tadeusz Kantor (1915-1990), unul dintre cei mai importanți creatori ai secolului al XX-lea, a fost un revoluționar în sensul deplin al cuvântului. Teatrul Cricot 2, pe care l-a înființat, a depășit permanent cadrul tradițional al scenei”.

Organizatorii amintesc faptul că expoziția din colecția Cricoteka ilustrează fenomenul Tadeusz Kantor prin obiectele sale teatrale – costume, sculpturi etc. Acestea poartă nu numai amprenta spectacolelor montate de el, ci și ideea și documentarea procesului de creație: „Aceste opere nu au apărut din nevoia ocazională și trecătoare a unui anumit spectacol, ci sunt strâns legate de ideile care îmi definesc creația. [...] Dețin suficientă tensiune interioară și sens pentru a fi niște opere de artă autonome.” (Tadeusz Kantor).

FNT35 găzduiește și micro-secțiunea #implicAT, organizată de Forumul Cultural Austriac (FCA), care aduce în prim-plan trei proiecte performative ce pun în dialog artele spectacolului din Austria și România. Inițiativele, aflate la intersecția teatrului cu fotografia, literatura, videoul și performance-ul, explorează solidaritatea, responsabilizarea civică și fluxul dialogal dintre artist și spectator. Este vorba, în primul rând, despre întâlnirea „În spatele cortinei/camerei”: Franzi Kreis în dialog cu Irina Wolf (18 octombrie, 11:00, ARCUB). Potrivit FCA, este o „întâlnire despre metode de expresie vizuală în artele spectacolului cu Franzi Kreis, una dintre cele mai inovatoare artiste vieneze contemporane, recunoscută internațional pentru abordarea sa interdisciplinară, care îmbină teatrul, fotografia, biografia și performance-ul live în camera obscură”. Franzi Kreis a aplicat o tehnică aparte: dezvoltarea fotografiilor direct pe scenă, într-un proces performativ care transformă actul artistic într-o experiență imersivă și emoțională. Această metodă, prezentată în peste 47 de reprezentații ale spectacolului „Die Scham” (Rușinea), după Annie Ernaux, la Volkstheater din Viena, a captivat publicul prin combinația dintre teatru și procese analogice. Artista, ale cărei lucrări au fost expuse în întreaga lume, colaborează cu instituții prestigioase precum Wiener Festwochen și Wiener Staatsoper. În prezent, Franzi Kreis pregătește o coproducție teatrală Austria – România, programată pentru perioada 2026–2028.

În cadrul acestui artist talk, Franzi Kreis va discuta cu Irina Wolf, critic de teatru și specialistă în teatrul austriac, despre metodele și tehnicile utilizate, dar și despre aspectele sociale pe care le tratează în opera sa.

Alt eveniment important se înscrie într-un proiect produs de FCA și Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe: „Forme trecătoare, idealuri persistente – pentru că democrația este faină!” (22 octombrie, 16:00, ARCUB), dedicat explorării valorilor artelor spectacolului și experienței democratice prin artă, prin prezentarea rezultatelor proiectului colectiv „Democrația e faină!”, realizat la Fabrica de Țigarete din Sfântu Gheorghe (26-27 august 2025) de colectivul artistic austriac Mutual Loop și de 15 artiști din cinci țări. Evenimentul va include o prezentare live a rezultatelor, exemplificări video și o discuție cu colectivul austriac Mutual Loop (Martina Tritthart, Holger Lang), Anna Maria Popa (directoarea Teatrului „Andrei Mureșanu”) și alți artiști implicați. Proiectul a fost realizat în colaborare cu MAGMA Contemporary Medium, Institutul Polonez, Goethe-Institut din București – sub egida EUNIC România.

Amintim și instalația video „literATitudini” (Teatrul Național București, Foaierul de Marmură, 17-26 octombrie) – producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea Austriacă pentru Literatură, având ca linie de bază „cuvintele ca reflectoare”. 12 voci importante ale literaturii austriece contemporane explică ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului, dar și modul în care aleg să-și prezinte textele public.

Reamintim dezbaterea „Dramaturgii, adaptări și poetici” (19 octombrie, 11:00, ARCUB, Sala Mare), la care Radu Afrim (artistul asociat al FNT35) va dialoga cu Ionuț Sociu (jurnalist cultural și dramaturg). Este un dialog care sondează mai multe direcții: Radu Afrim ca autor de texte dramatice, ca regizor care adaptează opere literare (povestiri, romane, poezii) și ca artist care a creat în mod constant punți interdisciplinare între teatrul autohton și literatura română contemporană, dar și între estetici novatoare și câmpuri culturale dintre cele mai diverse.

Vernisajul expoziției de fotografie „Totul este teatru” a artistei din Ungaria, Zsuzsa Hullan, va avea loc pe data de 20 octombrie, ora 17:00, în Foaierul Sălii Media a Teatrului Național București. Expoziția a fost propusă de Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București, într-un nou parteneriat cu FNT. Este vorba de o expoziție inedită de fotografii realizate de Zsuzsa Hullan, actriță a Teatrului Vigszínhász (Teatrul de Comedie) din Budapesta.

„Pentru mine, fotografia este amprenta unui cuvânt rostit, a unei clipe trecătoare, a unui gest trăit (...). Fotografiile mele sunt adesea ca niște serpentine emoționale, ca niște labirinturi, menite să atingă, să surprindă, să dezvăluie o perspectivă ascunsă, ca și cum ar fi imagini văzute cu un al treilea ochi.” (Zsuzsa Hullan)

Expoziția poate fi vizitată pe întreaga perioadă a FNT35.

O discuție liberă cu tema „Cu o femeie nu se face primăvara. Arhive de ieri pentru teatrul de azi” (www.fem100.ro) va avea loc pe data de 24 octombrie, ora 11:00, la ARCUB. Se va discuta despre arhivele creatoarelor din teatrul românesc și cum pot fi ele redescoperite, recontextualizate și revalorizate pentru publicul contemporan. Totodată va fi prezentat și programul multianual „Arhiva feministă de teatru FEM 100”, în cadrul căruia au avut loc până acum patru conferințe, două ateliere, o lectură performativă și au fost vernisate cinci expoziții online. Producător este Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului (ARPAS). La discuție participă Gianina Cărbunariu, Cristina Modreanu și Ionuț Sociu.

Detalii despre evenimentele din FNT35 sunt disponibile pe www.fnt.ro, precum și pe conturile oficiale de Facebook și Instagram ale Festivalului Național de Teatru.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹