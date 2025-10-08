Festivalul Internațional de Comedie FESTIS 2025 - o sărbătoare a umorului, a culturii și a dialogului intercultural

O ediție aniversară: 35 de ani de la fondarea Teatrului ”Satiricus”

Festivalul FESTIS 2025 va marca o aniversare specială: 35 de ani de când Teatrul Național ”Satiricus I.L. Caragiale” își etalează spiritul satiric și de înaltă calitate artistică. În semn de respect față de această instituție emblematică, vor fi lansate volumul ”Satiricus - un teatru de rezistență” și albumul ”LA ANIVERSARE. Satiricus - 35 de ani”, un parcurs vizual și literar prin trecutul și viitorul acestei scene de excepție.

Tema ediției,”LUMEA AZI E-O COMEDIE”, va fi gândul și reflecția centrală, un ton ironic și sincer despre absurditățile, paradoxurile și momentele de umor din lumea contemporană, dar și o invitație la reflecție profundă și la dialog intercultural.

Spectacole de seamă și premiere exclusive

”Escu”, o satiră clasică și mereu actuală despre ambiția politică, vanitatea și ipocrizia unei societăți aflate în căutarea succesului cu orice preț.

”4 Femei la Poliție”, o comedie spumoasă care aduce față în față patru femei aparent obișnuite, puse în situații absurde care le scot la iveală solidaritatea, fragilitatea și forța.

”One Man aproape Show”, un spectacol de tip stand-up, în care umorul inteligent și autoironia se împletesc într-o confesiune scenică despre viața de zi cu zi.

”Artă”, o piesă care explorează, cu rafinament și sarcasm, felul în care gustul estetic și orgoliile personale pot zdruncina prietenii de-o viață.

”De ce suflăm în păpădie”, un spectacol sensibil și poetic despre căutarea sensului, despre iubire, pierdere și speranța care se regăsește în cele mai fragile gesturi.

”Visul unei nopți de vară”, celebra comedie shakespeariană reimaginată într-o lume plină de farmec, magie și încurcături amoroase sub lumina lunii.

”Moarte la Teatrul de Revistă”, o farsă polițistă cu accente de comedie neagră, în care teatrul devine scena unei anchete pline de mister și umor absurd.

”Proștii sub clar de lună”, o comedie romantică românească despre inocență, iubire și visare, care pune în lumină frumusețea și stângăciile oamenilor simpli.

”Harap Alb”, o reinterpretare modernă a basmului clasic românesc, plină de fantezie, umor și mesaje despre curaj, prietenie și descoperirea de sine.

În cadrul Festivalului vor participa următoarele teatre: Teatrul Național „Radu Stanca”, Sibiu, România, Teatrul Comic Entertainment, București, România - Pavel Bartoș, Teatrul „Stela Popescu”, București, România, Teatrul Național „Aureliu Manea”, Turda, România, Teatrul Jókai, Békéscsaba, Ungaria, Teatrul Evreiesc de Stat, București, România, Teatrul „Matei Vișniec”, Suceava, România, Teatrul Boyali Kus, Istanbul, Turcia, Teatrul Akhmeteli, Tbilisi, Georgia, Teatrul „Alexandru Davila”, Pitești, România, Teatrul „Jean Bart”, Tulcea, România, Teatrul „Aradi Kamaraszínház”, România, Teatrul de Artă, Deva, România, Teatrul Dramatic „Ion Sârbu”, Petroșani, România, Teatrul Particular, Brașov, România, Teatrul „Alexei Mateevici”, Chișinău, Republica Moldova, Teatrul Național „Satiricus I.L. Caragiale”, Chișinău Republica Moldova.

Lansări de carte și evenimente literare

Lansarea volumului ”EU și președintele lor” de Ciprian Demeter, jurnalist și analist politic, va avea loc pe 8 octombrie. Cartea reprezintă o analiză incisivă și originală a politicii moderne, în care autorul aduce în discuție rolul liderilor și al cetățeanului în procesul de schimbare socială. În cadrul evenimentului, Ciprian Demeter va discuta despre responsabilitatea cetățeanului în democrație și despre cum putem dezvolta un dialog autentic între putere și societate în era digitală. Participanții vor avea ocazia să se angajeze într-un dialog cu autorul, despre rolul spiritului critic și al implicării civice, într-un context de evoluție socială rapidă.

”Scrisoare către tata” de Alexandru Buzdugan, poet și eseist, va fi lansată pe 14 octombrie. Cartea este o reflecție profundă despre rădăcini, identitate și responsabilitate. În volumul său, autorul evocă legătura indestructibilă cu trecutul, dar și cu valori morale și spirituale, propunând propria viziune despre importanța păstrării rădăcinilor și a valorilor în epoca globalizării. La eveniment, poetul va susține un recital de poezii care au ca teme rădăcinile, identitatea și sensul adevăratei autoafirmări.

Bâlciul deșteptăciunilor de Ion Diviza, secretarul literar al Teatrului Național “Satiricus I.L. Caragiale”. Aforismele umoristice, paradoxurile, replicile ironico-absurde, așa cum le concepe Ion Diviza, sunt foarte apropiate de replicile teatrale. Unele ar putea fi spuse cu mult efect de pe scenă, fiind actuale, surprinzătoare, pline de vervă. Apreciabile sunt și epigramele incluse în carte, Ion Diviza fiind azi unul dintre epigramiștii de primă mărime din întreg arealul românesc. Lansarea cărții va avea loc pe 10 octombrie.

”Oameni și comedie: teatru, societate și identitate în epoca modernă” scrisă de criticul de teatru Mihai Zamfira, va fi lansată pe 12 octombrie. Volumul analizează fenomenul teatrului ca o oglindă și actor de schimbare socială, discutând despre rolul comediei în reflectarea societății actuale. Autorul va dezbate în cadrul evenimentului despre modul în care teatrul tratează subiecte de actualitate, dar devine și un motor al schimbării morale și culturale, promovând valori precum libertatea, responsabilitatea și solidaritatea. Participanții vor avea ocazia să afle despre impactul artei teatrale asupra conștiinței sociale și despre cum poți forma un spectator mai conștient.

Expoziție de caricatură și grafică

Sub titlul ”Umorul ca oglindă a societății”, expoziția va reuni opere ale artiștilor locali și internaționali care, prin umorul grafic, iau în derâdere, analizează și comentază realitățile actuale, social-politice și culturale. Expoziția va fi deschisă pe întreaga durată a festivalului și va include și work-shop-uri de caricatură pentru tineri, cu artiști renumiți, care vor explica procesul de realizare a caricaturii politice și sociale. Astfel, publicul poate descoperi modul în care umorul grafic contribuie la o înțelegere lucidă și critică a lumii în care trăim.

“Râsul în grup”, show de caricatură. Pictorul Costel Pătrășcan este unul dintre cei mai valoroși caricaturiști din România, cu mai bine de 100 de premii naționale și peste 40 internaționale. Este fondatorul Salonului Internațional de Caricatură de la Brăila. A editat mai mult de 10 albume de caricatură. În spectacolul său de caricatură “Râsul în grup”, Costel Pătrășcan reușește să transforme umorul într-un instrument de conștientizare socială, aducând în fața publicului realități complexe, uneori incomode. Prin umorul și critica bine țintită, arta lui Costel Pătrășcan nu este doar o formă de exprimare, ci și o formă de rezistență.

Discuții și dezbateri

În cadrul festivalului, vor avea loc și sesiuni de dezbateri cu participarea unor critici de teatru, directori de festivaluri, regizori și cronicari din întreaga regiune, abordând teme precum ”The Future of Theater și rolul comediei în societatea contemporană”. Aceste dezbateri vor fi transmise online și vor oferi publicului șansa de a participa activ, adresând întrebări și oferind propria perspectivă asupra rolului artei teatrale în modelarea mentalităților.

Festivalul FESTIS 2025 reprezintă o oportunitate unică de a explora teatrul și cultura într-o atmosferă de dialog intercultural, umor și reflecție profundă. Un eveniment care se adresează atât publicului larg, cât și specialiștilor în teatru și cultură, și care, pe lângă spectacole și lansări de carte, stimulează procesul de gândire critică, schimbul de idei și promovarea valorilor autentice.