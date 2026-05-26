Festivalul Internațional de Artă Stradală AnTanTe revine la Buzău între 29 mai și 1 iunie, cu cea de-a VI-a ediție

Un festival care aduce arta mai aproape de comunitate

Organizat de o echipă tânără și dedicat promovării culturii și educației artistice în comunitate, Festivalul AnTanTe își propune să aducă arta mai aproape de oameni și să transforme spațiul public într-un loc al întâlnirii și conexiunii dintre comunități. Ediția precedentă a reunit peste 15.000 de spectatori, artiști din 6 țări și peste 60 de voluntari implicați în organizarea evenimentului.

Artiști internaționali și spectacole pentru toate vârstele

Programul artistic al ediției din acest an aduce la Buzău artiști și companii recunoscute în festivalurile internaționale de profil. Ian Deadly (Italia / Marea Britanie) prezintă „The People Vs Ian Deadly”, un show de comedie, improvizație și jonglerie construit direct în relație cu publicul. Compañia A Tope (Italia / Argentina) aduce spectacolul „SHHH!!”, un mix de acrobație, pantomimă și teatru fizic fără cuvinte. Artistul taiwanez Chien Hung Kuo va prezenta „Moving Zen”, un performance poetic inspirat de filosofia Zen și construit în jurul echilibrului, manipulării obiectelor și focului.

Compania Naranjarte (Spania / Noua Zeelandă) vine la AnTanTe 2026 cu „The Bell”, un spectacol vizual de păpuși și jonglerie dedicat tuturor vârstelor, iar Simon Moreau (Franța) prezintă „L’Escale”, un spectacol emoționant de circ contemporan și slackline. Publicul va putea vedea și show-ul spectaculos cu foc semnat de The Fire Ninja (Australia), performance-ul ritmic și energic al lui Domenico Ciano – Mr. Ritmo (Italia), precum și paradele de percuție afro-braziliană susținute de Batala Praha (Cehia).

Două conferințe dedicate culturii și finanțărilor europene

Pe lângă spectacolele stradale, ediția din acest an include și două conferințe dedicate rolului culturii în dezvoltarea comunităților și oportunităților de finanțare pentru sectorul cultural.

Sâmbătă, 30 mai, de la ora 12:00, la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, va avea loc conferința „Aproape prin cultură. Festivalurile și rolul lor în conectarea comunităților”, moderată de Ștefan Craiu, directorul festivalului. Invitații panelului sunt Edda Coza și Dan Coza (ȘI Festival), Silvia Ciubotaru și Vladimir Purdel (Ideo Ideis), alături de Amalia Pană (One World Romania). Discuțiile vor aborda rolul festivalurilor în apropierea oamenilor, transformarea orașelor prin cultură și impactul artei în spațiul public.

Vineri, 29 mai, de la ora 11:00, tot la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, va avea loc sesiunea „Programul Europa Creativă: finanțări pentru proiecte culturale”, dedicată instituțiilor culturale, ONG-urilor și artiștilor interesați de accesarea fondurilor europene pentru proiecte culturale. Evenimentul va fi moderat de Sorin Enuș și Miruna Dicu și va reuni reprezentanți ai instituțiilor culturale și organizațiilor din județul Buzău.

Un spectacol accesibilizat pentru publicul cu deficiențe de auz și vedere

Festivalul AnTanTe 2026 include și prezentarea spectacolului „Închide ochii și ai să vezi mai bine”, considerat primul spectacol de teatru accesibilizat din România. Reprezentația va avea loc pe 31 mai, de la ora 12:00, pe scena mare a festivalului.

Numit de critici „spectacol-fenomen terapeutic”, proiectul regizat de Oana Popa este construit ca o experiență incluzivă pentru copii și adulți. Spectacolul urmărește povestea unei semințe care pornește într-o călătorie despre empatie, acceptare și speranță și beneficiază de interpretare în limbajul semnelor române pentru publicul cu deficiențe de auz, interpretare narativă pentru nevăzători și facilități speciale dedicate accesibilizării experienței de spectacol.

Producția a fost premiată pentru impact social și incluziune culturală la mai multe gale și evenimente naționale, fiind considerată unul dintre cele mai importante proiecte de accesibilizare culturală dezvoltate în România în ultimii ani.

„Festivalul AnTanTe își dorește să transforme orașul într-un spațiu viu, accesibil și deschis tuturor. Credem că arta din spațiul public are puterea de a crea legături reale între oameni și comunități.” – Ștefan Craiu, directorul festivalului.

Intrarea este liberă la toate evenimentele din program.

Mai multe informații sunt disponibile la www.antante.eu și pe paginile social media ale festivalului.

Festival finanțat de Primăria Municipiului Buzău prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”.