Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026 anunță programul selecției oficiale și pune în vânzare biletele pentru spectacole și accesul în Shakespeare Village

Informațiile sunt disponibile începând din 27 martie pe site-ul oficial https://shakespearefestival.online/.

Pe parcursul a 11 zile, orașul devine o scenă extinsă, iar tema „WILL matters / Voința naște materie” propune publicului o reflecție asupra voinței ca forță capabilă să creeze și să pună în mișcare imaginația.

Spectacole reper ale ediției 2026 în Shakespeare Core

Selecția oficială reunește titluri emblematice din opera lui William Shakespeare, montate de teatre și companii din peste 70 de țări, și va fi prezentată în șase spații și șapte săli de spectacole din Craiova.

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova va găzdui o parte dintre cele mai importante spectacole ale ediției 2026, semnate de creatori ai scenei internaționale, printre care „Titus Andronicus: Renăscut”, în regia lui Ryunosuke Kimura (Compania KAKUSHINHAN), „Regele Lear”, cea mai recentă premieră a maestrului Silviu Purcărete, și „The Tiger Lillies într-un cântec Macbeth”, realizat de The Tiger Lillies și compania spaniolă La Perla 29.

Declan Donnellan revine cu „Doi tineri din Verona”, co-producție Cheek by Jowl (Marea Britanie), Compania Națională de Teatru Clasic (Spania) și LAZONA, în colaborare cu Teatrul Palacio Valdés. Programul este completat de titluri precum „Alchimia arhivei de gen”, one-woman show-ul creat de Lisa Wolpe (SUA), sau „Venus & Adonis”, prezentat de Sir Gregory Doran, o reluare a unei creații semnate Royal Shakespeare Company, co-produsă de Bewdley Street Productions și Festivalul Internațional Shakespeare Craiova, care se va juca la Teatrul Colibri.

Secțiunea Shakespeare Of(f) Avignon propune spectacole selectate din Festivalul OFF Avignon 2025, reinterpretări contemporane ale textelor shakespeariene, semnate de companii internaționale, printre care „MERCUȚIO” (Collectif NOX - Franța) sau „Romeo și Julieta” (Teatrul Academic de Păpuși de Stat din Almaty – Republica Kazahstan), prezentate la Cercul Militar Craiova (Casa Armatei).

Ramada Plaza Hall devine sală de spectacole, iar programul său contribuie la conturarea unui festival viu și deschis către formule scenice curajoase. Renumita regizoare franceză Irina Brook revine la Craiova cu „Lear?”, compania canadiană „La Fille Du Laitier” prezintă spectacolul non-verbal „Macbeth Mut”, iar Teatrul Masca din București este invitat cu „Macbeth.0”, regia Catinca Drăgănescu, nominalizată la Premiile UNITER 2026.

Pe scena Casei de Cultură a Studenților, Compania KARAS din Japonia va avea premiera mondială „Romeo și Julieta”, în regia lui Saburo Teshigawara, iar Prague Shakespeare Company și Guy Roberts propun textul rar montat „Regele Ioan”, între alte nume mari ale scenei internaționale din Georgia, Italia, Republica Moldova, România și Ucraina.

Dansul extinde firesc universul shakespearian dincolo de text, prin spectacole coregrafice precum: „Hamlet” al Companiei imPerfect Dancers (Italia), „Ophelia-s” al Companiei Mossoux-Bonté (Franța) sau „Hamlet Puppet” al Balletto Civile (Italia).

Primii artiști anunțați pentru Shakespeare Village

După ce a depășit 50.000 de spectatori la ediția precedentă, Shakespeare Village revine ca parte esențială a construcției festivalului: un spațiu gândit ca o „călătorie" în timp, o replică a unui sat elisabetan. Ziua, în satul tematic, spectacole de teatru și o varietate de artizani recreează atmosfera epocii elisabetane pentru toate vârstele, iar seara, concerte de muzică readuc spectatorii în prezent. Din primul val de muzicieni anunțați fac parte: Gezan (Japonia), Șuie Paparude, Zdob și Zdub, Bosquito, Coma, Jurjak, The Mono Jacks, Sarmalele Reci, Omul cu șobolani, Nuanțe, White Mahala, Luna Amară și Mihail. Serile se vor încheia cu petreceri animate de DJ români și internaționali, iar noi artiști vor fi anunțați în curând.

Program, bilete, abonamente și Shakespeare Village Pass

Programul complet al spectacolelor va putea fi accesat pe www.shakespearefestival.online, iar biletele pot fi achiziționate online, prin intermediul site-ului oficial și al rețelei Entertix, precum și la agenția de bilete a Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova.

Pentru Shakespeare Village sunt disponibile următoarele opțiuni care oferă acces complet la toate evenimentele din program: Day Pass (pentru fiecare zi între 22 și 31 mai) sau Multi-Day Pass – Weekend 1 (22 – 24 mai), Weekend 2 (29 – 31 mai), Weekdays (25 – 28 mai) și Full Pass (22 – 31 mai). Intrarea va fi gratuită în prima zi a festivalului, pe 21 mai.

Programul integral al Festivalului Internațional Shakespeare Craiova 2026 va fi anunțat în luna aprilie, completând configurația unei ediții ample, construită ca o experiență urbană și culturală de anvergură. Alte sute de evenimente, cu acces gratuit, vor fi parte din Shakespeare Squares, Shakespeare Metropolitan, Academics & More, secțiunile interdisciplinare și cele dedicate copiilor, tinerilor sau mediului universitar. Astfel, festivalul se extinde dincolo de sălile de spectacol și se transformă, timp de 11 zile, într-o prezență vie în întreg orașul.

Inițiat în 1994, de vizionarul Emil Boroghină, Festivalul Internațional Shakespeare Craiova este cel mai important festival tematic din lume. De-a lungul timpului, a reunit la Craiova creații shakespeariene semnate de Peter Brook, Robert Wilson, Robert Lepage, Eugenio Barba, Thomas Ostermeier sau Yukio Ninagawa și companii din peste 70 de țări, contribuind la recunoașterea orașului ca punct de întâlnire pentru estetici și practici teatrale de renume mondial.