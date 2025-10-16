Festivalul „Săptămâna Teatrului Tânăr” vine cu noi surprize! Evenimente gratuite pentru copii și prețuri reduse pentru publicul matur

Biletele sunt disponibile online pe site-ul www.teatrulgeorgeciprian.ro, precum și la agenția teatrului.

Un festival al viziunilor curajoase și al energiilor tinere

De-a lungul edițiilor, „Săptămâna Teatrului Tânăr” a adus în fața publicului buzoian selecții variate de spectacole care au surprins direcțiile actuale ale teatrului românesc. Ediția din 2025 continuă această tradiție, propunând producții curajoase, montate de tineri artiști din întreaga țară, care explorează noi limbaje teatrale, teme actuale și reinterpretări ale clasicilor.

În program se regăsesc spectacole inspirate din Caragiale, Cehov și din dramaturgia contemporană, precum „Digital Freud” – o piesă ce abordează relația omului modern cu tehnologia și intimitatea. Fiecare text este reinterpretat printr-o viziune tânără, liberă și curajoasă, care vorbește despre prezentul nostru – despre libertate, autenticitate și curajul de a gândi critic.

Tema ediției 2025: căutarea identității și a libertății personale

Tema comună a spectacolelor din această ediție este căutarea identității și a libertății personale într-o lume tot mai dominată de frică, manipulare, aparențe și conflicte de valori.

Tinerii artiști propun o viziune sinceră și provocatoare, discutând deschis despre psihologie, tehnologie, iubire, libertate și moralitate, fără clișee, cu o energie creativă care inspiră și provoacă publicul la reflecție.

Eveniment gratuit pentru copii, părinți și bunici – o zi a bucuriei și a teatrului pentru toți!

Ediția din 2025 debutează cu un eveniment special și gratuit, dedicat celor mici și celor mari deopotrivă. Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 16:30, în curtea interioară a Centrului Muzeal „I. C. Brătianu”, vă așteptăm la o petrecere a bunei dispoziții:

mascote, muzică și jocuri pentru copii, momente de animație și surprize pentru întreaga familie, un spectacol inedit cu „Profu’ Zăpăcit”, care ne va purta într-o serie de experimente științifice spectaculoase, pline de umor și învățăminte, un spectacol educativ, plin de umor, care combină știința cu teatrul, oferind o experiență interactivă și memorabilă.

Accesul este liber – pe bază de bună dispoziție și sete de distracție!



Evenimentul marchează deschiderea oficială a festivalului și își propune să aducă împreună copiii, părinții și bunicii într-o atmosferă veselă, interactivă și educativă, în spiritul teatrului și al bucuriei de a fi împreună.

Prin aceste producții, festivalul își consolidează rolul de formator de public și promotor al educației culturale prin artă.

O ediție a tinereții și a libertății de expresie

Ajuns la cea de-a XII-a ediție, Festivalul „Săptămâna Teatrului Tânăr” s-a impus ca un laborator de creație și un spațiu de afirmare pentru noile generații artistice, contribuind la promovarea tinerilor artiști și la consolidarea unei comunități teatrale vii și curajoase.

Publicul buzoian este invitat, timp de o săptămână, să descopere spectacole care provoacă, emoționează și inspiră – o sărbătoare a teatrului viu, a libertății de expresie și a energiilor tinere care redefinesc arta scenică.

Prețul biletelor variază ître 30 și 50 lei.

*

Mai multe detalii la www.teatrulgeorgeciprian.ro și pe paginile de Facebook și Instagram.

Link https://drive.google.com/drive/folders/1baP-6bXFsWFKyOysYDC9K7Ffa-pBUxna?usp=drive_link – afis, trailere, spot audio – video festival, declaratie manager Teatrul George Ciprian – Gina Chivulescu -, materiale festival.

*

SÂMBĂTĂ, 18 OCTOMBRIE

ora 16.30, Centrul Muzeal I.C. Brătianu, curtea interioară

Momente de animație, mascote, jocuri pentru copii, muzică și dans

Spectacol pentru copii PROFU’ ZĂPĂCIT 7+

Scenariul și regia Șerban Borda

Asociația Culturală Teatrul de Copii

Durata: 1h

ACCES GRATUIT

ora 18.00, Teatrul „George Ciprian”

DESCHIDEREA FESTIVALULUI

OLEANNA 15+ de David Mamet, regia Mădălin Hîncu

Teatrul Excelsior, București

Durata: 1h 30' (fără pauză)

DUMINICĂ, 19 OCTOMBRIE

ora 18.00, Teatrul „George Ciprian”

VRĂJITOARELE DIN SALEM 16+ de Arthur Miller, regia Mădălin Hîncu

Teatrul Municipal Bacovia, Bacău

Durata: 2h 10' (fără pauză)

LUNI, 20 OCTOMBRIE

ora 10.00, Consiliul Județean, Sala Mare

Spectacol pentru copii

COPILĂRIA ȘI POVEȘTILE EI după Frații Grimm și Ion Creangă, regia Șerban Borda

Asociația Culturală Teatrul de Copii

Durata: 55 min.

6+

ora 19.00, Teatrul „George Ciprian”

FETIȚA DIN DEBARA 16+ de Oana Jindiceanu, regia Andreea Grămoșteanu și Alexandru Unguru

Teatrul de Artă, București

Durata: 1h 10' (fără pauză)

MARȚI, 21 OCTOMBRIE

ora 19.00, Teatrul „George Ciprian”

PESCĂRUȘUL 14+ Un sfârșit e un început de A.P. Cehov, regia Alex Bogdan

Teatrul „Maria Filotti”, Brăila

Durata: 2h 15' (cu pauză)

MIERCURI, 22 OCTOMBRIE

ora 19.00, Teatrul „George Ciprian”

GHIMPL-NETOTUL 12+ după Isaac Bashevis Singer, regia Daniel Iordan

Teatrul Tineretului, Piatra Neamț

Durata: 1h

JOI, 23 OCTOMBRIE

ora 19.00, Teatrul „George Ciprian”

DIGITAL FREUD 14+, regia Norbert Boda

Teatrul Apropo, București

Durata: 1h 15'

VINERI, 24 OCTOMBRIE

ÎNCHIDEREA FESTIVALULUI

ora 19.00, Teatrul „George Ciprian”

D-ALE CARNAVALULUI 14+ de I.L. Caragiale, regia Vlad Trifaș

Teatrul „Regina Maria”, Oradea