FNT35 – gong inaugural!

Festivalul Național de Teatru – ediția cu numărul 35 – este produs de Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România. Co-producător – Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București. Acest proiect cultural este finanțat de Ministerul Culturii.

Din echipa curatorială a FNT35 fac parte Raluca Cîrciumaru (critic de teatru), Alina Epîngeac (critic de teatru) și Ionuț Sociu (dramaturg și jurnalist cultural), iar regizorul Radu Afrim este artist asociat. Imaginea festivalului aparține scenografei Irina Moscu.

Deschiderea oficială (gongul inaugural) a FNT35 va avea loc cu spectacolul eveniment marca Radu Afrim, „Gro(o)ve”, în seara zilei de 17 octombrie, de la ora 21:00, la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București.

Selecția oficială include 34 de producții create în teatre din București și din țară, montate de regizori importanți de astăzi. La acestea se adaugă: trei spectacole create de Radu Afrim și reunite în „Focus: RADU AFRIM” – („Casa dintre blocuri”, Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Tompa Miklós”, „Teatro Lúcido la malul infinitului”, Teatrul de Stat Constanța și „Zi de bucurie”, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași); trei spectacole invitate („Grădina de sticlă”, regia Petru Hadârcă, Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău; „Vicontele”, regia și scenografia Slava Sambriș, Teatrul Republican „Luceafărul” din Chișinău și „Toaca”, un spectacol de dans, semnat de Andrea Gavriliu, Mădălina Dan, Ștefan Lupu și produs în Polonia de Polski Teatr Tańca​​ ​– instituție culturală a guvernului local al regiunii Wielkopolska (producție coordonată de Monika Zembrzycka). Programul detaliat cu fișe de spectacol, galerii foto și trailere video poate fi găsit pe https://fnt.ro/2025/.

În total, 71 de reprezentații sunt programate să aibă loc în 20 de săli de teatru din București. Se introduce în circuitul cultural al FNT spațiul Recul – Remediu Cultural (Bulevardul Splaiul Unirii, nr.160), loc unde se va desfășura spectacolul „E doar sfârșitul lumii”, regia Eugen Jebeleanu – producție a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu – Secția Germană.

Programul evenimentelor din festival este completat și de cinci spectacole-lectură, realizate în parteneriat cu Institutul Francez din România, Institutul Cervantes din București, Teatrul Masca, Teatrul „Fani Tardini” din Galați, Teatrul „Regina Maria” din Oradea; de patru evenimente organizate în cadrul modulului „Teatrul Național Radiofonic la FNT” și peste 30 de spectacole de teatru radiofonic difuzate pe canalele Radio România Cultural și Radio România Actualități; difuzarea a șapte spectacole de teatru TV în secțiunea „TVR Cultural la FNT”; dezbateri despre dramaturgia contemporană; evenimente în cadrul micro-secțiunii #implicat susținute de Forumul Cultural Austriac; evenimente datorate unei importante instituții, precum Cricoteka – Centrul de Documentare a Artei lui Tadeusz Kantor din Polonia; modulul „FNT Educațional”. Și în acest an, publicul se va putea bucura de Maratonul lansărilor de carte, prilej cu care vor fi aduse în atenție zeci de titluri de carte de teatru. Lansările și prezentările vor avea loc în cele două weekend-uri ale festivalului, la Modul Cărturești (Strada Academiei, nr. 18-20).

Președintele UNITER Dragoș Buhagiar spune despre ediția 2025 a Festivalului Național de Teatru: „Ediția din acest an a FNT-ului stă sub semnul esteticii și eticii privirii. Cum privesc artiștii și artistele de teatru crizele lumii din jur? Cum le explorează prin spectacolele timpului nostru? Cu câtă onestitate ne privim și ne acceptăm diferențele? FNT 2025 are pentru prima dată în istoria lui un artist asociat, un creator care privește ludic și lucid lumea de astăzi – Radu Afrim. FNT 2025 e locul și timpul în care spectacolele-lectură, expozițiile, dezbaterile, lansările de carte creează întâlniri mai necesare ca oricând, pentru că ne apropie de o normalitate culturală vitală. Într-un timp în care educația e tot mai grav amenințată, continuăm modulul FNT Educațional și aducem teatrul aproape de sute de elevi din școli și licee bucureștene.

Vă invităm la un maraton teatral care ne privește pe toți! Pentru că gesturile culturale pot avea forța să ne adune să ne privim temerile, visele, transformările”.

Aura Corbeanu, vicepreședinte UNITER: „Festivalul Național de Teatru reprezintă un barometru valoric al producțiilor realizate în România. În același timp, este o sărbătoare atât pentru breasla teatrală, cât și pentru public. Și ne bucurăm că acum, la cea de-a 35-a ediție, publicul a validat din nou creația românească și munca tuturor artiștilor prin faptul că biletele la cele peste 70 de reprezentații au fost achiziționate în proporție de 90% în primele trei ore de la punerea în vânzare. Ne simțim astfel împliniți că ne-am făcut datoria atât pentru artiști, cât și pentru public, în fața cărora facem o amplă reverență”.