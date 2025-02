În ultima săptămână din luna îndrăgostiților, invitați de talie internațională, soprana Valentina Naforniță și tenorul Ștefan Pop, în La Bohème de Puccini, la Opera Națională București

La Bohème (de Giacomo Puccini) – miercuri, 26 februarie 2025, ora 18:30

Sub conducerea dirijorală a lui Daniel Jinga, în antepenultima zi din luna îndrăgostiților (februarie), Opera Națională București vă invită la spectacolul de operă La bohème de Giacomo Puccini. Pe fundalul romantic reprezentat de cartierul Latin din Parisul regelui Ludovic-Filip de Orléans, prinde viață povestea de dragoste dintre midineta Mimi (interpretată de soprana Valentina Naforniță) și poetul Rodolfo (interpretat de tenorul Ștefan Pop). Puteți fi martorul intim al unei lumi demult apuse, dar plină de pasiune, intrigă, conflicte de tot felul și emoții explozive, sublimate în arii de operă memorabile. Montarea recreează atmosfera boemă a capitalei franceze, din prima jumătate a secolului al XIX-lea, oferind publicului o experiență captivantă și autentică. La Bohème este o operă în patru acte, cu muzica compusă de Giacomo Puccini (1893-1895), pe un libret de Giuseppe Giacosa și Luigi Illica, după romanul Scènes de la vie de bohème (1851) de Henri Murger. Acesta a fost tradus, în 1972, în limba română, sub titlul de Scene din viața de boem. Absolut remarcabil în cazul acestui spectacol este distribuția excepțională: în principalele două roluri solistice, vom putea admira două personalități de talie internațională ale artei lirice contemporane, soprana Valentina Naforniță (în rolul „Mimi”) și tenorul Ștefan Pop (în rolul „Rodolfo”).

Soprana Valentina Nafornița (în rolul „Mimi”)

La scurt timp după absolvirea Universității Naționale de Muzică din București, Valentina Nafornița a câștigat concursul BBC Cardiff Singer of the World și și-a început cariera internațională de cântăreață de operă. Ca tânără membră a ansamblului Operei de Stat din Viena, Valentina Nafornița și-a dezvoltat un repertoriu vast. “Papagena” sa din Flautul fermecat de Mozart a fost urmată de mai multe debuturi remarcabile, printre care “Musetta” (La Bohème), “Susanna” (Nunta lui Figaro), “Pamina” (Flautul fermecat), “Norina” (Don Pasquale), “Zerlina” (Don Giovanni), “Adina” (Elixirul dragostei), “Oscar” (Bal mascat) și “Ilia” (Idomeneu). Debutul său în rolul “Zerlina” la Festivalul de la Salzburg din vara anului 2014 a fost urmat de apariții la Opéra national de Paris în rolul titular din Iolanta de Piotr Ilici Ceaikovski, la Opéra de Lausanne în rolul “Contessa” din Nunta lui Figaro și la Operele de Stat din Hamburg, Berlin și München, Teatro alla Scala din Milano. Alte momente importante din cariera sa includ rolurile “Helena” în Visul unei nopți de vară de Britten la Opera de Stat din Viena, “Musetta” (La Bohème) la Gran Teatre de Liceu din Barcelona, “Fiordiligi” (Così fan tutte) la Teatro del Maggio Musicale din Florența, sub bagheta lui Zubin Mehta și o adaptare cinematografică a operei La Bohème pentru RAI Italia. În stagiunea 2022/2023, Valentina Nafornița revine la Teatro del Maggio Musicale din Florența, unde apare pentru prima dată pe scenă în rolul “Micaëla” din Carmen de Bizet. Cu mare succes și-a făcut debutul și la Teatro Carlo Felice din Genova în rolul “Rosalinde” din Liliacul, în regia muzicală a lui Fabio Luisi. În stagiunea 2023/2024 debutează ca “Mimì” (La Bohème) la Opera de Stat din Berlin și va interpreta, din nou, rolul “Zerlina”, de data aceasta la Teatro San Carlo din Napoli. Artista lucrează în mod regulat cu dirijori de talie mondială precum Bertrand de Billy, Guillermo García Calvo, Karel Mark Chichon, Gustavo Dudamel, Ádám Fischer, Louis Langrée, Cristian Mandeal, Ingo Metzmacher, Kazushi Ono, Evelino Pidò, Peter Schneider și Franz Welser-Möst, Keri-Lynn Wilson, Simone Young și Massimo Zanetti. Primul ei album, Romance, a fost lansat de casa de discuri Alpha în 2020, fiind apreciat de critica muzicală.

Tenorul Ștefan Pop (în rolul „Rodolfo”)

Născut în Bistrița, având o pregătire muzicală solidă după studiul viorii timp de doisprezece ani, Ștefan Pop a absolvit Academia de Muzică „Gheorghe Dima” (catedra de canto) din Cluj Napoca. După ce a câștigat majoritatea concursurilor naționale de canto, în anul 2008, la vârsta de 21 de ani, a debutat în rolul „Nemorino” din opera Elixirul dragostei de Gaetano Donizetti pe scena Operei Naționale Române din Timișoara și în opera Căsătoria secretă de Domenico Cimarosa la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. În martie 2009 a fost invitat să cânte la premiera mondială a lucrării Colindă-Baladă op. 46 de György Kurtág alături de Orchestra Filarmonicii Transilvania din Cluj Napoca. Debutul său internațional, spectaculos, a avut loc în luna decembrie a anului 2009 la vârsta de doar 22 de ani, cu rolul „Alfredo” din opera La Traviata de Giuseppe Verdi la Teatro dell’Opera din Roma, în celebra producție regizată de Franco Zeffirelli. Curând a urmat debutul la Opera Națională Greacă, tot în opera La Traviata. La 23 de ani, în 2010, a câștigat două dintre cele mai importante concursuri internaționale de canto la doar șapte zile diferență, pe două continente diferite: Operalia, găzduită de Teatro alla Scala din Milano sub atenta îndrumare a maestrului Placido Domingo, unde a fost printre puținii concurenți din întreaga istorie a concursului care au câștigat două premii în aceeași seară (premiul I și premiul publicului), și 6th International Music Competition din Seul (unde a câștigat premiul I). După ce a câștigat Operalia, Ștefan Pop a debutat în rolul „Nemorino” din opera Elixirul dragostei la Teatro Verdi din Trieste (2010) și la Opera de Stat din Hamburg (2011). La Opera de Stat din Viena (2011), sub bagheta lui Evelino Pido, a debutat cu rolul „Elvino” din opera Somnambula de Vincenzo Bellini. Anul 2013 i-a adus debutul la Teatrul Bolșoi din Moscova în rolul lui „Alfredo” și, de asemenea, debutul în rolul titular din opera Faust de Charles Gounod la Opera Națională București. În iunie 2014 a debutat în rolul „Rodolfo”, în varianta de concert a operei La bohème de Giacomo Puccini, la Salle Pleyel din Paris. Mai târziu, în august 2014, a debutat și în rolul cântărețului italian din opera Cavalerul rozelor de Richard Strauss la renumitul Festival de la Salzburg, spectacol disponibil și pe DVD. Tot în 2014 a cântat în La Traviata la Opera Menorca alături de Leo Nucci și Norah Amselem. În februarie 2015, Ștefan Pop a debutat în opera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart la Opera „Bastille” din Paris, alături de o distribuție de excepție, sub bagheta lui Alain Altinoglu. A participat la două festivaluri importante de operă, Festivalul Menuhin din Gstaad, Elveția, în rolul „Don Ottavio” din opera Don Giovanni (alături de Tatiana Lisnic și Erwin Schrott) și la Festivalul “George Enescu” de la București, într-un concert în aer liber condus de David Crescenzi. În noiembrie 2015 i s-a oferit titlul de cetățean de onoare al orașului natal, Bistrița.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

Sponsori: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, BCR, Rețele Electrice și PPC Romania.

Parteneri: Laguna, Market Aroma, Yokko The Fashion Store, Secuiana, Marelbo, Pop Cola, Phoenixmedia, Euromedia, Cocor, Băneasa Shopping City, Electrolux, Techir, Sansha.

Partener de mobilitate: Suzuki.

Parteneri media: Digi24, Europa FM, Euronews România, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualități, RFI România, Romantic FM, Radio Seven, Radio Itsy Bitsy, România TV, Kanal D, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro., Kudika, Garbo, Romania Journal, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, Mediatrust.