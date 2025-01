Institutul Cultural Român de la New York prezintă în premieră mondială spectacolul „Întoarcerea huliganului” după romanul autobiografic omonim al scriitorului Norman Manea

Adaptat pentru scenă de cunoscuta scriitoare și dramaturgă româno-americană Saviana Stănescu, în regia lui Edward Einhorn, spectacolul va avea o distribuție din care fac parte, deopotrivă, actori româno-americani și americani, cum sunt Vas Eli, Grant Neale, Alyssa Simon, Katarina Vizina, Max Wolkowitz, Maxwell Zener, Yelena Shmulenson. Dramatizarea, realizată de Saviana Stănescu, una dintre cele mai active promotoare ale teatrului românesc pe scena americană, a beneficiat de consultanța artistică oferită de John Clinton Eisner, inițiator al unor proiecte emblematice pentru teatrul american, precum Peacedale Global Arts sau The Lark.

„Întoarcerea huliganului”, apărut simultan în România și Statele Unite, în 2003, reprezintă portretul tulburător al marelui scriitor Norman Manea, un roman autobiografic mult așteptat, în care scriitorul rememorează anii copilăriei petrecute în România interbelică, deportarea în Transnistria în 1941, revenirea din lagăr, studiile și scrierile din anii ce au urmat până la exilul său forțat din 1986, precum și anii petrecuți mai apoi în Germania și S.U.A. până la prima sa revenire acasă un deceniu mai târziu, în 1997. Romanul „Întoarcerea huliganului” este o mărturie profund emoționantă despre teama scriitorului de a-și pierde limba maternă și adevărata sa patrie. Scrisă cu eleganța ce l-a caracterizat întotdeauna pe eruditul Norman Manea și concepută cu mare atenție și finețe, „Întoarcerea huliganului” este povestea unui scriitor preocupat mai degrabă de etică și estetică decât de politică, un om al literelor consumat de întrebările legate de singurătate și solidaritate. „Întoarcerea huliganului” a fost tradus în cincisprezece limbi și a primit numeroase distincții, printre care Premiul Napoli in 2004, Premiul Medicis Etranger în 2006 și Premiul Nelly Sachs Preis în 2011.

Norman MANEA, unul dintre cei mai apreciaţi prozatori şi eseişti români, profesor de literatură europeană şi „writer in residence” la Bard College. De la debutul în 1966 şi până în 1986, când a plecat din ţară, a publicat 10 volume (5 romane, 3 volume de proză scurtă, 2 volume de eseuri). A fost distins cu Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (1979) şi Premiul Uniunii Scriitorilor (1984, anulat de către Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste). După 1986, Norman Manea a fost tradus în peste 30 de limbi, cărţile sale fiind elogios recenzate. Volumele publicate în SUA au figurat în selecţia celor mai importante apariţii editoriale din The New York Times. Scriitorului i s‑au decernat în 1992 Bursa Guggenheim şi Premiul MacArthur („Nobelul american”). În 1993, Biblioteca Naţională din New York l‑a sărbătorit cu prilejul acordării distincţiei „Literary Lion” al bibliotecii. În 2002, i s‑a decernat Premiul internaţional de literatură Nonino pentru „Opera omnia”, iar în 2006 Premiul Médicis Étranger pentru „Întoarcerea huliganului”. Tot în 2006, a fost distins cu Meritul Cultural în grad de comandor de către preşedintele României, a fost ales membru al Academiei de Arte din Berlin şi în juriul internaţional al Premiului Nonino. În 2010, guvernul francez i‑a acordat titlul şi medalia de „Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres”. În 2011, Norman Manea a primit prestigiosul premiu literar Nelly Sachs şi a fost invitat să devină membru de onoare al Royal Society of Literature. În 2016, a fost decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Ofiţer de către preşedintele României. Dintre volumele sale amintim: „Întoarcerea huliganului”, „Plicuri şi portrete”, „Fericirea obligatorie”, „Despre Clovni: Dictatorul şi Artistul”, „Anii de ucenicie ai lui August Prostul”, „Plicul negru”, „Sertarele exilului. Dialog cu Leon Volovici”, „Înaintea despărţirii. Convorbire cu Saul Bellow”, „Vorbind pietrei”, „Atrium”, „Variante la un autoportret”, „Vizuina”, „Curierul de Est. Dialog cu Edward Kanterian”, „Cuvinte din exil” (împreună cu Hannes Stein), „Captivi”, „Cartea fiului”, „Zilele şi jocul”, „Laptele negru”, „Pe contur”, „Octombrie, ora opt”, „Ceaiul lui Proust şi alte povestiri” şi „Umbra exilată”. În 2012, Uniunea Scriitorilor din România i‑a decernat Premiul Naţional pentru Literatură. În 2013, Uniunea Scriitorilor l‑a nominalizat pentru Premiul Nobel, iar în 2014, PEN‑ul românesc a reiterat propunerea. În 2016 a primit Marele Premiu pentru Literatură în limbile romanice al Târgului Internaţional de Carte de la Guadalajara, Mexic.

Saviana STĂNESCU este scriitoare româno-americană (poetă-dramaturg). Mai multe piese de-ale ei au fost reprezentate în teatrele din New York, obținând premii ca New York Innovative Theatre Award for Outstanding Play (Waxing West, la Teatrul La MaMa) sau includerea în Indie Theatre Hall of Fame. Piesele sale au fost prezentate pe scena americană și internațională, cele mai recente spectacole americane incluzând: “Bee Trapped Inside the Window” (Civic Ensemble), “What Happens Next” (Cherry Artspace), “Aliens With Extraordinary Skills” (Women’s Project, Teatro La Capilla, Mexico City; publicată de Samuel French), “Ants” (New Jersey Rep), “For A Barbarian Woman” (Fordham/EST), “Polanski Polanski” (HERE, PS122, Chain Theatre), “White Embers” (Dramalabbet, Stockholm; OOB NYC Samuel French festival winner), „Viză de Clown” (Teatrul Odeon), “Organic” (TNB), “Toys” (Hollywood, Avignon, 59E59 NYC) ș.a.

Producția după „Întoarcerea huliganului” face parte din programul permanent al ICR New York “Romanian American Studio Theater”, care aduce împreună oameni de teatru români și americani în cadrul unor proiecte de teatru cameral, prezentate în spațiul alternativ amenajat la sediul ICR New York din Manhattan.

