Luna martie = luna solidarității de breaslă în teatrul românesc. Campania Națională „Artiștii pentru Artiști”, ediția 22, proiect permanent derulat de UNITER

LUNA MARTIE = LUNA SOLIDARITĂȚII DE BREASLĂ ÎN TEATRUL ROMÂNESC.

Al unui ÎMPREUNĂ manifestat cum altfel, dacă nu pe scenă?

Pe parcursul celor 21 de ediții, campania a adus pe scenă sute de spectacole, sub semnul ocrotirii și întrajutorării artiștilor care, din cauza problemelor de sănătate, au fost nevoiți să-și întrerupă temporar sau chiar permanent activitatea. Majoritatea instituțiilor și companiilor teatrale din România, sute de artiști au înțeles că teatrul este viu, că trebuie să rămână viu în această lume accelerată. Au înțeles că înfățișarea teatrului cuprinde în ea înfățișarea oamenilor, a artiștilor, a vieților lor. Aceasta a fost o dovadă a faptului că teatrul este mai mult decât un loc de expresie artistică: este un loc al vieții, un loc al libertății, iar fiecare ajutor întins de pe scenă contribuie la menținerea acestei libertăți.

În 2026, campania „Artiștii pentru Artiști” se păstrează ca un stimulent al solidarității de breaslă, continuând să sprijine financiar artiștii cu dificultăți existențiale, dar și să atragă atenția publicului larg și autorităților asupra realității acestor probleme.

Mulțumim ambasadorului și purtătorului de mesaj al ediției din acest an – Nicu Alifantis, reputat creator al artelor spectacolului, muzician, cântăreț și compozitor de muzică folk și muzică de teatru, actor și poet.

https://www.youtube.com/watch?v=a-GlcYC8afA

Cum te poți implica?

Poți participa la alimentarea Fondului de Solidaritate Teatrală (RO14BRDE445SV17256174450) prin:

Sponsorizări ;

; Donații ;

; Formularul 230 , care permite redirecționarea până la 3,5% din impozitul anual datorat către această cauză;

, care permite redirecționarea până la 3,5% din impozitul anual datorat către această cauză; Programarea de spectacole sub semnul „Artiștii pentru Artiști”, încasările din vânzarea de bilete având ca destinație Fondul de Solidaritate Teatrală;

sub semnul „Artiștii pentru Artiști”, încasările din vânzarea de bilete având ca destinație Fondul de Solidaritate Teatrală; Cumpărarea de bilete la spectacolele pe care teatrele le programează în acest scop;

Teatrele programează spectacole sub semnul „Artiștii pentru artiști”

În primele zile ale lunii februarie, șaisprezece teatre din București și din țară au răspuns deja apelului UNITER și au programat în luna martie spectacole din ale căror încasări se alimentează Fondul de Solidaritate Teatrală. Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, Teatrul Masca, Teatrul Odeon, Teatrul Dramaturgilor Români, Teatrul „Stela Popescu” București, Teatrul Bulandra, Teatrul de Comedie, Opera Comică pentru Copii, Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Teatrul „Tamási Áron” Sfântu-Gheorghe, Teatrul Tineretului Piatra Neamț, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Teatrul „Maria Filotti” Brăila, Teatrul ACT București (donație 1000 de euro) sunt, împreună cu UNITER, alături de colegii noștri care trec prin momente dificile, susținând un demers care face posibil ajutorul concret, exact atunci când contează.

De ani de zile, din Fondul de Solidaritate Teatrală, UNITER ajută colegi din lumea teatrului care se confruntă cu situații limită sau cu probleme medicale cronice care necesită un tratament constant. Sunt sute de povești, uneori triste, uneori cu final fericit, dar ceea ce este important este să putem reacționa rapid atunci când este nevoie de o mână de ajutor. Și să fim prezenți, empatici și de real ajutor. Și acest lucru se poate numai având un fond financiar din care să putem ajuta! Împreună.

Le mulțumim tuturor celor implicați în această manifestare firească a solidarității de breaslă, tuturor celor care au înțeles această intervenție esențială și invităm publicul la teatru: Cumpără bilete la spectacolele de teatru din Cadrul Campaniei și contribui în mod direct la alimentarea Fondului de Solidaritate Teatrală (RO14BRDE445SV17256174450)!

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

CAMPANIA NAȚIONALĂ „ARTIȘTII PENTRU ARTIȘTI”, ediția 22 – spectacole programate

7 martie: „Război și pace și...”, după Lev Tolstoi, un spectacol de Clemens Bechtel, scenografia Vesna Hiltmann, Teatrul Tineretului Piatra Neamț

https://www.teatrultineretului.ro/?page_id=31286

12 martie: „Evadări(3.1)”, adaptare după „Trei surori” de A.P. Cehov, regia, adaptarea, coloana sonoră Zalán Zakariás, scenografia Daniel Divrician, Teatrul „Maria Filotti” Brăila

https://www.tmf.ro/spectacole-content/sala-studio/evadari-3-1

12 martie: „Adevărul” de Florian Zeller, regia Radu Iacoban, scenografia Tudor Prodan, Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara

https://www.tntm.ro/programul-lunii/adevarul-20/

14 martie: „Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare”, scenariul și regia Carmen Lidia Vidu, Teatrul Masca, București

https://www.masca.ro/teatru/class/jurnal-de-romania-aiciseviseazalaschimbare-2-2-3-2-2-2-2-2-2-3-2-3/?wcs_timestamp=1773514800

21 martie: „Neliniște” de Ivan Vîrîpaev, regia Bobi Pricop, scenografia Oana Micu, Teatrul Odeon București

https://www.bilet.ro/eveniment/neliniste-17724-57111

22 martie: „Amanta noastră de la minister” de Andreas Petrescu, regia Gelu Colceag, scenografia Ioana Colceag, Teatrul Dramaturgilor Români

22 martie: „Anatomia unui clișeu”, adaptare după un text de Alexandru Doru Spătaru, regia Chris Simion-Mercurian, scenografia Maria Miu, Teatrul „Stela Popescu”, București

https://teatrulstelapopescu.ro/spectacol/anatomia-unui-cliseu-la-teatrul-mic-22-03-2026/

24 martie: „Tache, Ianke și Cadâr”, după Victor Ion Popa, regia Horaţiu Mălăele, scenografia Maria Miu, Teatrul Bulandra București

https://www.bilet.ro/eveniment/tache-ianke-si-cadar-17723-57110

25 martie: „Visul american” de Eric Bogosian, regia Iarina Demian, scenografia Irina Moscu, Teatrul de Comedie, București

https://bilete.comedie.ro/visul-american

25 martie: „Conu Leonida față cu Reacțiunea... o fandacsie cu Efimița”, după I.L. Caragiale, un spectacol de Mariana Cămărășan

27 martie: „Frumoasa din pădurea adormită”, regia şi coregrafia Cătălin Caracaş, scenografia Adriana Urmuzescu, Opera Comică pentru Copii, București

27 martie: „Ivanov” de A.P. Cehov, regia artistică & director de imagine Eugen Jebeleanu, scenografia Velica Panduru, Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

https://tncms.ro/spectacole/ivanov/

https://ebilet.tncms.ro/ebilet/Spectacol/Edit/2044

27 martie: „Sub apă”, textul și scenografia Ionuț Vișan, regia Andi Vasluianu, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești

https://www.teatruploiesti.ro/nou/index.php?page=spectacol&id=733

29 martie: „MEIN KAMPF” de George Tabori, dramatizarea Cătălin Ștefănescu, regia Alexandru Dabija, scenografia Carmencita Brojboiu, Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

https://www.teatrulnationalcluj.ro/piesa-655/mein-kampf/

30 martie: „Dineu cu proști” de Francis Veber, regia Ion Caramitru, scenografia Florilena Popescu Fărcăşanu, Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

https://www.bilet.ro/eveniment/dineu-cu-prosti-17745-57182

31 martie: „Un înger sosește la Babilon” de Friedrich Dürrenmatt, regia László Bocsárdi, decorul József Bartha, Teatrul „Teatrul Tamási Áron”, Sfântu-Gheorghe

https://www.tasz.ro/ro/eloadasok/un-inger-soseste-la-babilon/