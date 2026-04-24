„Mein Kampf” de George Tabori – premieră-eveniment la Teatrul Masca, în coproducție cu Teatrul „Andrei Mureșanu” – un azil, un tânăr artist eșuat și umbra unei catastrofe

Colaborarea dintre cele două teatre a fost asumată în cadrul festivalului DbutanT de la Sfântu Gheorghe. Ediția 2025 a fost dedicată tinerilor regizori, iar marele premiu a fost acordat regizorului Marcel Bélai.

Născut în 1995 la Budapesta, Marcel Bélai este o voce emergentă a regiei contemporane, cu spectacole montate deja în România, Ungaria și Serbia. A absolvit studiile de masterat în 2023 la clasa regizorului Bocsárdi László, fiind în prezent doctorand și cadru didactic asociat la Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai. Parcursul său include studii la Academia de Muzică și Teatru din Lituania și co-fondarea colectivului teatral independent „Chance of the Hunter” din Budapesta. Începând cu anul 2026, Bélai este regizor rezident al Trupei Harag György a Teatrului de Nord din Satu Mare.

Pornind de la textul lui George Tabori, regizorul nu se concentrează pe dictator ci pe tânărul Hitler – un personaj nesemnificativ, un artist eșuat și rătăcit, aflat într-un azil de noapte. Întâlnirea sa cu Schlomo Herzl, un evreu care încearcă să-și scrie propriile memorii, devine un laborator al fragilității umane și al modului în care istoria se poate schimba prin gesturi aparent banale de bunătate sau neglijență. În loc să privească spre figura deja consacrată a personajului așa cum a intrat el în istorie, spectacolul se apropie de momentul dinainte, de acel om încă insignifiant, ridicol, dornic de validare, în care viitorul pândește deja.

Traversăm vremuri marcate de polarizare și de revenirea agresivă a unor discursuri radicale, iar „Mein Kampf” devine, cu atât mai mult în acest context, o componentă esențială pentru stagiunea 2025–2026 #curaj. Spectacolul cere socoteală și interoghează direct capacitatea noastră de a recunoaște răul atunci când acesta poartă masca ridicolului sau a neputinței. Așa cum subliniază regizorul Marcel Bélai, scena devine un spațiu interior, o „lume posibilă” unde umorul nu eliberează, ci dezechilibrează, forțând spectatorul să se întrebe cât de bine cunoaște, de fapt, natura umană: „Acest spectacol nu spune o poveste, ci arată o stare: acel spațiu fragil și tulburător în care omul ajunge să se confrunte cu sine însuși”

Montarea explorează dualitatea dintre realitate și imaginație, azilul fiind populat de figuri grotești care par să emane direct din conștiința personajelor. Este un spectacol despre traumă, despre nevoia de a crea povești pentru a face realitatea suportabilă și despre pericolul de a te pierde în propriile ficțiuni.

Prin această coproducție, Teatrul Masca și Teatrul „Andrei Mureșanu” își unesc forțele pentru a demonstra că teatrul poate fi un instrument de îmblânzire a nespusului, oferind publicului o experiență imersivă și profund reflexivă.

Mein Kampf

o coproducție Teatrul Masca & Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe

Regia: Bélai Marcel

Scenariu: George Tabori

Distribuția: Sorin Dinculescu, Sebastian Marina, Robert Brage, Oana Jipa, Anamaria Pîslaru, Alina Crăiță

Compoziție muzicală: Bakk-Dávid László

Scenografie: Szöke Zsuzsi

Costume: Mihály Kata

Lighting design: Bélai Marcel, Bako Zoltan

Asistență regie și translator: Demeter Márk-Cristopher

Durată: 120’ fără pauză

14+

Reprezentații în premieră:

Sfântu Gheorghe (Teatrul Andrei Mureșanu): 24 și 25 aprilie

București (Teatrul Masca): 9 și 10 mai, ora 19:00

