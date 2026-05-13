Musicalul Răscoala, producție a teatrului Reactor de creație și experiment din Cluj-Napoca, merge în turneu!

Aproape 120 de ani mai târziu, ne uităm înapoi la acest moment cu o senzație incomodă de familiaritate. Lumea din romanul lui Rebreanu, adusă pe scena teatrului Reactor din Cluj-Napoca, e pestriță, crudă și fascinantă – un strămoș excelent mumificat, care deține cheia identității noastre; care ne poate spune de unde venim și, dacă nu suntem atenți, unde putem ajunge.

Spectacolul de teatru muzical Răscoala a avut premiera în 15 martie la teatrul Reactor de creație și experiment în Cluj-Napoca, iar în luna mai pleacă în turneu! În doar câteva zile, echipa numeroasă a spectacolului va parcurge aproape 900 de kilometri pentru a se întâlni cu publicul din Craiova, București și Galați. Prima oprire va fi la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, în 12 mai, urmată, în 13 mai, de o reprezentație la Centrul de Teatru Educațional Replika din București, iar în 14 mai de una la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați.

13 mai, ora 19:00 – Centrul de Teatru Educațional Replika, București

14 mai, ora 19:00 – Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați (Casa de Cultură a Studenților, Galați)

Spectacolul este regizat de Dragoș Alexandru Mușoiu, iar scenariul este realizat de Alexa Băcanu, după romanul lui Liviu Rebreanu. Muzica este creată de Boros Csaba (actul 1), Danaga (actul 2) și Radu Dogaru (melodia „Cine-aș fi putut să fiu”).

„A fost, în primul rând, un efort de esențializare. Răscoala e un roman dens și complex, care se întinde pe câteva sute de pagini, cu o multitudine de fire narative și personaje consistent dezvoltate din punct de vedere biografic. Să cuprinzi toate astea într-un spectacol e, practic, imposibil. A trebuit, deci, să identificăm firul esențial al poveștii lui Rebreanu, eliminându-le pe cele secundare, estompând biografiile unor personaje și mixându-le în așa fel încât să nu ratăm impactul emoțional pe care poveștile individuale l-ar putea avea în înțelegerea problematicii macro. Și a mai fost nevoie de un tip de efort, acela de a veni cu o perspectivă contemporană atât asupra romanului, cât și asupra evenimentelor istorice pe care le invocă. Asta a însemnat căutarea unui tip de comentariu, a unei poziționări din prezent asupra trecutului și se reflectă, cred, atât în decupajul materialului, cât și în tipul de scriitură al Alexei.” (Dragoș Alexandru Mușoiu, regizorul spectacolului)

„Mi se pare că suntem într-un punct istoric sensibil, în care e important să ne uităm înapoi, să înțelegem ce greșeli s-au făcut și să încercăm să oprim avalanșa dezastruoasă care vine peste noi. Pe supraviețuitorii răscoalei din spectacolul nostru nu îi așteaptă lucruri bune – războaie mondiale, epidemii, dictaturi, genocide. Mi-e teamă să nu se zică la fel despre noi peste o sută de ani.” (Alexa Băcanu, dramaturga spectacolului)

Spectacolul a fost creat în cadrul programului cultural Coagulări comunitare, ce are ca scop explorarea ideii de comunitate și consolidarea comunităților locale. Programul se desfășoară între anii 2025-2026 și implică membrii publicului în activități care urmăresc cu precădere două direcții complementare ale temei: comunitatea – suport social și comunitatea – motor al schimbării.

Răscoala

Scenariu de Alexa Băcanu, după romanul lui Liviu Rebreanu

Regia: Dragoș Alexandru Mușoiu

Muzica: Boros Csaba (actul 1), Danaga (actul 2) și Radu Dogaru („Cine-aș fi putut să fiu”)

Pregătire muzicală: Renata Burcă

Pregătire vocală: Adonis Tanța

Scenografia: Mihai Păcurar

Coregrafia: Sergiu Diță

Ilustrații diagrame: Lucia Mărneanu

Asistență scenografie: Alexandra Conțiu

Sunet și lumini: Cătălin Filip și Alex Maftei

Sonorizare: Radu Boancă

Cu: Alexandra Caras, Radu Dogaru, Cătălin Filip, Szilárd Gáspár-Barra, Ákos Kerekes, Imecs-Magdó Levente, Victor Muntean, Calița Nantu, Ana Rednic, Paula Maria Seichei, Rita Sigmond, Doru Taloș, Adonis Tanța

Foto și video afiș: Mihai Păcurar

Vârsta recomandată: 18+

Subiect: déjà vu

Gen: musical

Atmosferă: răscolitoare

Atenție! Spectacolul conține scene de violență fizică și sexuală care vă pot afecta emoțional.

