New Draft, prima rezidență online de dezvoltare de scenarii de lungă durată din România, și-a ales proiectele participante la ediția a III-a

„Numărul de aplicații a fost similar cu anii trecuți – 50 de proiecte pe 12 locuri, însă selecția a fost mult mai complicată de data asta. Citind, am realizat că New Draft a devenit un safe space pentru mulți dintre foștii participanți. Și este minunat să vedem asta, că ceea ce ne am dorit cu acest program chiar se materializează.

Am primit aplicații și de la oameni care fuseseră pe lista scurtă în anii trecuți și a fost o plăcere să descoperim scenariile finalizate ale proiectelor propuse anterior, dar și schițele unor noi povești captivante. Calitatea a crescut, experiența la fel. Este un semn fabulos de bun și ne pare sincer rău că New Draft e doar unul, cu doar 12 locuri. Le mulțumim tuturor celor care au aplicat pentru încrederea acordată programului nostru.

Selecția de anul acesta este cea mai variată de până acum. Ne entuziasmează teribil și proiectele și oamenii din spatele lor. Fără spoilere de data asta. Ne apucăm de treabă și ne auzim cu detalii la pitch-ul din octombrie”, spune Crăița Nanu, trainer New Draft.

Cei 12 participanți și proiectele care vor fi dezvoltate în perioada iulie-octombrie 2024 sunt:

„Bobo“ – Cristian Dorobanțu

„Boudoir Buddha Bar“ – Alin Boeru

„Ce ar face Aki?“ – Daniel Popa

„Chemarea“ – Andra Hera

„Ductil“ – Ioana Țurcan și Răzvan Oprescu

„fără titlu“ – Rareș Roșca

„Mihalea“ – Teodora Savu

„Pauză în publicitate“ – Horia Cucută și George Ganea

„Sonet pentru Sir Bob“ – Lavinia Braniște

„Tinere speranțe“ – Bogdan Drumea

„Tulbure“ – Irina Huțu

„XXS“ – Ștefania Maftei

În total, anul acesta, 50 de aplicanți din București, Chișinău, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași și-au înscris proiectele la ediția a treia a rezidenței New Draft. Selecția a fost realizată de Iulia Rugină (regizoare, scenaristă și consultantă de scenarii), Ana Agopian (scenaristă și regizoare de film, consultantă de scenarii) și Crăița Nanu (selecționeră, curatoare de film și consultantă de scenarii).

Prima sesiune dedicată întâlnirilor de feedback, atât în grup cât și one to one, se va desfășura fizic între 29 iulie și 2 august. Cea de-a doua serie de întâlniri (28 – 30 august) va fi online, iar participanții vor avea oportunitatea de a primi feedback de la producători de film și membri importanți ai industriei cinematografice românești. În cea de-a treia sesiune de lucru (23 – 27 septembrie) participanții și trainerii se vor întâlni fizic pentru a finaliza lucrul la proiecte și pentru a pregăti pitch-ul programat pentru luna octombrie.

New Draft #3

Organizat de Control N și co-finanțat de Asociația Fondului Cultural Național* (AFCN).

Parteneri: Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC) și Centrul Național al Cinematografiei din Republica Moldova

Parteneri media: Happ.ro, Liternet, Observator Cultural, Ziarul Metropolis, Revista Golan

