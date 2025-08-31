O nouă premieră la Teatrelli: „Nunta lui Decebal”, regia: Matei Lucaci-Grünberg

Primele reprezentații sunt programate pe 12, 14, 25 și 26 septembrie. Biletele vor fi puse în vânzare marți, 26 august, de la ora 12:00, pe platforma Eventbook.ro.

„Nunta lui Decebal” este un spectacol despre familie și prietenie, despre tranziție și visul American, despre dragoste, despre hazard, trenuri și eclipsa din 99, despre vise și visuri, despre regele Decebal și Bruce Springsteen, despre „Veronica” și spiritualitate, despre distanță și dezrădăcinare și despre golul care s-a lăsat în urma marilor migrări care au avut loc în România la finalul anilor 90.

Acțiunea se întâmplă într-un mic orășel de provincie, pierdut între repere estice și vestice, un orășel care plutește într-o derivă perpetuă. Povestea urmărește mai multe destine care au navigat această perioadă incertă din istoria recentă a României și pune în dialog parinții și copiii acelei generații. Este despre „istoria mare” care-i formată din „mici istorii”.

„Nunta lui Decebal” nu-și propune să-i condamne pe cei care au ales să plece, dar nici nu-i judecă pe cei care au ales să rămână. Spectacolul caută să redea poezia și fragilitatea tranziției. Între biografia intimă a Familiei Popa și istoria colectivă, între comedie și dramă, „Nunta lui Decebal” este, în esență, despre oamenii acelei generații și despre felul în care istoria lor a modelat prezentul.

Din distribuția spectacolului fac parte (în ordine alfabetică): Alexandru Papadopol, Dan Pughineanu, Eduard Buhac, Elvira Deatcu, Pamela Iobaji. Echipa artistică este întregită de: Iuliana Vîlsan (scenografie), Dilmana Yordanova (video), Andrei Sever (sunet).

Tranziția și emigrarea sunt subiecte care au lăsat răni adânci până în zilele noastre. Părinții au plecat la muncă și și-au lăsat copiii în urmă. Copiii au plecat la muncă sau la studii și și-au lăsat părinții în urmă. Bunicii și-au pierdut și copiii și nepoții. Orașele și-au pierdut locuitorii. Fabricile – muncitorii. Soții – soțiile și soțiile – soții. Unii s-au întors, unii au rămas acolo definitiv. Această dezrădăcinare a afectat familia, prieteniile, iubirile, micile comunități, viața și societatea în general. Emigrarea în masă a Românilor a fost (pe alocuri) o poveste de succes dar și o tragedie personală și colectivă. Sunt povești născute din frică și speranță. Din nevoie sau aspirații. Emigrarea înseamnă pierderea (provizorie sau permanentă) a conceptului de „acasă”, înseamnă o criză identitară, înseamnă curajul de a pleca, dar și curajul de a rămâne.” - Matei Lucaci-Grünberg

Nunta lui Decebal

Regie: Matei Lucaci-Grünberg | Dramaturgie: Eduard Buhac și Matei Lucaci-Grünberg | Distribuție (alfabetic): Alexandru Papadopol, Dan Pughineanu, Eduard Buhac, Elvira Deatcu, Pamela Iobaji | Scenografie: Iuliana Vîlsan | Video: Dilmana Yordanova | Sunet: Andrei Sever

O producție TEATRELLI

Durata: 1h45m

Reprezentații: 12, 14, 25, 26 septembrie (ora 19:00, cu excepția datei de 14 septembrie, când reprezentația începe la ora 18:00)

Bilete disponibile pe Eventbook.ro, începând cu 26 august, ora 12:00.