Se pun în vânzare biletele la spectacolele din cadrul Festivalului Național de Teatru 2025

Pentru un acces ușor, vă recomandăm să accesați reprezentațiile dorite din programul pe zile afișat pe site-ul fnt.ro și, apăsând butonul Cumpără bilete, veți fi redirecționat exact în pagina de achiziție a biletelor la reprezentația dorită. Butonul Cumpără bilete va fi activ începând cu data de miercuri, 1 octombrie, ora 12.00.

La două dintre spectacolele FNT – „E doar sfârșitul lumii”, regia Eugen Jebeleanu și „În zori, lumina e mai aspră”, regia Radu Apostol – INTRAREA este LIBERĂ, în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere în pagina spectacolului.

Urmăriţi-ne pe www.fnt.ro şi pe pagina de Facebook a Festivalului Naţional de Teatru pentru a fi la curent cu toate detaliile privind programul spectacolelor și al evenimentelor conexe.

Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, va avea loc la București între 17 și 26 octombrie 2025. FNT este un proiect cultural strategic finanțat de Ministerul Culturii. Co-producător este Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.

Echipa curatorială a Festivalului Național de Teatru este formată din Raluca Cîrciumaru (critic de teatru), Alina Epîngeac (critic de teatru) și Ionuț Sociu (dramaturg și jurnalist cultural), iar regizor asociat este Radu Afrim.

Tema ediției curente este un îndemn: FNT 2025. Te privește!, iar imaginea este o creație a artistei scenograf Irina Moscu.