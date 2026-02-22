Stagiunea Internațională de Teatru ARCUB 2026 debutează cu „Gaviota”, spectacol prezent la Wiener Festwochen

Stagiunea se deschide pe 7 martie cu spectacolul „Gaviota”, în regia argentinianului Guillermo Cacace, o reinterpretare contemporană a piesei Pescărușul de A.P. Cehov. Prezentat pe scene internaționale importante, inclusiv în cadrul Wiener Festwochen, spectacolul aduce la București o experiență teatrală intensă, construită în jurul intimității, confesiunii și fragilității relațiilor umane.

Lansată în 2025, Stagiunea Internațională de Teatru continuă direcția începută anul trecut, când selecția a inclus spectacole prezentate la Festivalul de la Avignon, producții ale unor mari teatre europene (Schaubühne) și producții semnate de creatori de referință ai scenei europene, precum Milo Rau, confirmând ARCUB ca un spațiu de referință pentru teatrul internațional la București.

Tema ediției 2026: Criză/Crize

Pentru ediția din 2026, curatoarele Oana Borș și Ioana Anghel propun o selecție construită în jurul unei teme care traversează profund prezentul: Criză / Crize. Dacă ediția precedentă a pus accent pe poveștile personale ale creatorilor, noua ediție mută perspectiva spre mecanismele care fragilizează realitatea de azi – fisurile individuale și sociale, tensiunile care se acumulează și se manifestă atât în spațiul public, cât și în cel intim.

Realizată în parteneriat cu Fundația Culturală „Camil Petrescu”, Stagiunea Internațională de Teatru ARCUB răspunde unei nevoi reale a scenei culturale din București: accesul constant la producții internaționale de referință de pe marile scene internaționale și la dialogul viu cu direcțiile majore ale teatrului contemporan.

Debutul stagiunii: două spectacole, două viziuni asupra crizelor prezentului

Stagiunea debutează pe 7 și 8 martie, ora 19:00, cu două reprezentații ale spectacolului Gaviota/Pescărușul, semnat de regizorul argentinian Guillermo Cacace, unul dintre cei mai apreciați creatori ai scenei teatrale latino-americane. Producția argentiniană propune un univers scenic auster și emoționant, în care un grup de actrițe interpretează toate personajele – femei și bărbați – construind o experiență teatrală de proximitate și confesiune.

Spectacolul a avut premiera în februarie 2023, la Sala Apacheta din Buenos Aires, și a fost prezentat ulterior în numeroase festivaluri internaționale importante din Austria, Chile, Franța, Olanda, Spania, SUA, inclusiv la Festivalul Wiener Festwochen, din Viena (Austria).

După Gaviota, publicul va putea vedea, pe 24 și 25 aprilie, în cadrul Stagiunii Internaționale de Teatru ARCUB 2026, spectacolul: Mahamaya Electronic Device, în regia lui Ivan Vîrîpaev – unul dintre cei mai influenți autori și regizori contemporani, recunoscut pentru teatrul său de idei și pentru explorarea lucidă a realităților sociale și spirituale ale prezentului.

Artist to Artist – dialog direct între creatori și public

O noutate importantă a ediției 2026 este programul Artist to Artist, un format de dialog deschis publicului, care completează fiecare spectacol din stagiune. Creatorii invitați intră în conversație cu artiști români și cu publicul, în întâlniri și sesiuni de Q&A care extind experiența scenică și creează un spațiu real de schimb de idei și practici teatrale.

Prima întâlnire din această serie va avea loc după reprezentația spectacolului „Gaviota” din 7 martie, când regizorul Eugen Jebeleanu, care a montat la rândul său Pescărușul, va intra în dialog cu echipa artistică a spectacolului, într-o conversație deschisă cu publicul.

O stagiune care se extinde prin colaborare

În același spirit al deschiderii internaționale, ediția 2026 își extinde direcția artistică și către co-producții realizate împreună de artiști români și străini, spectacole care vor intra ulterior în circuitul curent al Stagiunii Internaționale de Teatru ARCUB.

Prin această ediție, Stagiunea Internațională de Teatru ARCUB confirmă ARCUB ca un spațiu esențial de întâlnire între publicul bucureștean și marile direcții ale teatrului contemporan internațional – un teatru al prezentului, conectat la întrebările esențiale ale lumii de azi și la dialogul viu dintre artiști și comunitate.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Biletele pentru spectacolul Gaviota au fost puse în vânzare și pot fi achiziționate prin arcub.ro, iabilet.ro și la Casa de bilete ARCUB (str. Lipscani 84-90).